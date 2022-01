'Sorun ekonomi, çözüm istikrar...'

Farklı Bakış

Meltem SONAY

Milletvekili adayları 'farklı bakış' açılarını YENİDÜZEN'le paylaştı.



1 Sizce ilk müdahale edilmesi gereken iç sorunumuz nedir?

2 Ekonominin kurtuluş reçetesini yazmaya nereden başlarsınız?

3 Euro mu, Türk Lirası mı… Peki nasıl?

4 Federal çözüm mü, yoksa KKTC’yi tanıtmak mı?

5 TC-KKTC ilişkileri hangi zeminde olmalı?

ÖZGE TAHİROĞLU:

Almanya'da Heidelberg Üniversitesi’nden Siyaset Bilimi ve Alman Dili Eğitimi bölümlerinden yüksek lisans derecesiyle mezun oldu. Almanya'da özel sektörde deneyim kazandıktan sonra 2007 yılında adaya dönerek AB Koordinasyon Merkezi’nde görev aldı. Almanca öğretmeni olarak çalışmaya başladığı 2008 yılından bu yana TMK’da Almanca öğretmeni olarak görev yapmaktadır. 2007 - 2008 yıllarında CTP Girne İYK üyeliği, 2014 - 2019 yılları arasında ÖYAK Koop Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Halen KTOEÖS denetleme kurulu ve Kıbrıs Türk Alman Kültür Derneği Yönetim kurulu üyeliği yapmakta olup Goethe Enstitüsü bünyesinde çeşitli eğitim çalışmaları ve kültür projelerinde görev almaktadır.

GAZİ GÖK:

25 Şubat 1977 Türkiye, Elbistan’da doğdu.1999 yılında Kıbrıs’a yerleşen Gazi Gök, inşaat sektöründe iş makinesi operatör olarak çalışıyor. 2008-2018 yılları arasında Kıbrıs Pir Sultan Abdal Kültür Derneğinde aktif çalışmalarda bulunan Gök, bir dönem Saymanlık, bir dönem de Eş Başkanlık görevlerinde bulundu. 2017 yılından bu yana Bağımsızlık Yolu üyesi olan Gök, partileşme sürecinde Bağımsızlık Yolu Parti Kurucu Üyesi ve Parti Meclisinde görev aldı. Halen Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi üyesi ve Parti Örgütlenme Sekreteri görevlerini yürütmektedir.

CTP Milletvekili Adayı Özge Tahiroğlu:

“Gelir dağılımındaki eşitsizliğin acil olarak düzeltilmesi gerekmektedir”

1-“Şu an herkesin en çok canını yakan konu elbette ki yaşamakta olduğumuz ekonomik sorunlardır. İnsanların en büyük sorunu geçim sıkıntısıdır. TL deki istikrarsızlık toplumun tüm kesimlerini etkilemektedir. İnsanların borçlarını nasıl ödeyeceğini bilemediği, gençlerin geleceğe dair endişelerinin arttığı bir dönemdeyiz. Ekonomik sıkıntılar eğitim veya sağlık gibi birçok alanı da etkilemektedir. Ancak şu an yaşadığımız bir diğer önemli sorun ise Kıbrıslı Türklerin özne olarak her geçen gün etkisizleştirilmesidir. Bunu özellikle son dönemlerde daha güçlü bir şekilde hissetmekteyiz. Bu nedenle Siyasi irade konusunun en büyük sorunumuz olduğunu düşünüyorum. Ülkemizin geleceğini kendi irademizle kurgulamak yerine, yapılan müdahalelerle Kıbrıslı Türklerin siyasi iradesine yön verilmeye çalışılmasını kabul etmemiz mümkün değildir.”

2- “Gelir dağılımındaki eşitsizliğin acil olarak düzeltilmesi gerekmektedir. Düşük gelirli insanların alım gücünü arttırıcı tedbirlerle bu eşitsizliğin önüne geçilmesi ve çalışan ile işverenin gelir dağılımı barışını sağlayacak destekleyici programlar hayata geçirilmesi gerekmektedir. Doğru planlamalar yapılarak kaynakların doğru yerlerde kullanılması, teşviklerin dağılımı ile vergilendirme kalemlerinin yeniden düzenlenmesi ve kayıt dışı ekonominin önüne geçilmesi gerekmektedir.”

3 -“Buradaki en önemli unsur ekonomide istikrar sağlanması için güçlü bir para biriminin gerekliliğidir. Şu anda TL deki istikrarsızlık gider ve gelir kalemlerindeki dengeyi bozmaktadır. Giderlerimiz şu an dövize endeksli olduğu için giderleri de istikrarlı bir para birimine yani euroya endeksleyerek kademeli bir geçiş mümkün.”

4 -“Kıbrıs’ta kalıcı bir çözüm ancak BM parametreleri ve güvenlik konseyi kararlarına bağlı, iki toplumlu, iki bölgeli ve siyasi eşitliğe dayalı federal çözüm ile mümkündür. Ancak bu hedefe doğru ilerlerken, elimiz kolumuz bağlı bir şekilde beklememiz pek tabi ki doğru değildir. Uluslararası toplum içerisindeki yerimizi alacağımız güne kadar halkımızın refah düzeyini daha ileriye taşımak, kurumlarimizi güçlendirerek çözüm sonrasına hazırlamak, daha şeffaf, daha adil ve eşitlikçi bir düzen için mücadele etmemiz gerekmektedir.”

5-“TC- KKTC ilişkileri sağlıklı bir zeminde, karşılıklı saygı çerçevesinde olmalıdır. Kıbrıs Türk toplumunun iradesine saygı duyulması ve müdahalelere yer verilmemesi önemlidir. Pek tabi ki, bu iki taraflı bir meseledir ve bu anlamda bize de ciddi bir sorumluluk düşmekte, irademize yönelik hiçbir türlü müdahaleye göz yummamak ve ilişkilerin doğru zemine taşınması için diyalog ve diplomasi kanallarını sonuna kadar zorlamamız gerekmektedir. İrademize sahip çıkmadığımız sürece yok olmaya mahkum olacağımızı unutmamalıyız.”

Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Gazi Gök:

“En yakıcı sorun ekonomi…”

1-“Kıbrıslı Türk halkı için en başta gelen ve ne yazık ki en can yakıcı sorun ekonomidir. Pandemiyle ve Türk Lirası’nın değer kaybı nedeniyle gerçekleşen zamların, halkın alım gücünü zorlayan, üretimi zorlayan başlıca yaşanan en büyük sorunlardan biridir. Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesi emekçilerin alım gücünü düşürdü. Birçok ödemenin dövize endeksli olması hesaba katıldığında, halkın temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak noktaya geldiği bir gerçektir.

2-“Konut ve küçük esnaf kira sözleşmelerinin döviz üzerinden yapılmasını tamamen engelleyecek ve sözleşmeleri Türk Lirası’na bağlayacak önlemler alınması gerekmektedir. Konutlar için 0-250 KWS tarifeye kadarki temel elektrik tüketimi ücretsiz olması, yerli üretimin ve kooperatifleşmenin desteklenmesi, kamusal eğitim, sağlık hizmetlerinin artırılmasın, asgari ücretin en düşük kamu maaşına endekslemesi, özel hastane, okullara, otellere, inşaat sektörüne aktarılan teşviklerin kesilmesi ve ultra zenginlerden servet vergisinin alınması sıralayabileceğimiz taleplerdir ve bu talepler için mücadele ediyoruz.”

3-“Halkın, yaşam standardını artıracak, alım gücünü yükseltecek ve bunu sağlayacak olanın stabil para birimine geçmenin, tek başına emekçinin çıkarına olacak diye bir şey söz konusu değildir. Kısa vadede yaşadığımız sorunlara çözüm olamayacak, öncelik halkın alım gücünün arttırılmasıdır. Euro’ya geçiş süreci, planlı, programlı, halkın alım gücünü geriletmeden aksine arttırarak, tüm hazırlıkların tamamlanması sonrası tabi ki uygulanabilir.”

4-“ Kıbrıslı Elen ve Kıbrıslı Türk halklarının Neo-liberal saldırılara karşı yükselecek mücadelelerinin ortaklaşması oranında Kıbrıs’ta emekçiler lehine bir çözüm olasılığının yaratılması mümkündür. Çözümsüzlük politikalarıyla uzun yıllardır Kıbrıs halklarını meşgul etmekte olan Kıbrıs sorununda sanki iki halkın topyekün taraf olduğu, “Uluslararası Toplum”un da arabuluculuk rolü üstlendiği, lokal bir meseleymiş gibi sunulmakta, devrimci bir ideolojik karşı hegemonya mücadelesinin yokluğunda da geniş kitleler tarafından bu çarpık algı ile kavranmaktadır. Türkiye ve Yunanistan gibi taşeron devletlerin rolü ve iki toplum içerisinde bulunan işbirlikçilerin aktif şoven siyasetleri aracılığı ile ortaya çıkan, yerleşen, kangrenleşen bir sorundan bahsediyoruz Sorunun kaynağına bakıldığında da aynı olgu görülecek ki Kıbrıslı Türk halkının bugüne kadar vermiş olduğu mücadelenin, uluslararası arenada tanınmasının tek yolu federasyondur.”

5-“TC-KKTC ilişkisi, iki devlet arasında olması gereken ilişki gibi olmalı.”