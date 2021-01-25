Sıramızı beklemek!

İspanya’da Genelkurmay Başkanı “protokole uymadığı” için istifa etti.

Aşı protokolü!

Çünkü sırasını beklemedi.

İki Hastane Müdürü de istifa etti.

Sağlık Bakanı’ndan da istifası isteniyor, o direniyor şimdilik...



***

İddia ediyorum, bizim buralarda eğer “Bugüne kadar kimler aşı oldu” diye isim listesi yayınlanırsa, bu durum salgının bile önüne geçer.

Tabana yayılmış bir “sırasını bilmemek” ayıbı vardır.

Kendince “haklı” herkes, çünkü hep böyle yürümüş işler!

“Gözünü aç” der eskiler, “Eğer açmazsan açıkta kalırsın.”

Kültür budur!

Pratik böyle yürümüştür ve gerçekten de gözünü açmayan açıkta kalmış, sırasını bekleyenler, çok hem de çok beklemiştir.



***

En temel kuralları çiğneyen Başbakan’a ya da yardımcısına ne demeli?

Suç var!

Öyle gizli, saklı değil...

Siyasi parti toplantısı yapıyorlar, hiçbir sosyal mesafe gözetmeden, maskesiz, yan yana...

Yaşını başını almış insanları riske atıyorlar, oy uğuruna...

O zaman güneye gidemeyen işçinin ya da işyeri kapandığı için maaşsız kalan emekçinin suçu nedir, sorarım size?



***

“Sırasını beklemek.”

Buralarda çok fazla “demokrat” bir deyimdir!

Çünkü ölçüt, adalet, eşitlik, hak, hukuk, kural yoktur.

Sırasını bekleyenler önce evsiz sonra işsiz kaldılar bu ülkede…

Adanın en güzel yerlerini, mülklerini, tarlalarını, kıyı şeritlerini hep sırasını ve haddini bilmeyen aldı.

“Sıra bize de gelecek” diyenler bekledi, durdu senelerce!

İş ya da makam paylaşırken de aynı gerçeklik yaşandı.

Sırasını bekleyenler değil araya karışınlar kaymağı yedi.

Sırasını bekleyen, “bu aptallar daha çok bekler” diye dalga konusu oldular genelde…

Atıl kaldılar…

En az ücrete talim ettiler…

Öylece savruldular hayatın içinde…



***

Koskoca komutan “aşı sırasını beklemedi” diye istifa etti.

Dünyaya bak sen (!)

Halbuki buralarda sıranızı bekliyorsanız halen size gülerler.

Burada “hadsizlerin” sözü geçer.

İmam yellenir, cemaat ortalığı beler!