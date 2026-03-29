Sigara kullanımının hiç mi yararı yok?

Son zamanlarda poliklinikte en sık duyduğum soru, sigara kullanımı ağız, diş ve çene cerrahisi pratiğinde en sık karşılaşılan risk faktörlerinden biridir. Hastalar tarafından çoğu zaman yalnızca dişlerde sararma ve ağız kokusu ile ilişkilendirilse de, sigaranın etkileri yüzeyde görünenlerle sınırlı değildir. Ağız içi dokular, kemik yapısı ve yara iyileşmesi üzerinde belirgin ve çoğu zaman geri dönüşü zor etkiler yaratır. Bu nedenle sigarayı, ağız sağlığı açısından bilimsel veriler ışığında doğru değerlendirmek önemlidir.

Öncelikle açık bir şekilde ifade etmek gerekir ki, sigaranın ağız ve diş sağlığı üzerinde “koruyucu” ya da “faydalı” bir etkisi bulunmamaktadır. Ancak bazı hastalar, sigara içtiklerinde diş eti kanamasının azaldığını fark ettiklerini ifade eder. Bu durum, yanıltıcı bir iyilik hali yaratır. Sigara, damarlar üzerinde büzüştürücü (vazokonstriktör) etki göstererek diş eti dokusuna giden kan akımını azaltır. Bu nedenle iltihap varlığında dahi klasik kanama bulgusu baskılanabilir. Yani kanamanın azalması, hastalığın iyileştiği anlamına değil; aksine, dokuların savunma mekanizmasının zayıfladığına işaret eder. Bu da periodontal hastalıkların daha sinsi ve ileri evrede fark edilmesine neden olabilir.

Sigaranın en belirgin zararlarından biri, diş eti hastalıklarının oluşumunu ve ilerlemesini hızlandırmasıdır. Sigara kullanan bireylerde plak birikimi daha hızlı gerçekleşir ve diş eti dokusu enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale gelir. Bunun sonucunda diş eti çekilmeleri, kemik kaybı ve ileri vakalarda diş kayıpları kaçınılmaz hale gelebilir. Periodontal tedavi uygulanan hastalarda ise sigara kullanımı, tedavi başarısını belirgin şekilde düşürür.

Ağız, diş ve çene cerrahisi açısından en kritik noktalardan biri yara iyileşmesidir. Diş çekimi, implant uygulamaları veya diğer cerrahi işlemler sonrasında sağlıklı bir iyileşme süreci beklenir. Ancak sigara kullanımı, dokulara taşınan oksijen miktarını azaltarak iyileşmeyi geciktirir. Bunun yanı sıra enfeksiyon riski artar ve komplikasyon görülme olasılığı yükselir. Özellikle diş çekimi sonrası gelişebilen “alveolit” (kuru soket) tablosu, sigara kullanan hastalarda çok daha sık görülür ve hastalar için oldukça ağrılı bir süreç oluşturur.

İmplant tedavilerinde de sigaranın etkisi son derece belirgindir. İmplantın kemik ile kaynaşma süreci (osseointegrasyon), yeterli kanlanma ve sağlıklı bir hücresel yanıt gerektirir. Sigara kullanımı bu süreci olumsuz etkileyerek implant başarısızlığı riskini artırır. Yapılan çalışmalar, sigara kullanan bireylerde implant kaybı oranlarının anlamlı derecede yüksek olduğunu göstermektedir.

Sigaranın ağız içi yumuşak dokular üzerindeki etkileri de göz ardı edilmemelidir. Dil, yanak mukozası ve damak bölgesinde çeşitli lezyonlar oluşabilir. Bunlar arasında en önemlisi, potansiyel olarak kansere dönüşebilen lezyonlardır. Sigara kullanımı, ağız kanseri için en önemli risk faktörlerinden biridir. Erken dönemde fark edilmeyen bu lezyonlar, ilerleyen süreçte ciddi ve hayatı tehdit eden tablolara dönüşebilir.

Çene cerrahisi uygulamalarında kemik sağlığı da büyük önem taşır. Sigara, kemik metabolizmasını olumsuz etkileyerek kemik yoğunluğunun azalmasına ve iyileşme kapasitesinin düşmesine neden olur. Bu durum, özellikle ileri cerrahi işlemler sonrasında komplikasyon riskini artırır ve tedavi sürecini uzatır.

Sonuç olarak, sigaranın ağız, diş ve çene cerrahisi açısından herhangi bir faydası bulunmamakta; aksine çok yönlü ve ciddi zararları bulunmaktadır. Hastalar tarafından “kanama azaldı”, “ağrı hissetmiyorum” gibi olumlu gibi görünen durumlar, çoğu zaman altta yatan daha büyük sorunların habercisidir.

Diş hekiminiz olarak önerim; cerrahi işlemler öncesinde ve sonrasında sigara kullanımının en azından geçici olarak bırakılması, ideal olarak ise tamamen sonlandırılmasıdır. Ağız sağlığının korunması, yalnızca tedavi ile değil, doğru alışkanlıkların benimsenmesi ile mümkündür. Sigaranın bırakılması, hem ağız sağlığı hem de genel sağlık açısından atılabilecek en önemli adımlardan biridir.