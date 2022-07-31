Sıcak kavuruyor, işçi güneş altında ‘riskle’ çalışıyor!

Fehime ALASYA

Hava sıcaklığının 41 dereceye kadar yükseleceği açıklanan bu günlerde, ‘kavurucu’ sıcaklar güneş altında ter döken emekçilerin sağlığını da tehdit eder oldu. Geçtiğimiz yıllarda ‘sıcak saatlerde çalışmaya’ yasak getirilse de bu yıl hala böyle bir önlem alınmadı.

Ekmek parası için güneş altında ter döken bazı işçiler, kendilerini koruyacak yasal bir karar beklemeden bireysel tedbirini alsa da, bazıları sıcak saatlerde çalışmaya devam ediyor…

Meteoroloji Dairesi hava sıcaklığının 41 santigrat dereceye kadar yükselmesinin beklendiğini duyururken, YENİDÜZEN’in ulaştığı Çalışma Bakanlığı’ndan “Eylem planı hazırlanıyor, teknik çalışma yapılıyor” açıklaması geldi.

Hatırlanacağı üzere geçmiş yıllarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belli tarihler aralığında 12.00-16.00 saatleri arasında açık havada çalışmanın yasaklanmasıyla ilgili karar üretilmişti.

İş Sağlığı Güvenliği (İSG) Uzmanları ise kavurucu sıcaklarda çalışılmaması gerektiğini belirterek, devletin bu tedbiri almakta geç kaldığını kaydetti.

Çalışma Bakanlığı’nın özellikle belirli saatlerde işlemeyi yasaklayarak emekçileri koruyabileceğine değinen İş Sağlığı Güvenliği Birliği (İSG) Başkanı Güvenç Yüksel, “Maalesef bu yıl hala sıcak saatlerde çalışılmaması için bir karar alınmadı, geç kalınmış bir durum” şeklinde konuştu.

İnşaatlarda ter döken bazı emekçiler ise bireysel tedbir alarak, öğlen saatlerini gölgede uyuyarak geçirirken, bazıları ‘sık molalarla, çok su içerek, dinlene dinlene’ çalışmaya devam ettiğini anlattı.

İnşaat Mühendisi Mahmut Otlu:

“Kendimiz tedbir alıyoruz ama almayanlar da oluyor, bunların denetlenmesi gerek”

Mezun olduğu bölümle ilgili üç yıla yakındır çalıştığını anlatan İnşaat Mühendisi Mahmut Otlu, özellikle dış cephede çalışan işçilerinin sıcaktan çok zorlandığını anlattı. Otlu, “İki hafta önce çok sıcakta çalışan bir işçimiz ertesi gün başı ağrıdığı için işe gelemedi.” dedi.

Sıcakların yaşı genç olan işçileri dahi olumsuz etkilediğini anlatan Otlu, burun kanaması, baş ağrısı gibi durumlarla karşılaştıklarını, bunların yaşanmaması için bireysel tedbir aldıklarını dile getirdi.

Otlu, “Bakanlığın uyarmasını veya birilerinin yasak koymasını beklemiyoruz, işçilerimizi çok sıcaklarda gölgeye alıyoruz, dinleniyorlar. Diğer saatlerde ise kısa kısa ama çok sık molalar veriyoruz. Su tüketimleri için destek sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

Çalışma izinlerinde tüm emekçilerin rahatsızlıklarının yer aldığını, tansiyon hastası olan kimseye sıcak günlerde daha toleranslı olduklarını anlatan Otlu, bu tarz uygulamaların şirketlerin inisiyatifine bırakılmaması gerektiğine de vurgu yaptı.

Otlu, “Biz kendimiz tedbir alıyoruz ama almayanlar da oluyor, bunların denetlenmesi gerek” dedi.

İnşaat işçisi Mustafa Karasu:

“Öğlen gölgeye geçiyoruz, çok sık molalarla çalışıyor, çok sık su içiyoruz”

YENİDÜZEN’in sorularına soruyla yanıt veren İnşaat İşçisi Mustafa Karasu, sıcaklarda çalışmanın çok zor olduğunu anlatarak, “Sizi 2 saat burada hareketsiz bile tutsak durabilir misiniz?” diyor…

Bireysel tedbir aldıklarını dile getiren Karasu, “Öğlen gölgeye geçiyoruz, çok sık molalarla çalışıyor, çok sık su içiyoruz” şeklinde konuştu.

Henüz çok sıcakların gelmediğini anlatan Karasu, özellikle Ağustos ayı sıcaklarında çok olumsuz etkilendiklerini anlattı, “Sıcakta çalışmak çok zor, çoğu zaman başımız ağrıyor. Devlet her yaz önceden tedbir almalı, denetim yapmalı. Çalışanlar çoğu zaman bayılma noktasına geliyor. Çok sık dinleniyoruz.” dedi.

İş Sağlığı Güvenliği Birliği (İSG) Başkanı Güvenç Yüksel:

“Maalesef bu yıl halen sıcak saatlerde çalışılmaması için bir karar alınmadı, geç kalınmış bir durum”

Artan sıcaklıkların açık havada çalışanlar için büyük risk teşkil ettiğini anlatan İş Sağlığı Güvenliği Birliği (İSG) Başkanı Güvenç Yüksel, “Maalesef henüz bu yıl böyle bir karar alınmadı” dedi.

Saat 11 ila 15 arası açık havada güneş altında çalışmanın hem iş sağlığı hem de insani açıdan çok tehlikeli olduğuna vurgu yapan Yüksel, Çalışma Bakanlığı’nın bugüne dek böyle bir karar üretmemesini de eleştirdi.

Bunu “Geç kalınmış bir durum” olarak nitelendiren Yüksel, girişim yaptıklarını ve Bakanlık ile görüşme talep ettiklerini ifade etti.

“Acil olarak bu konu gündeme alınmalı. Her zaman bir problem yaşanır ve sonra önlem alınır, esas önemli olan bir problem yaşanmadan tedbir alınmasıdır” diyen Yüksel, ne gibi tedbirler alınması gerektiğini anlattı.

Çalışanlar nasıl tedbir almalı?

Yüksel, özetle şunları dile getirdi:

“Özellikle 11.00 – 15.00 saatleri arası açık alanda çalışmalar yasaklanmalı, iş yerlerinde dinlenme molaları arttırılmalı, gölge mekanların oluşması, çalışanların su ve soğuk su ihtiyacının sık sık giderilmesi, sıcağa uygun kıyafetler düzenlemesi, tüm personellerin sağlık kontrollerinden geçirilmesi gerek. Her çalışan mutlaka sağlık kontrolünden geçirilmeli, herhangi bir rahatsızlığı varsa ona göre tedbir alınmalı.”

Çalışma Bakanlığı İş Sağlığı Güvenliği (İSG) Birim Sorumlusu Fatma Cellatoğlu:

“Eylem planı hazırlanıyor, teknik çalışma yapılıyor”

Bakanlık tarafından eylem planının hazırlandığını anlatan Çalışma Bakanlığı İş Sağlığı Güvenliği (İSG) Birim Sorumlusu Fatma Cellatoğlu ise teknik çalışmanın yapıldığı bilgisini paylaştı.

Meteoroloji Dairesi'nin hava durumu tahminleri ve sıcaklığın ne olacağının alınacak olan kararda etkin olacağını işaret eden Cellatoğlu, “Ağustos ayında sıcaklık yükselecek gibi görünüyor. Aşırı sıcaklarda hazırlanan eylem planı paylaşılacak” dedi.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer:

“Yalnız başına yasak koymak başka sorunlara sebebiyet verir, yasa düzenlemesi yapmak lazım”

Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu zamanlarda öğle saatlerinde 12.00 ila 16.00 arasında açıkta çalışmanın yasaklanması gerektiğini kaydeden Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ise “Yalnız başına yasak koymak başka sorunlara sebebiyet verir, yasa düzenlemesi yapmak lazımdır” dedi.

Çalışanların sağlığı yanında çalışma kaybına sebebiyet vermeyecek şekilde düzenleme yapılması gerektiğine vurgu yapan Gürcafer, özetle şunları dile getirdi:

“Bu konuda bir yasa vardır. Ancak yasayı, küresel ısınmayı da göz önünde tutarak revize etmek lazımdır. Eskiden 40 derece hava sıcaklığı çok ender durumlarda görülürdü ve hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde olduğunda mevzuatın ne olacağını düzenleyen bir yasa çalışması vardı. Ama günümüzde 40 derece hava sıcaklığı çok daha sık görülmeye başlandı, hatta 40 derecenin de üzerinde hava sıcaklığı sıklıkla görülüyor. Bu noktada çalışma kaybına sebebiyet vermeyecek şekilde, yani 8 saat çalışmayı belki gündüz değil, daha geç saatlere, güneşin olmadığı saatlere taşımak suretiyle düzenleme yapılması lazımdır ve kesinlikle hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu zamanlarda öğle saatlerinde 12.00 ila 16.00 arasında açıkta çalışma yasaklanmalıdır. Ama yalnız başına yasak koymakla da çözülmez, yalnız başına yasak koymak başka sorunlara sebebiyet verir, düzenleme yapmak lazımdır.”

Meteoroloji Dairesi:

“Sıcaklık 41 dereceye kadar yükselecek”

Meteoroloji Dairesi tarafından yayımlanan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölgenin alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Hava sıcaklığının 41 santigrat dereceye kadar yükselmesinin beklendiği açıklandı.

Hava, bugün ve cuma günü açık, cumartesi açık ve az bulutlu, pazar ve pazartesi günleri ise açık ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli olacak.

Hava, salı ve çarşamba günleri ise açık ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 38–41 derece, sahillerde 33–36 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgâr, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.