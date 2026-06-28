Sevgül Uludağ’ı kaybettik

Kıbrıslı Türk araştırmacı gazeteci, yazar ve barış aktivisti Sevgül Uludağ yaşamını yitirdi.

1958 yılında Lefkoşa’da doğan Uludağ, 1980 yılından itibaren gazetecilik mesleğini sürdürdü. Özellikle Kıbrıs’ta kayıp kişilerin akıbetinin araştırılmasına yönelik çalışmalarıyla uluslararası alanda tanınan Uludağ, yıllar boyunca hem Kıbrıslı Türk hem de Kıbrıslı Rum kayıp yakınlarının sesini duyurmak için önemli araştırmalara imza attı.

Uzun yıllardır YENİDÜZEN gazetesinde köşe yazıları kaleme alan Uludağ, aynı zamanda Kıbrıs’ın güneyinde yayımlanan Politis gazetesinde de yazılarıyla iki toplum arasında diyalog, barış ve yüzleşme kültürüne katkı sundu. Kayıpların bulunması için yürüttüğü araştırmalar, çok sayıda toplu mezarın ortaya çıkarılmasına ve ailelerin yakınlarına ulaşmasına önemli katkı sağladı.

Çalışmaları uluslararası alanda da takdir gören Uludağ, 2008 yılında Uluslararası Gazetecilikte Cesaret Ödülü’nü alan ilk Kıbrıslı gazeteci oldu. 2014 yılında Avrupa Yurttaşlık Ödülü’ne layık görülen Uludağ, 2019 yılında ise kayıp kişiler ve barış çalışmalarına katkıları nedeniyle Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi.

Araştırmacı gazeteciliğinin yanı sıra yazarlığıyla da tanınan Sevgül Uludağ, “İncisini Kaybeden İstiridyeler” ve “Milliyetçiliğin Yetimleri” başta olmak üzere Kıbrıs’ın yakın tarihine ve kayıplar meselesine ışık tutan eserler kaleme aldı.

Uludağ’ın vefatı, gazetecilik camiası ile kayıp yakınları ve barış mücadelesi veren çevrelerde derin üzüntü yarattı.