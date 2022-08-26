Serhat nasıl 85 kiloya düşer!

KKTC tanındı mı?

Elhamdülillah!

Maşaallah!

İnşallah!

Hatta KKTC, hamdolsun, NATO üyeliğine kabul edildi!

-*-*-

Apoel Futbol Kulübü Başkanlığı’na da Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü getirildi!

-*-*-

Çevremizdeki denizlerde bulunacak doğal gaz veya petrol türü doğal kaynakların yarısı da KKTC’ye veriliyor!

Kurulan Rum – Türk ortak şirketin eş başkanlarından biri, Erhan Arıklı oldu!

Güney Kıbrıs’ta bir sevinç, bir sevinç!

-*-*-

Narenciye mi?

Hepsini bu sene Katar satın alacak!

Hem de ton fiyatı; geçen senenin 20 katı olacak!

-*-*-

Ercan mı?

Bitecek mi?

Eyvallah, inşallah!

Emrullah Turanlı Havaalanı adı verilecek olan bu meydana 500 kapasiteli uçaklar inecek!

Maşaallah!

-*-*-

American, Delta, United, Southwest, Rynair, China Southern, China Eastern, Easyjet, KLM – Air France, Lufthansa ve Emirates mi?

Bunlar, Ercan’da ofisleri olsun ve buraya konsun diye bir biriyle parçalanacak, boğaz boğaza gelecek!

Ersin Tatar, hangi ofisin hangi şirkete kiralanacağı konusunda ‘innik minnik TATARinnik’ uygulamasını resmi gazetede ilan edildikten sonra yaşama geçirecek!

Bu amaçla bir resepsiyon düzenlenecek ve bu resepsiyonda fotoğrafçılara gülümseyecek

-*-*-

Turist fazlası olur mu?

Olacak!

Yıllık geliri 2,5 milyon Doların altında olan turistler KKTC’ye alınmayacak!

Fakir fukarayla ne işimiz olur ki!

-*-*-

YÖDAK Başkanı’na otomatik olarak ‘The International Association of Universities’in başkanlığı ihdas edilecek, maşaallah, inşallah!

-*-*-

Doğrudan akaryakıt alımı mı?

Belediyeler değişiklik ve birleştirme yasası mı?

-*-*-

Kardeşim, Birleşik Arap Emirlikleri bize bağlanacak!

Katar, Kuzey Lefkoşa’dan yönetilecek!

Vlademir Putin, Gaziveran’dan yazlık satın alacak!

Recep Tayyip Erdoğan emekliliğini Kaplıca köyünde geçirecek!

Kakopetria’ya Özgaziantep ve Limasol Yat Limanı’nda İbrahim Tatlıses restoranları açılacak!

Nedir uğraştığınız?

-*-*-

Tam bu esnada, Naomi Campbell telefonla beni arıyor, ‘gel bu çocuğa babası olarak sen de biraz bakarak ol’ gibisinden laflar ediyor!

Bir yandan telefonda konuşuyorum, öte yanda Emmanuel Macron beni tavlada mars ediyor!

Kim Jong – un, ‘kebaplar olduuu’ diye mangal başından bağırıyor!

Ter içindeyim!

Bir uyanmışım!

85 kiloyum!

Zayıflamışım!

Ne rüyaydı be!

Corruption!

Corruption nedir?

‘Siyasal yozlaşma’ diyebilir miyiz?

Diyelim!

Ama sadece bu değildir...

Corruption, ülkede merkezi veya yerel yönetimlerde siyasetin kirlenmesi halidir...

Rüşvetsiz iş yaptıramamaktır mesela...

Devlet ihalelerinin tümünün kokmuş olması durumudur...

-*-*-

KKTC, corrupt bir ülke midir?

Evet, KKTC, yasal anlamda ‘yok’ hükümünde olmasının ötesinde, var olan neredeyse tüm kurumları ile ‘corrut’tır!

-*-*-

Peki, corruption veya bu çirkef siyasi yapının sebebi nedir?

İşte sosyologların, siyaset bilimcilerin asıl yanıt bulması gereken soru buradadır...

Çünkü bu siyasi yapının en önemli ayaklarından biri ‘toplum’dur...

Toplum, açık ve de seçik bir şekilde yapının böyle olmasına onay vermektedir...

-*-*-

Neden toplum buna onay vermektedir?

Bu soruya verlebilecek en basit yanıt; ‘örgütsüzlük’tür!

-*-*-

Şu anda örneğin KTÖS ve KTOEÖS; ‘örgütlü olmanın’ gurur ve rahatlığını yaşıyor...

Ancak ülkede toplumsal veya grupsal noktalarda, bu seviyede bir örgütlülük ne yazık ki yoktur...

-*-*-

Ve konuyu açacak olursak; ‘dileyenin’ , toplumu ‘dilediği gibi’ yönetiyor olması hepimizi rahatsız ediyorsa; o zaman bir platformda örgütlenme zorunluluktur!

Nüfusun bilinmemesi, nüfus yapısının değiştirilmiş olması, Kıbrıslılığın ya da vatan bilincinin noksanlığı, ciddi engeller midir?

Evet öyledir!

-*-*-

İşimiz çok mu zordur?

Zor olmanın da ötesindedir ama başarılmalıdır!

Aksi takdirde, corruption denen mekanizmanın sonucu; ‘ölüm’dür!

-*-*-

Haaa corruption denen mekanizmanın bir diğer ‘kanadı’ mı?

Corrupt sistemlerin içinde yer alan siyasetçilerin, örneğin mevcut cumhurbaşkanı ya da hükümet üyelerinin, ağızlarıyla kuş tutsalar, bir daha asla güven duyulmayacak, alay edilecek, dalga geçilecek kişiler olmaktan kurtulmalarının imkansızlığıdır!

Bu da corruption meselesini daha dayanılmaz hale sokmaktadır!

-*-*-

Toplumun bir daha asla güvenmeyeceği bilinciyle hareket eden corrupt siyasiler, bir an önce ceplerini daha da doldurmak dışında işle uğraşmayacaklardır!

İstisanaları olamaz mı?

Umarım vardır!

-*-*-

Bir örnek verelim!

Akaryakıtta doğrudan alım...

Ertelenen ihale...

Ve pazarlık usulüne geçiş...

Allah’ı getirseniz, toplum, bu konuda hiç bir siyasiye güvenmez!

Corruption budur!

Daha iyi açıklanmaz!

Eğer bu ihaleyi, daha önce doğrudan alımda adı geçen ve 60 Dolarık malı ahaliye 150 Dolara ‘sokan’ şirket alırsa, ortaya çıkacak olan koku, insan neslinin kabul edebileceği bir koku olmayacaktır!

UEFA Avrupa Ligi kuraları dün İstanbul’da çekildi... Türkiye takımı Fenerbahçe ile Kıbrıs takımı AEK Larnaca aynı grupta mücadele edecek... Fanatik Fenerbahçe taraftarı ve KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Larnaka’daki maça gider mi? Eşit ve egemen devlet falan ve de filan; yine koskocaman bir yalan! (Fotoğraf, UEFA TV’deki kura çekimi canlı yayını sırasında çekildi... Ortadaki kişi, AEK Larnaca temsilcisidir... Dün Omonia ve Apollon temsilcileri ile İstanbul’daydılar... Oyna GG!)