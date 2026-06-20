Schengen, SAFE, NATO, Kıbrıs ve sıcaklar!

Schengen meselesini yazmaya devam ediyoruz…

Schengen neydi?

Kısaca, Avrupa’da sınırsız seyahatti!

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Yani şu anda İrlanda ve Kıbrıs hariç, dört AB üyesi olmayan Avrupa ülkesi ve 24 AB üyesi ülkede herhangi bir havaalanına veya gemi limanına gidip; bahse konu öteki devletlerin bir limanına pasaportsuz kontrolsüz kimliksiz gitmek!

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Bir örnek verelim…

Uçağa Atina’da bineceksiniz…

Binerken pasaportunuza - biletinize ve tabii ki sırt çantanız varsa ona da bakacaklar sonra ver elini mesela Malta!

Malta’da uçaktan indiğiniz gibi elinizi kolunuzu sallayarak çıkacaksanız!

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Angolem’den Ercan’a uçar gibi!



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Zaman zaman - çok sık zamanlar olmasa da - görüştüğümüz bazı Kıbrıslı Rum yönetenler veya diplomatlar ‘biz hazırız’ diyor…

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Ama Avrupalı bazı diplomatlar öyle demiyor!

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Yeşil Hat ne olacak?

Çok daha katı ve geçmesi zor bir sınıra mı dönüşecek?

Rumlar bunu istiyor mu?

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Kuzey’de, yani AB uygulamalarının askıya alınmış kabul ettiği bölgede yaşayan AB vatandaşları ne yapacak?

“Sınır” veya “Yeşil Hat” geçişlerimizde bir sıkıntı olacak mı?

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Larnaka’dan Ada’ya giren bir AB vatandaşı ya da Schengen vizeli kişi Kuzey’e geçer ve diyelim ki Ercan’dan Türkiye’ye giderse; kaydı - kuydu nasıl tutulacak?

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Bu meseleyi pek tartışmıyoruz ama en çok etkilenecek olanlar arasında ilk sırayı ‘Yeşil Hat’tan geçmelerine müsaade edilen ama AB vatandaşı olmayan KKTC vatandaşları’ ikinci sırayı ise ‘kurunun yanında yaş da yanar’ misali, tüm AB vatandaşları alacak!

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Şimdilik 2026’da olacağı yok gibi duruyor ama 2027’de kesin!

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Haaa bu arada, değil AB pasaportuna, KKTC pasaportuna bile balıklama dalan milyonlarca Türkiyeli kardeşimiz hala ağır bir “yalan” bombardımanı altında!

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Mesela dünkü bazı gazetelerimizde manşetten verilen bir haber var…

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Türkiye’nin savunmasından sorumlu bakan demiş ki; Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Fransa ile yaptığı anlaşma geçersiz!

Peki neden?

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Nedenini yani nasıl geçersiz sayılması gerektiğini anlatan – açıklayan yok!

Anlatabilen – açıklayabilen de yok!

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Dengeler değişir falan deniyor!

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Kardeşim, Fransız Ordusu da, Türk Ordusu gibi ve hatta Yunan Ordusu gibi NATO bayrağı altında değil mi?

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Üstelik Türk Bakan bu açıklamayı NATO toplantısında yapıyor!

İlginç!

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Haaa bu arada AB’nin güvenliği ile alakalı SAFE; Kıbrıs’ın üyeliği ile alakalı NATO ve Türkiye’nin üyeliği ile alakalı AB süreçleri de harıl harıl devam ediyor!

Pazarlıklar sürüyor!

-*-*-

Yarın nasıl ve ne tür gelişmeler olacağı belli değil!

-*-*-

Belli olan tek şey var; “bu yaz hem çok sıcak olacak hem de uzun sürecek! Yıl sonuna kadar hava sıcak kalacak!

Var bazı gelişmeler diye düşünüyorum!

Avrupalı olmak ve Yeşilyurt Hastanesi Ajda Pekkan mı?

Avrupalı gibi; Avrupa Birliği (AB) vatandaşı olarak ama Kıbrıs’ta yaşamak istiyorum…

Doğduğum topraklarda!

-*-*-

Ne zaman bunu söylesem ya da yazsam, cebinde AB vatandaşlığı, bilemediniz İngiliz Pasaportu tutan birkaç kişi anında saldırıya geçiyor!

-*-*-

Neymiş; AB, gözünün içinde Gazze’ye yardımcı olmamış!

-*-*-

Aha buna bayılıyorum Ali Murat kardeşim!

-*-*-

Sahi Ali Murat adı da nereden çıktı?

-*-*-

Ali Murat, Ankara’nın KKTC’deki Büyükelçisi!

Ama başka Ali Murat’lar da vardır elbette, neyse!

O da dinlesin!

-*-*-

Şimdi, evet bir Kıbrıslı gibi, her Kıbrıslı gibi AB vatandaşı olarak, AB’de yaşamak isterim!

Siz istemiyorsanız, paşa gönlünüz bilir!

-*-*-

Haaa patronlarınız “istiyor” gibi yapıyor!

Veya istediklerini söylüyor!

-*-*-

E ben girmişim AB’ye, olmuşum vatandaşı; sana ne!

-*-*-

Ayrıca, AB ülkelerinde Gazze’ye destek için yapılan gösterilerin ellide biri Türkiye’de, 10 binde biri de KKTC’de yapılmadı!

-*-*-

Ve ayrıca, mesele Gazze ise ilk anasına avradına söveceğiniz ülke Azerbaycan değil midir?

-*-*-

Haaaa, dün sabah kalktık, “Sizin çocuklar”ı veya “bizim çocukları” izleyelim dedik!

-*-*-

Maç öncesi yorumlar geliyor aklıma!

Avustralya’yı kesin geçeriz!

Panama zaten elde var üç!

Amerika ile de berabere kaldık mı; gelsin son 32!

Abi Türkiye bu turnuvanın gizli favorisidir, derken, dakka bir gol bir!

-*-*-

Ve neredeyse maçın üçte ikisini 10 kişi oynayan Paraguay’a da yenilip, ilk 48’den eve bye bye!

-*-*-

Abi ego tavan!

Dün de yazdık, narsistlik tavan ötesi!

Her yerde haklı!

Her yerde doğru!

Tüm Dünya yanlış; tüm Dünya haksız!

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Eh hadi hafta sonu sabah sabah maçı da bitirdik, saat da olmuş 8.30, güneşin altında yürüyüş yapalım!

-*-*-

Hayır, yapmayalım!

Gidelim, üzgünüm faşist kardeşlerim ama, Güney Lefkoşa’da, tamamen ağaçlık ve serin bir yürüyüş parkurunda 10 kilometrelik keyfimizi yapalım!

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Evet Avrupa!

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Sokaklarda başı boş dolaşan köpek yok!

Yürüyüş yolunda köpek boku yok!

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Yürüyüş yolu boyunca, 10 – 12 kilometrelik parkurda tek bir çöp yok!

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“Buraya çöp dökmek yasaktır” tabelası da yok; bu tabelanın ne söylediğini anlamayıp, altını çöp dolduranlar da yok!

-*-*-

Üzgünüm Ali Murat!

Tamam, aldınız yarısını, elinizde tutuyorsunuz ama durum rezalet!

-*-*-

Efendim neymiş?

Yeşilyurt Hastanesi yenilenecekmiş!

-*-*-

1967’de o hastanede doğdum…

Ben doğduğumda hastane 41 yaşındaydı…

-*-*-

Bu sene o hastane tam 100 yaşında!

Makyajlayın!

Estetikleyin!

Tamamdır da hastane, Ajda Pekkan değil ki!

-*-*-

Eyi pazarlar!