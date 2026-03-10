Do not read katakulli to me! Yani İngiliz da der “bana katakulli okumayın”!

İnsan sadece daha mutlu olmak istiyor!

Mutsuzdur, mutlu olmak da hakkıdır!

Daha mutlu yaşamak için de kafasında düşünceleri – planları vardır; bu vatan hainliği olmamalıdır!

-*-*-

Mesela, Kıbrıs’ın bütününün savaş deposu – silah deposu ya da ne hasbaysa patlayacak bomba haline dönüştürülmesine karşıyım!

Üstelik, bunu “gerçek” Kıbrıslıların talep etmediği inancındayım hatta bundan eminim!

-*-*-

Fransası, İngilteresi, Amerikası, İsraili, Yunanistanı ve Türkiyesi; gören duyan da sanacak ki bunların hepsi, samarellacı, şeftalici, suflacı, zivaniyacı, gonyakcı, ayrellili yumurtacı; her şeye limon sıkarak yiyici, kekiğe bayılıcı Kıbrıslıların gözlerine hayran!

Değiiiiiil!

-*-*-

Efendim İngiliz uçakları!

Efendim Fransız bilmem ne gemisi!

Efendim Yunan destroyerleri ve uçakları!

Amerikan hatta İsrail ekipman ve askerleri!

Haklısınız, onlar buradaysa biz de oradayız!

Yes, heb beraber go home yani!

-*-*-

Ve Türkiye’nin Cumhurbaşkanı!

Ne demiş Tayyip Erdoğan, “… KKTC’nin savunmasının güçlendirilmesi kapsamında 6 F16 gönderdik; bazı askeri unsurları da bölgeye konuşlandırdık!”

-*-*-

İyi tamam!

Kabul!

KKTC güçlendi!

-*-*-

Başbakan Ünal Üstel de “köy gezilerini kestik, tedbir alıyoruz” dedi ki yılın en “güven veren” açıklaması da sanırım buydu!

Be Ünal abi, Ersin abim bile bu kadar şahane açıklamalar yapmamıştı ki neyse; konuyu dağıtmayalım!

-*-*-

Haaaa anlatmaya çalıştığım nedir biliyor musunuz?

-*-*-

Bakın size bir haber aktarayım…

-*-*-

Avustralya hükümeti, İran kadın futbol takımının Asya Kupası'ndan elenmesinin ardından beş oyuncusuna Avustralya'da insani vize verildiğini açıkladı.

-*-*-

BBC’deki habere göre Göçmenlik Bakanı Tony Burke, kadınların Avustralya polisi tarafından "güvenli bir yere götürüldüğünü" söyledi. Diğer ekip üyelerine de kadınların ülkede kalmalarının memnuniyetle karşılanacağı söylendiğini belirtti.

-*-*-

Kadınların eve dönmeleri bekleniyordu, ancak takımın geçen hafta Güney Kore ile oynadıkları maç öncesinde milli marşı söylemeyi reddetmesinin ardından taraftarlar güvenlikleri konusunda endişelerini dile getirmişti.

-*-*-

Bu durum İran'da eleştirilere yol açtı; muhafazakâr bir yorumcu ekibi "savaş hainleri" olmakla suçlayarak ağır cezalar verilmesini istedi…”

-*-*-

Bu insanlar ülkelerinde öyle veya böyle mutlu değil be canım!

Mollalardan da usandılar, kavgalardan da ve idamlardan da!

Haaa şimdi beterin beteri var durumundan da!

-*-*-

Öyle ya da böyle, bu insanların “hain” ilan edilmelerinin yanlış olduğunu söylemeye çalışıyorum!

-*-*-

Ayrıca Avustralya Başbakanı’na selamlarımı iletiyorum; “Bak ya sen ya Yeni Zelanda’daki meslektaşın, bizimle de ilgilenin, pek yakında ucuz uçak bileti bulursak, belki gelebiliriz…”

-*-*-

Abi gelmiş 6 Türk jeti, da 1960’larda gelmeseymiş de, 1974 olmasaymış da…

-*-*-

Binlerce kez şükranı çekildi o günlerin!

Allah binlerce kez de razı olsun Türk Ordusu’ndan!

-*-*-

Ama bence şu anda gereksiz be abi!

Hepsi gereksiz!

Tümüne bye bye!

-*-*-

Tamam, kurtarıldık ve hala kurtarılıyoruz!

İyi güzel de; sadece bir not düşecektim; Geçtiğimiz Pazartesi günü Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde 13 duruşma vardı…

Yargılananların bir teki Kıbrıslı Türk değildi b’annem!

Kimi, kimden kurtardılar?

Kim kaldı?

Mahkemeye çıkacak Kıbrıslı sanık hatta tanıklık edecek birini bile bırakmadınız!

-*-*-

Lütfen, please yani; do not read katakulli to me!

Yani, “Bana katakulli okumayın” der İngiliz!

-*-*-

Rum sizi keser!

Öyle diyorlar!

Bizi niye kessin ki?

Kaç kişi kalmışız buralarda; bulursa kessin b’annem!



Senin da ananın örekesi Kyriakos!

Bunlar bizden de kötü!

Hamaset ve yalanda onların bizimkilerden kalır yanı yok…

-*-*-

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis Kıbrıs’taydı…

Baf’taki Andreas Papandreou Hava Üssü’nde düzenlenen üçlü basın toplantısında birlik ve dayanışma mesajı verdi.

-*-*-

Basın toplantısına Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis de katıldı.

-*-*-

Mitsotakis konuşmasında, Kıbrıs’a güçlü bir destek mesajı göndererek Avrupa’nın birlik içinde hareket ettiğini vurguladı ve “Birlik, kararlılık ve dayanışmanın güçlü bir mesajını gönderiyoruz. Kıbrıs Cumhuriyeti yalnız değildi ve asla yalnız kalmayacak” dedi…



-*-*-

Açık yalan söyledi!

-*-*-

Yunanistan, en zor durumlarda, Türkiye ve g.t korusundan olsa gerek, kesinlikle Kıbrıs’a müdahale edemedi; ettiyse de müdahalesi çok cılızdı.

-*-*-

1974 savaşında Yunan Alayı mı?

O garibanların neredeyse tamamı öldü; bok yoluna gitti dersem de yalan değildir!

-*-*-

Bizim hamaset ekiplerinin çok övündüğü 1964 Erenköy, 1967 Geçitkale ve 1974 Savaşı günlerinde Türkiye havadan – karadan – denizden her şekilde müdahale ederken, Yunanistan neredeydi?

Üç beş uçak uçurmak dışında ne yaptı ki?

Bunlar bizimkilerden yalancı, propagandacı!

-*-*-

Buldunuz Kıbrıslılar da ahmak; salla gitsin da tamadır re anipşimu!

(Not, Rumcu derler ya bana; Allah’a şükür Rum değilim… Çünkü bunları yazdığım için de bu kez türkçü hain olacaktık!)

Bizi bizden daha çok sevdikleri için koruyorlar… Aslında şu bir gerçektir ki; Kıbrıslılar umurlarında değil ama Kıbrıs umurlarında! Silahla dolduruyorlar! Kendilerini Kıbrıslı değil, Yunan ve Türk kabul edenler tarafından da eller parçalanıncaya kadar alkışlanıyorlar!