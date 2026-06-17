UBP-DP-YDP Hükümeti'nin küçük ortakları DP ve YDP Kıbrıs'ın kuzeyinde yapılacak olan genel seçimin 2026 yılının Ekim ayında yapılması konusunda mutabık kaldı.

Konu hakkında kısa bir açıklama yapan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Sandık bir an önce halkın önüne gelsin, 2027 bütçesini yeni Meclis ve yeni hükümet yapsın” ifadelerini kullandı.

Hükümetin büyük ortağı UBP'nin Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel geçtiğimiz gün Meclis'te CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli'ye 6 ay sonrası için iki seçimin aynı gün olması konusunda sözde "hodri meydan" çekmiş, sonrasında CTP Genel Başkanı İncirli'nin 60 gün sonrası teklifini reddetmişti.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ise katıldığı televizyon programında “3-5 tane UBP’li vekil istedi diye 2 seçimin birlikte olmasına onay vermeyiz” yorumunu yapmıştı.