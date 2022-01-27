Sanayi Odası'ndan yeni hükümetten 8 maddelik talepler: "Zor durumdayız, istihdam ve üretimde öngörülebilirlik kaybedildi"

Sanayi Odası, ekonomideki kötü gidişata işaret ederek sorunların çözümü için “uzun ömürlü ve icraat hükümeti” talep etti.

Yazılı açıklama yapan oda yönetimi üreticilerin finansal zorluk içinde olduğuna vurgu yaptı. Sanayi Odası açıklamasında, istihdam ve üretimin sürekliliği için öngörülebilirliğin kaybedildiğinin altı çizildi.

“15 bine yakın çalışanı ile dışa bağımlılığımızı azaltan, milli gelirimize ve istihdama katkısıyla ülke ekonomisi için çok önemli bir sektör olan sanayimiz son dönemde yaşanan pandemi, döviz krizi ve enflasyon sorunlarının içinde kendisine çıkış yolu aramaktadır” denilen açıklamada madde madde yeni hükümetten talepler de sıralandı.

İşte Sanayi Odası'nın talepleri:

Üreticimiz finansal zorluk içindedir, istihdam ve üretimin sürekliliği için öngörülebilirliğini kaybetmiştir.

Göreve gelen hükümetimizden acil eylem planı çerçevesinde;

-işletmelerimize mali güçlerini korumaları ve sürdürülebilirliklerini sağlamaları için uzun vadeli ve faiz destekli mali destek verilmesi,

- işveren sigorta prim desteğinin devam ettirilmesi,

- sanayicimizin hammadde tedarik sıkıntısının çözülmesi,

- en son 2010 yılında belirlenen elektrik teşvik miktarının güncellenerek yükseltilmesi,

- sanayi bölgeleri yönetiminin sanayicilere devredilmesiyle birlikte sanayicimizin çalışma verimliliğinin artırılması ve çağdaş sanayi bölgelerinin oluşturulması,

- üretim standartları, teknoloji seviyesi ve inovasyonun geliştirilerek sanayi ürünlerinin ihracatının artırılması için “Teşvik sisteminin” yeniden düzenlenmesi,

- bürokrasinin azaltılması ve e-devlet projelerinin hızlandırılması,

- “Yerli üretimin korunması” ve kayıt dışılık ile mücadele ve daha adil vergi sisteminin kurulması konularının ivedilikle gündeme alınmasını talep ediyoruz.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak önümüzdeki 5 yıl boyunca siyasi ve sosyo-ekonomik istikrarı sağlayarak sorunları çözecek, uzun ömürlü ve icraat hükümetinin göreve gelmesinin son derece önemli olduğuna inanıyoruz.