Şairler ve adanın sessiz yasaları

"Ozanlar yeryüzünün bilinmeyen yasa koyucularıdır" diye başlıyor kitap...

Kıbrıs Türk Şiiri Antolojisi (2000 - 2025)'e yine döneceğim...

Ama önce biraz daha geriye gitmeliyim.

"Kıbrıslıtürk şiirinin sadece Türkçe şiirde değil, dünyadaki az(ın)lık şiirleri içinde anılmaya değer bir yeri var. Yaklaşık 350 yıllık bir edebiyat birikimi ve 150 bin kadar nüfusu olan Kıbrıslıtürk toplumunun, bir şiir geleneği yaratabilmesinin altı çizilmelidir..."

Kıbrıslı şair Mehmet Yaşın'ın bu değerlendirmesini Kıbrıs Şiir Antolojisi'nden aldım.

Adam Yayınları’ndan çıkan ve ilk baskısı 2005’te yapılan bu 590 sayfalık külliyat, sadece bir antoloji değil; diller ve kültürler arası bir köprüdür.

O dönemde 150 bin nüfustan söz edilmesi de son derece doğal. Kim bilir adadaki "kalabalık" artarken, Kıbrıslıtürk nüfusu azalmıştır şimdilerde...

Yine de konumuz nüfus değil şiir elbette...

Kıbrıs edebiyatında en önemli kaynak eserlerden biridir, Kıbrıs Şiir Antolojisi...

Bu kitap keşke tüm ortaöğretim kurumlarında, üniversitelerde okutulsa...

***

Kıbrıs edebiyatı şiir ağırlıklıdır. Yalnızca estetik bir kaygı değil, bir yurt mücadelesi ya da arayışıdır şiirimiz sanırım... Bir kimlik inşası, bir varoluş kavgasıdır...

Çağdaş Kıbrıs Türk şiiri denince belleklerimizde ilk parlayan isimler kuşkusuz Fikret Demirağ ve Mehmet Yaşın’dır.

Filiz Naldöven, Neşe Yaşın, Neriman Cahit, Ümit İnatçı ve daha nicesini kendi adıma sayabilirim...

Özellikle 74 kuşağı şairlerinin bıraktığı iz önemlidir belleklerimizde...

Mehmet Yaşın'ın antolojisinde, yeni şairler arasındaki en parlak isim Gür Genç (Korkmazel) gösterilir; "Kıbrıslıtürk şiirini 21'inci yüzyıla taşımaya aday imzalar" olarak ise Rıdvan Arifoğlu ile Jenan Selçuk'tan söz edilir.

Bu üç isim gerçekten de önemli bir şiir estetiğine sahiptir, bence de...

İşte tam da burada en başa dönelim.

Kıbrıslı Türk şiir geleneğinin üzerine yeni bir tuğla konuyor: Ahmet Yıkık ve Fatoş Avcısoyu Ruso imzalı Kıbrıs Türk Şiiri Antolojisi.

Belki Mehmet Yaşın'ın antolojisine göre çok daha mütevazı bir çalışma... Ama kıymetli...

2020 yılından itibaren kitap yayımlayan şairlerden oluşan bu seçki, yedi kadın ve yedi erkek şairin sesiyle "biz de buradayız" diyor. Tabii ki "Şair kimdir?" sorusunun yanıtı her zaman zordur. Her dizenin şiir, her yazanın şair sayılması kuşkusuz yanılgı olur. Nihayetinde her antoloji, biraz da hazırlayanın öznel beğenisi ve perspektifidir.

Ancak 21. yüzyılla birlikte şiir geleneğimizde farklı bir soluğun, yeni bir dil arayışının ve taze imgelerin filizlendiğini görmek heyecan verici.

Tuğçe (Tekhanlı) en genç şairi antolojinin...

"Dün biraz sancısını çektim ellerinin

sustun, gidip büyük bir taşa sesimi denedim" diyen...

Fatma Akilhoca en kıdemlisi...

"uzaklaşanları dinlerim

benden

yutulurken parça parça

etlerim..."

Kıbrıs Türk şiiri, yeni bir dilin ve yeni imgelerin izinde yürümeye devam ediyor. Şiire selam olsun; sözcüklerden yeni ve daha yaşanılır bir dünya kuranlara...