Sadece 8 belediyede, kayıtlı 3 bin 721 depremzede

▶ Hükümet yetkilileri ‘net rakam’ açıklamazken, YENİDÜZEN’in elde ettiği verilere göre hali hazırda sadece 8 belediye ve Lefkoşa bölgesinde toplam 3 bin 721 depremzede kaydedildi.

Lefkoşa bölgesi: 1721 (Lefkoşa Türk Belediyesi- Dayanışma Dükkanı:521/ Lefkoşa Atatürk Spor Salonu- Devlet Sosyal Hizmetler Dairesi kaydı: 1200)

Girne Belediyesi: 1200

Gazimağusa Belediyesi: 330

Lapta – Alsancak – Çamlıbel Belediyesi: 318

Tatlısu Belediyesi: 75

Erenköy – Karpaz Belediyesi: 40

Geçitkale – Serdarlı Belediyesi: 23

İskele Belediyesi: 14

Fehime ALASYA

Türkiye’deki deprem felaketinin ardından depremzedelerin Kıbrıs’ın kuzeyine göçü devam ediyor…

YENİDÜZEN’in yaptığı araştırmada, 8 belediye ve Lefkoşa bölgesinde kayıtlı toplam 3 bin 721 depremzede kayıtlara geçti.

Birçoğunun aile yakını yanına geldiği ifade edilse de, ‘1 odalı evde 10 kişi, 2 odalı evde 15- 20 kişinin kaldığı’ kayıtlara yansıdı, kapasite üzerindeki bu yaşam şeklinin endişe verici olduğu belirtildi.

Belediyelere yapılan taleplerle kayıt altına alınan kişilerin yanında kayıtsız olan depremzedelerin de olabileceği ifade edildi.

En çok göç alan bölgelerin başında Lefkoşa gelirken, bunu Girne takip etti. Lefkoşa’da 1721, Girne Belediyesi’nde 1200, Gazimağusa Belediyesi’nde 330, Lapta – Alsancak – Çamlıbel Belediyesi’nde 318, Tatlısu Belediyesi’nde 75, Erenköy – Karpaz Belediyesi’nde 40, Geçitkale – Serdarlı Belediyesi’nde 23, İskele Belediyesi’nde ise 14 depremzede belediyelerin kayıtlarına yansıdı.

Türkiye’deki depremden kaçarak ülkemize sığınan ve belediyelerden ‘yardım talebinde bulunduğu için’ kayıt altına alınan binlerce depremzedenin en büyük sıkıntısı barınma…

“Belediyeler her zaman yardıma hazır ama kapsamlı çalışma şart…”

Bu zorlu süreçte depremzedelere her zaman yardıma hazır olduğunu ifade eden Belediyeler, sürecin belirsiz olduğunu işaret ederek, ‘kapsamlı çalışmanın şart’ olduğuna değindi.

Belediyelerin birçoğu kendi öz kaynakları ve yapılan yardımlarla depremzedelere destek verebildiğini anlatırken, kimisi sorun yaşanması durumunda Başbakanlıktan destek verilebilineceğine dair söz verildiğini kaydetti.

Kırsal kesimde kayıt dışı depremzede tespiti kolay, şehir merkezlerinde zor…

Kırsal kesimlerdeki belediyeler, yardım talebi bulunmadan, bölgeye gelen ve kayıtlı olmayan depremzedelerin de muhtarlar sayesinde tespit edildiğine vurgu yaparak, “Haberimiz olmadan gelen varsa muhtarlarla iletişim içerisindeyiz ve öğreniyoruz.” dedi. Şehir merkezlerindeki ‘kayıtsız göçmenlerin’ ise tespitinin güç olduğu vurgulandı.

Her bölgede çalışma başlatılacak

Başbakanlıkta belediyelerin de dahil edildiği toplantıda kamu binalarının durumuyla ilgili gerekli tespitlerin yapılması için çalışma başlatıldığını kaydeden Belediye Başkanları, riskli binaların tespiti, derinlemesine bir teknik çalışma için istişare edildiğini belirtti.

Kamu binalarının depreme dayanıklılığıyla ilgili de konuşuldu. Tüm bölgemizdeki kamu binalarının gerekli incelemesi için karar alındı. Bu yönde de hem merkezi hükümet hem de yerel yönetimler çalışmalara başlandı.

Lefkoşa’da 1721 kayıtlı göçmen!

Lefkoşa Türk Belediyesi, Dayanışma Dükkanı’na yapılan 521 başvuru yanında Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda Devlet Sosyal Hizmetler Dairesi’ne yansıyan 1200 kişilik depremzede kaydıyla toplamda 1721 göçmenin Lefkoşa bölgesinde bulunduğu kayıtlara yansıdı.

Sosyal Çalışmalar Koordinatörü Ömür Yılmaz, Lefkoşa Dayanışma Dükkanı’na başvuran 521 kişinin olduğu bilgisini paylaştı, yapılan detaylı kayıtlarda büyük çoğunluğun yakın akrabalar yanında kaldığını belirtti. Yılmaz, “Bir odalı evde 10, 2 odalı eve 15- 20 kişinin kaldığı durumlar var. Barınma ciddi bir sıkıntı.” dedi.

Bağışlarla süreci yöneten Belediyenin, gıda, battaniye, kıyafet, oyuncak gibi yardımlarda bulunduğunu ifade eden Yılmaz, en büyük ihtiyacın barınma veya kira desteği olduğunun altını çizdi.

Öte yandan geçtiğimiz gün, yine YENİDÜZEN’in haberine yansıyan verilerde Atatürk Spor Salonu’nda Devlet Sosyal Hizmetler Dairesi’ne yansıyan 1200 kişilik depremzede kaydı olduğu görülmüştü.

Mağusa’da 330 kişilik depremzede!

Süreci Kaymakamlık ve muhtarlarla istişare içinde yürütmeye çalışan Mağusa Belediyesinde ise düne kadar 330 kişiden oluşan depremzedelere yardımlarda bulunuldu.

Kimi depremzedenin yardım talep etmediği, ailesi, çevresi tarafından destek gördüğü ifade edilirken, bunlarla ilgili de muhtarlıklardan veri talep edildiği öğrenildi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada; “Hiçbir kaydı olmayan ve yardım talep etmeyen belli de bir kesim var ve lokal yerleştirmeler var.” denildi.

“Süreç belirsiz, kapsamlı çalışma gerekecek”

Belediyenin yardım merkezine güneyden de katkı yapıldığı ifade edilirken, duyarlı iş insanları ve vatandaşların yardımda bulunduğu ifade edildi.

Özellikle barınmanın çok ciddi bir sıkıntı olduğuna değinen Belediye yetkilileri, “Yardımların devamlılığı, ne kadar süreceği de belirsiz. Biz her şekilde yardım yaparız ama sanırım daha kapsamlı bir çalışma gerekecek. Süreç çok belirsiz” denildi.

Girne’de kayıtlı 300’ün üzerinde aile, bin 200 depremzede…

Girne’de belediyeden yardım talep eden ve kayıt altına aşınan 300’ün üzerinde ailede, 1,200’ü aşkın depremzede bulunuyor. Belediye kayıtlarına yansıyan verilerde depremzedelerin aile yanında barındığı, bazı konaklamaların normal şartların üzerinde kalabalık olduğu belirtildi. Girne Belediyesi, depremzedelerden alınan AFAD raporları ile yasal çerçevede, erzak yardımı, battaniye, ısıtıcı, gıda kıyafet yardımında bulunulduğu ifade etti.

Girne Belediyesi Sosyal İşler Bölümü Şube Amiri Serdar Tuksal, konuyla ilgili şunları ifade etti:

“Herkese ulaşıp yardım topluyoruz, belediyede paketleyip dağıtıyoruz. Bakliyat ihtiyacımız oluyor. Hijyen malzemesi, battaniye ihtiyacımız var.

Devletten hiçbir destek almıyoruz. Kaç depremzede var net bilmiyoruz. Muhtarlık veya kaymakamlığa gidenler var, elçilikle bize gelenleri düzenli olarak paylaşıyoruz. Farklı kollardan geliniyor, total sayı mümkün değil…

Tüm ailelerin yaşadıkları şehirlere geri dönmeleri için çağrı yapılıyor. Geçici bir süre kalmaları gerektiği bilgisini veriyoruz, bu sürede de yardımlarımızı sürdürüyoruz.”

İskele Belediyesi’nde 14 kişilik 3 aile…

Ağıllar köyünde14 kişilik üç ailenin, bölgede bulunan akrabalarının yanına geldiği ifade edildi. Depremzedelerin, muhtarlığın himayesinde ve belediyenin de bilgisi dahilinde bölgede bulunduğu belirtildi. Muhtar Ali Akkoyun’un organizesinde depremzedelere yardım eli uzanırken, İskele Belediyesi’nin ise sağlık ekibinin aileleri ziyaret ettiği belirtildi.

Erenköy-Karpaz bölgesinde 40 kişilik 8 aile!

Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Katırcı’dan alınan bilgide, depremden kaçıp bölgeye sığınan 8 aileye mensup 40 kişi, çocuklarıyla beraber belediye himayesinde. Kimi göçmenlerin akrabaları yanında olduğunu anlatan kasım, kimilerine ise kiralık ev bulunduğunu ifade etti. “Tüm yardımları yaptık, odun ve odun sobası bile verdik. Hem bağışlar hem de öz kaynaklarımızla bu yardımlar yapılıyor” dedi.

Sürecin bilinmezliklerle dolu olduğuna değinen Kasım, “Bu kişiler sürekli mi kalacaklar, iş imkanı nasıl sağlanacak, geçici olarak mı buradalar, sürekli burada kalacaklarsa süreç nasıl yönetilecek tüm bunlar hükümetin bildiği bir konu.” şeklinde konuştu.

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi’nde kayıtlı 318 depremzede!

7 Şubat 23 Şubat arası geçen sürede toplam 318 depremzedenin Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesine kayıt yaptırıp, erzak yardımı aldığı belediye verilerine yansıdı. Bahsi geçen depremzedelerin, belediye sınırları içerisinde bulunan köylerde, aile yakınlarıyla kaldığı belirtildi.

AFAD formu karşılığı erzak dağıttıkları bilgisini paylaşan belediye yetkilileri, kayıt dışı olan fakat tespit edilemeyen düzensiz göçmenlerin de olabileceğini tahmininde bulundu.

Tatlısu bölgesinde kimisi kiralık evlere kimisi misafirhanelere…

Tatlısu bölgesine gelen 75 depremzededen 15’inin aile yanı veya kiralık evlere yerleştirildiği, 60’ının ise Zambak Tatil Köyü’nde tüm masrafları belediye tarafından karşılanacak şekilde misafir edildiği belirtildi. Bu süreçte sağlıklı barınmalarını sağlamaya, üç öğün yemekleri, özel ihtiyaçlarının karşılanması, sıcak ortam, bazı kişisel bakım ihtiyaçları, ilaç, kıyafet, gibi ihtiyaçlarının sağlandığı kaydedildi. Tüm bunları belediye bünyesi ve belediyeye yapılan yardımlarla sağlandığını anlatan Belediye Başkanı Hayri Orçan, şöyle devam etti: “Zor durumda onlara kucak açtık. Aile yanına geldiler ama 4 kişinin kalabileceği bir evde 10 kişi kalmasına müsaade etmedik. Kiralık ev bulana kadar, iş bulana kadar onlara sahip çıkıyoruz. Çeşitli pozisyonda olan insanlarımız var. Orası toparlanınca dönmek isteyenler var. Bu süreci en az zararla nasıl atlatırız diye düşünürken bu yolu çizdik. Geldikleri şehirlerde iklim koşulları çok zor, çadırda yaşamak çok zor, zorda kalmasalar gelmezlerdi zaten. O bölgeleri gördük, kelimelerle anlatılacak bir durum yok…”

Geçitkale-Serdarlı Belediyesi’ne 23 kişilik depremzede beyanı!

Geçitkale-Serdarlı Belediyesi’ne ise 23 kişi bölgeye geldiğine dair beyanda bulundu. Bölgedeki akrabalarının yanına gittiğini kaydeden depremzedelerin, yardım talebinin olmadığı, dile getirilirken, taleplerinin olması durumunda belediyenin her zaman yardıma hazır olduğu kaydedildi.

Depremzedelerin genel olarak akrabalarının yanına geldiği bilgisini veren Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, “Bazılarına ise kiralık ev bulmaya çalıştık, geneli ailelerin yanına geldi. İhtiyaçları oldukça, imkanlarımız çerçevesinde elimizden geleni yapacağız.” dedi.