Rumların baykuşları!

“Başımıza ne geldiyse, hep Rum – Yunan ikilisi yüzünden geldi!”

Faşist ve aşırı başarısız kadronun yıllardır öne sürdüğü mazeret hep budur!

Battık, bittik, toplumsal yok oluşu dibine kadar yaşıyoruz, buna çözüm üreteceklerine, “Anavatan hep yanımızdadır, arkamızdadır” yalanı ile birlikte resmen sıçıyorlar, her alanda ve her açıdan mutlak başarısızlığının sebebi olarak da “Rum Yunan ikilisi, AB ve BM”yi suçlayıp sıvıyorlar!

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Nüfusu sayamıyoruz mesela!

Neden sayamıyoruz?

Veya niye saymak istemiyoruz?

Çünkü çok iyi biliyoruz ki, Türkiye, Ada’ya nüfus taşımıştır; Ada’nın nüfus yapısını değiştirmiştir ve bu büyük – ciddi bir suçtur…

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Kimse bilmesin; biz böyle iyiyiz!

Faşist ve aşırı başarısız kadroların tavrı resmen budur!

Keyifleri yerinde!

Rumlardan kalan mal ve mülk üzerinde andrez oynuyorlar; o kadar!

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Haaa bu arada hasbelkader Cumhurbaşkanı olmuş Ersin Tatar, “nüfusu artırmamız lazım” gibi son derece içi – dışı boş ve saçma açıklamalar yaparken; Sağlık Bakanı, acı bir itirafta bulunuyor ve diyor ki, “… Nüfus o kadar arttı ki hastaneler yeterli değil…”

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Fazla uzatmanın bir anlamı yok…

Türkiye’de neredeyse her altı ayda bir, eski bir mafya üyesi çıkıyor, eğlenceli eğlenceli “bizi” anlatıyor!

Mafyamızı, nasıl hırsızlık yapıldığını, nasıl üzerimize çöktüklerini hatta nasıl insan vurduklarını dinliyoruz…

Ne eğlenceli değil mi?

Film gibi…

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Hep bu Rumlar!

Yunanlılar!

Haaa bir de AB ve BM!

Ambargo koymasalardı, bize izolasyon uygulamasalardı, kim tutardı ki bizi?

Kimse tutamazdı!

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Beöööö, “devlet” sandığınız KKTC’nin tapulu arazilerinin yüzde 95’i “hırsızlıktır”…

Bu yüzden çözümden kaçıyorsunuz ki o da ayrı bir mesele!

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Neyse!

Size, “devlet” ile “devlet” arasındaki farkı anlatmak adına bir örnek vermek istiyorum…

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Biliyor musunuz!

Kıbrıs’ın “puhu kuşları” çok ünlüdür…

Bir cins baykuş…

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Peçeli baykuş diyen de var…

Ben “puhu” biliyorum…

Fotoğraftaki kuş…

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Kıbrıs Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı, ülkeye bu tür kuşlardan getirtti ve yıllardır onların çoğalmalarını takip ediyor…

Çok faydalı kuşlar!

Bu kuşlar, Kıbrıs'taki kemirgen popülasyonunu kontrol altında tutmaya yönelik ulusal tarım planında yer alan bir stratejinin parçası olarak satın alındı…

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Bizim faşist ve beceriksizlerin “Rum Yönetimi” dediği devlet, peçeli baykuşları izlemek ve incelemek için uydu vericilerinin yanı sıra yapay yuvalar hazırladı…

Bu amaçla da yıllık 75 bin Euro’luk bütçe ayırdı…

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Bakanlığın amaçlarından biri de zararlıları kontrol altına almak için kimyasal madde kullanımının azaltılmasının önemi konusunda farkındalık yaratmak…

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Bu projeye, avcılık örgütleri, çevreci gruplar ve bireyler gönüllü destek veriyor…

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Bizde mi?

KKTC’de vizyondaki filmlere bakın:

Onlar baykuşlarının sayısını biliyor biz insanlarımızın bilmiyoruz. (Tarihi belgesel)

Kıb – Tek nasıl soyuldu? (Macera)

Kıb – Tek daha nasıl soyulabilir? (Macera)

AKSA’ya verelim, AKSA da bize versin… Bu filmin İngilizce versiyonu da çıktı: “You scratch my back and I'll scratch yours…” (Porno)

Çok zenginiz Alişan (Döviz anamız ve ebemizle sevişiyor) (Dram ve porno).

Bir kafa golcüsünün uçuşu ve düşüşü (Komedi).

Ahmet isterse vereceksiniz (Erotik)

Metin’in kapısını açtın mı Zorlu? (Milliyetçi duygusal)

Yaşasın egemen eşit devlet. (Bilim kurgu).

Hukuk ve guguk!

Gukuk kuşu!

Öteki yazımızda baykuşlardan bahsettik, bu yazıda da guguktan bahsedelim!

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KKTC’de hükümet ilginç bir karar aldı…

Nedir bu karar?

Karar şu; Hükümet, Palm Beach Hotel’de, Bilfer Palm Beach Hotel and Resorts Limited’in kira sözleşmesini feshetti…

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Bu kararın doğru veya yanlış olduğu konusunda “fikir yürütmek” beni olayda “taraf” yapar…

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Üstelik konu mahkemededir…

Bu konuda açılmış birden çok dava vardır ve yargı süreci kararların açıklanmasına kalmıştır…

Henüz mahkeme kararlarını açıklamadan, hükümetin apar topar sözleşme feshetmesi, hem “taraf” tutmasıdır, hem de yargıya açıkça müdahale etmiş olmasıdır…

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Bilfer Palm Beach Hotel and Resorts Limited, “Hükümetin almış olduğu bu karar, tarafımızca kabul edilemezdir. Ancak bunun ötesinde, açık bir şekilde yargıya müdahaledir. Hükümet, çok bariz bir şekilde hukuk tanımazlık yapmaktadır. İçinde olduğumuz günlerde kararları açıklanacak olan iki ayrı dava söz konusudur. Bu iki davanın sonucunu beklemeden, hükümetin apar topar aldığı kararı şiddetle protesto ediyoruz” açıklamasını yaptı…

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Kısacası, mevcut hükümet hukukla değil, gugukla çalıştığını kanıtlamış durumdadır…

Şaşırdık mı?

Hayır!

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Şimdi gelsin gitsin dedikodular?

Acaba ne kadar komisyon aldılar?