Rum Ortodoks Kilisesi, Kıb – Tek’in akaryakıt ihalesine müdahale ediyor! (Bakan da mecburen vatanı korumak adına taraf tutuyor)

Devletin bir bakanı...

Bir de Merkezi İhale Komisyonu...

Ve bazı ihaleler...

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İhale ilan ediliyor...

Sonuç açıklanıyor...

Ve bir veya birden çok şirket, ihale sonucuna itiraz ediyor!

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Bakan ne mi yapıyor?

İtiraz eden şirketle ilgili olarak özetle ve kısaca diyor ki, “... Parasını ödeyerek itiraz ettiklerine göre geçmişte çok paralar kazandılar ve paraya acımadan yine itiraz edebiliyorlar...”

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Sanane?

Bakanın görevi mi bunu söylemek?

İtiraz, yasal ve anayasal bir hak değil mi?

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Sonra da “be arkadaşlar bu ülke işgal altındadır” dediğimizde söylemedik laf bırakmıyorlar!

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Peki nedir bu olay?

Hemen anlatalım!

Türkiye’den gelen bir emirle, bir şirkete elektrikte akaryakıt tedariki işinin verilmesi söylendi.

Gayet açık ve net bir şekilde, örneğin tonu 45 dolara alınabilecek akaryakıta, ton başına 150 dolar ödendi!

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Tepkiler oluşunca, “tamam ihaleye gidiyoruz” dendi.

Ali Cengiz oyunları yaşandı ve devlete daha önce tonunu 150 dolara satan şirket, ne ilginçtir, 45 dolar ton başına teklif attı.

Ve ihaleyi kazandı.

Haliyle kaybeden şirketlerden biri, yasal çerçevede itirazını yaptı!

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Bakan niye kızdı?

Bu sorunun yanıtı çok açık; eğer akaryakıtta ihaleyi Türkiye’den emredilen şirket almazsa, değil bakan, olduğu gibi hükümet koltuktan gidecek korkusu hasıl oldu tabii ki!

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Bakan, bu yüzden açıkça taraf tutuyor ve itirazını yapan şirketi “peee geçmişte çok para kazandı, parası çok olduğu için de acımadan ödemesini yapıp itirazını gerçekleştiriyor” diye suçluyor!

“Emir aldık, öpe öpe emirde adı geçene ihaleyi vermek zorundayız çünkü biz korkağız, bu ülke de iğrenç bir sömürgedir” diyecek hali yok tabii ki!

Çek bayrağı, aç sesini ezanın!

Tamamdır!

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Bunları yazmayacaksınız!

Bunları söylemeyeceksiniz!

Bayrak, vatan, şan, alişan devam!

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Bunları yazarsanız, hainsiniz!

Bu işi yapanların hepsi de kahraman!

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İstiyorlar ki, hiç ses çıkarmayalım...

İhaleleri alsınlar, gelirini öyle ya da böyle paylaşsınlar, koltuğa da yapışıp kalsınlar!

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Son dönemde ihalelerin neredeyse tamamında sıkıntı yaşanıyor...

Girne Hastanesi’nde, akaryakıt ihalesinde, çöp ihalesinde...

Özellikle Girne Hastanesi ihalesinde yasa ve tüzüklere uyulmuyor ve herkes bunu biliyor...

Mevki teklifleri ve üçlü çete iddiaları havada uçuşuyor!

İddiaları açıkça işitiyorsunuz ve dudaklarınız uçuklanıyor!

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Rum – Yunan ikilisi olmasa, ülke gül gibi olurdu da...

Sıkıntı orada!

Ambargolar ve izolasyonlar altında eziliyoruz canım!

Kilise, hep Rum Ortodoks Kilisesi!

İlla ki, akaryakıt ihalesini bizim çocuklar alacak!

Bir de federal çözüm istiyor bu hainler!

Pisler!

Eşit ve egemen zurna!

14 Ekim 2022 tarihli yeniduzen.com’daki ve 15 Ekim 2022 tarihli Yenidüzen gazetesinin basılı nüshasındaki yazımızda dedi ki, “iyi kemiğiniz batsın”...

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Neden bunu demiştik?

Yazıyı hatırlayalım...

Kanser hastası biri aradı; “15 gün önce almam gereken çok önemli bir ilaç, devletimizin elinde yok, ne zaman geleceği belli değil” dedi.

Bu yazıyı yazdığım dün öğle saatlerine kadar devletin ilaç alacak ne parası ne de bütçesi vardı!

Bu ilacı alması gereken 80 civarında hastamız olduğunu öğrendim...

İki kez alınması gereken ve her bir dozu 25 bin TL olan bir ilaç...

Peki bu hastalar ne olacak?

Ersin Tatar bey, Ünal Üstel abim, soru size!

Anavatan, Rum – Yunan ikilisinin ambargoları, BM defolsun falan ve de filan; endaksi tamam da “para”?

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Aradan neredeyse bir hafta geçti...

Hala ilaç yok...

Aynı hasta, “yok, henüz ilaç gelmedi” dedi...

Ve toplamda düne kadar 44 gündür ilaç olmadığını belirtti...

-*-*-

Çok özel bir ilaç!

Ve yukarıda veya geçen hafta da belirttiğimiz gibi, her 21’inci günün sonunda alınmalı...

İki doz gerekiyor...

Yani bugün gelse ve hastaya verilse, 22’nci gün bir doz daha şart...

Bilmem anlatabildim mi?

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Ersin abi, Zorlu abi, Ünal abi, Tahsin abi!

Nasıl nasıl?

Anavatan, şükran, eşit, egemen!

Bence atmayın çünkü devlet değil sizinkisi, ZURNA!

Polisimiz Lefkoşa’da trafik ışıklarına “kalp” yapıştırıp terör suçu işleyen vatan düşmanını yakaladı! Soruşturma derinleştirilmeli; akaryakıt, Girne Hastanesi gibi ihalelerde toplumu soyan; devlete 45 dolarlık akaryakıtı 150 dolara sokan da bu kişi olmasın sakın! Eşit – egemen devletlerde olur böyle vakalar; KKTC Polisi bazılarını anında yakalar; bazılarında ise mecburen avucunu yalar!