Rum mallarının satılmasından rahatsız olanlar!...

Mülkiyet krizi büyüdükçe büyümeye devam ediyor…

Güney’de yaşanan tutuklamaların ardından “biz de tutuklayalım ki görsünler” dendikten sonra burada da 5 Rum tutuklandı, kimisi ceza aldı, kimisi gözaltında...

***

“Casusluk yapmaya geldiler” iddiası atıldı ortaya…

“Ellerinde haritalar, projeler vardı” dendi.

“Kişisel verilerin korunmasına aykırı davrandılar”! da dendi.

***

Dedelerinin mallarını görmeye ve talepkâr olmaya geldikleri söyleniyor diğer taraftan…

Öyle ya! Biz de güneye geçip orada kalan mallarımızı geziyor, fotoğraflarını çekiyor, sosyal medyada da paylaşmıyor muyuz çoğu zaman…

Biz de casusluk mu yapmış oluyoruz acaba! diye de sormak gerekiyor.

***

Mülkiyet sorunu çok zor bir durum.

Söylendiği gibi “Kıbrıs’ta çözüm olmadan mülkiyet sorunu çözülemez.”

Böyle tek tek, hele Kıbrıs’ın kuzeyinde düğüm düğüm yapılmış bir mülkiyet sisteminde bu işi çözmenin imkânı yok.

***

Burada Rum malı almamış ve satmamış kaç kişi var ki!

Bugünlerde sistemi yaratanlar tarafından da birilerini ‘dövmek’ için “tu-kaka” denmek durumunda kalınan bu sistem veya sistemsizlik veya uluslararası hukuka aykırı durum, devlet tarafından yaratılmış ve sürüp gitmiş ve de gidiyor.

***

“Vaaayy, Rum malını satmış haaa!” diyebiliyorlar şimdi.

Akıllarınca kendileri iyi, başkaları kötü olacaklar ya!...

Sanki kendilerinin yarattığı bir hukuksuzluk değilmiş, sanki de kendileri bu hukuksuzluktan yararlanmamış, mallarına mal katmamış, zenginliklerini Rum malları üzerinden katlamamışlar gibi…

***

Adam dövmek için kendi hukuksuzluklarını kullanıyor, riyakârlık yapıyorlar. Madem ki sen Rum mallarının alınmasından-satılmasından rahatsızsın, çözsene bu problemi…

Başlatsana müzakereleri… Rahatlatsana vicdanını...

/////////

Kameralar

Yeni kameralar her yana takılıyor şimdilerde…

Arıklı açıkladı; “150 hibe geldi” dedi, “150 daha hibe gelirse öpüp başımıza koyarız” diye de ekledi.

***

Eskiler miadını doldurmuşlar, onun için de yapay zekâ yeni kameralar öncelikle eski kameraların yanına yerleştirilmiş.

***

Bu kameralar çok akıllıymış, hızın yanında, plakayı tanıyacak, sigorta, ruhsat, muayene kontrolleri, emniyet kemeri takmama, şerit ihlali, sinyal vermeden şerit değiştirme ve sürüş sırasında telefon kullanımını tespit edecek ve hemen telefona bildirim gönderecekmiş.

Telefona bildirim geldi diye baktığınızda da hemen başka bir ceza mı kesecek yapay zekâlı kamera merak ettim şimdi!...

***

Sigara da içilmeyecek arabada yoksa kamera hemen cezayı kesecekmiş yine… Bu da “CTP’lilerin suçuymuş” dedi Arıklı, yani yasanın oy birliğiyle geçmesi için CTP’nin talebi olan sigara içme yasağını da koymuşlar diye hemen jurnalledi röportajında, fırsatı kaçırmadı yani…

***

Bunlar kameraların hikâyesi…

Tabii henüz daha kameraların takılma süreci bitmedi, devam ediyor ama devreye alınmaları için de Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın gelme tarihine göre planlanıyormuş.

Eşit-Egemen Devlet’in trafik kameralarını bile (hibe ettikleri için tabii, yoksa başka bir nedeni yok!) buralardan birileri açamıyor. Kaldı ki birilerinin “ya allah bismillah” demesine gerek var mı?

Bas düğmeye devreye girsin işte…

Başlasın gelsin paralar Arıklı vasıtasıyla Maliye’ye ki maaşlar ödenebilsin.