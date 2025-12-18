Müjdeler olsun ülkeme bir Çarşambayı daha atlattık ve akaryakıta yine zam yok! Acaba gerçekten yok mu?

BU ÜLKEYİ, TABİİKİ İNSANLARINI ve ÖZELLİKLE DAR GELİRLİLERİ ÇOK SEVEN HÜKÜMET YETKİLİLERİMİZ BİR ZAMANLAR,

''Akaryakıta gelen 1 TL'lik zam enflasyona şu kadar % artış olarak yansıyor, maliyenin maaş nitelikli transfer giderlerini şu kadar 100 MİLYON TL'' artırıyor gibi doğru ve ulvi sözler söylüyorlardı.

ANCAK NE OLDUYSA YILIN TAMAMLANMASINA 2 AY KALA BİR SİHİRLİ EL DEĞDİ ve HERŞEY DEĞİŞTİ.

Akaryakıt fiyatları artınca ENFLASYON artarmış söylemi çöktü!!!!

HÜKÜMETİMİZ KENDİNE HAS FORMÜLLE ENFLASYONU ÇÖZDÜ!!!!

Gerçekten çözdü. Nasıl mı çözdü? Orasını fazla sorgulamak haddimize düşmez!!! Ekim enflasyonu %1,09 ve Kasım enflasyonu %0,81 açıklandıktan sonra enflasyon canavarının hükümet tarafından belinin kırıldığı net bir şekilde görülmektedir!!!!

Nasıl başardıkları noktasında üzümünü yiyin ama bağını sormayın!!!!!

Muhtemelen Aralık ayında da Ekim ve Kasım aylarına benzer bir rakam açıklayacaklardır.

DOLAYISIYLA BUNDAN SONRA AKARYAKIT FİYATLARI ARTINCA ENFLASYON ARTARMIŞ HEM DE ÇARPAN ETKİSİYLE TÜM MAL/HİZMETLERE ZAM GELİRMİŞ DİYE KİM SÖYLERSE KUSURA BAKMASIN AMA YALAN SÖYLER!!!!!

GELELİM TABLOYA ve YAZDIKLARIMIZI TEYİT EDEN RAKAMLARA:

Yarından geçerli olmak üzere hükümetimiz Akaryakıt Fiyatlandırma Tüzüğü uyarınca yapmış olduğu FİF düzenlemesi sonrasında tüm akaryakıt ürünlerinde FİF rakamlarını artırdı.

AMA ÖZELLİKLE GAZYAĞINDA ÇOK GÜZEL BİR MUAMELE YAPTI!!!

Bir önceki haftaya göre GAZYAĞINDA FİF LT. BAŞINA 221,1274 KURUŞ YANİ 2.21 TL ARTIRILDI.

BU ÜLKEDE GAZYAĞI ve TÜPGAZ KIŞ AYLARINDA ÖZELLİKLE DAR GELİRLİLERİN ELEKTRİĞE ALTERNATİF OLARAK ISINMA AMAÇLI KULLANDIKLARI YAKITTIR.

Hal böyle iken bu 2 üründe ve özellikle GAZYAĞINDA indirim imkanı varken siz bunu güya iş becereceksiniz bütçe açıklarını kapatacaksınız diye FİF'i artırıyorsunuz. Hem de elektrik üretim kapasiteniz talebi karşılama noktasında sıkıntı yaşadığınız ve talebi kısmanız gereken bir dönemde.

HİÇ KUSURA BAKMAYIN AMA SİZLERDE NE EKONOMİK AKIL NE DE VİCDAN KALDI.

Tablomuzdan da görüldüğü üzere hükümet son iki buçuk ayda yani 2 EKİM 2025 - 18.12.2025 döneminde 1 LT yakıttan alacağı,

FİF ve POMPA FİYATLARINDA YAPTIĞI ARTIŞLAR:

95 OKTAN BENZİN: LT. BAŞINA FİF 6.26 TL ARTIŞ

POMPA FİYATINDA 5.5 TL ARTIŞ YAPILDI.

FİF ARTIŞI + POMPA FİYATI ARTIŞI = 11.76 TL

1 LİTRE BAŞINA ALINAN FİF %19.8330 OLDU.

98 OKTAN BENZİN: LT. BAŞINA FİF 6.22 TL ARTIŞ

POMPA FİYATINDA 5.5 TL ARTIŞ YAPILDI.

FİF ARTIŞI + POMPA FİYATI ARTIŞI = 11.72 TL

1 LİTRE BAŞINA ALINAN FİF %18.3639 OLDU.

EURODİZEL: LT. BAŞINA FİF 4.53 TL ARTIŞ

POMPA FİYATINDA 4.5 TL ARTIŞ YAPILDI.

FİF ARTIŞI + POMPA FİYATI ARTIŞI = 9.03 TL

1 LİTRE BAŞINA ALINAN FİF %12.1400 OLDU.

GAZYAĞI: LT. BAŞINA FİF 5.29 TL ARTIŞ

POMPA FİYATINDA 3,96 TL ARTIŞ YAPILDI.

FİF ARTIŞI + POMPA FİYATI ARTIŞI = 9.25 TL

1 LİTRE BAŞINA ALINAN FİF %15.4968 OLDU.

BAKALIM BAŞTA EKONOMİK ÖRGÜTLER OLMAK ÜZERE, REEL SEKTÖRÜMÜZÜN AĞIRLIKLI OLARAK KULLANDIĞI EURODİZEL ve GAZYAĞINDA İNDİRİM İMKANI VARKEN FİF'İN ARTIRILMASIYLA İLGİLİ GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİ NE OLACAKTIR!!!!

SENDİKALARIMIZINDA AÇIKLANAN ENFLASYON RAKAMLARIYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİ ALALIM, GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ ARTIK AKARYAKIT FİYAT ARTIŞLARININ ENFLASYONLA HİÇ İLİŞKİSİ YOKMUŞ!!!! AMA ÜYELERİNİN CEBİNDEN FİF ARACILIĞIYLA ALINAN DOLAYLI VERGİLER SÜREKLİ ARTIRILIYOR.

Tablomuzdan görüldüğü üzere akaryakıt pompa fiyatlarından yarın itibariyle LT. başına hükümet %12.1400 ile %19.8330arasında FİF alacaktır.

LT. Başına alınan %10 KDV'DE EKLENDİĞİ ZAMAN TOPLAMDA ALINAN VERGİ Kİ DOLAYLI VERGİDİR. %22.1400 - %29.8330 OLUR.

BU VERGİLERİ 44.545 TL ALAN ASGARİ ÜCRETLİDE 100 BİN, 200 BİN, 300 BİN TL AYLIK GELİRİ OLANDA AYNI MİKTAR ve ORANDA ÖDEYECEKTİR.

Asgari ücret masasında oturacak olan işveren temsilcileri de, asgari ücretlileri temsil eden sendikacılarda ve nihayetinde masadaki hükümet temsilcisi olan bürokratlar ve bakanda aynı miktarda ödeyecektir....