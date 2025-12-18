Hayvancılıkta şap hastalığı tehlikesi ülkeyi alarma geçirdi

Yeni İskele ilçesine bağlı Boğaziçi köyünde, büyük baş hayvancılık işletmesinde 4 hayvanda şap hastalığına rastlandı. Hastalık, laboratuvar analizleriyle teyit edildi.

Tarım Bakanlığı Veteriner Dairesi , Acil Eylem Planının yürürlüğe girdiğini, bölgenin karantinaya alındığını ve ülke genelinde tedbirler alındığını açıkladı.

Buna göre, Ülke genelinde tüm damızlık hayvan hareketlerinin bir ay süreyle durdurulması, Karantina bölgesi dışında kalan işletmelerden yalnızca Veteriner Dairesi kontrolünde kesim amaçlı hayvan sevkine izin verilmesi, Hayvancılık işletmelerine zorunlu olmayan insan ve araç giriş çıkışlarının durdurulması, Zorunlu süt toplama faaliyetlerinin etkin dezenfeksiyon tedbirleri uygulanarak yürütülmesi, Tüm hayvancılık işletmelerinde ve hayvancılık bölgelerinde dezenfeksiyon uygulamalarının yapılması, Yem tedarik araçlarının işletmelere giriş ve çıkışlarında zorunlu dezenfeksiyon uygulanması, Tüm mezbahalarda giriş ve çıkış noktalarında dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Tarım Bakanlığı, hastalığın insana değil, hayvanlara zarar verdiğini belirterek, yayılımın önlenmesi amacıyla bölgelerde hayvan hareketlerinin durdurulduğunu ve ülkeye gelecek 500 bin doz aşıyla aşılama sürecinin başlatılacağını açıkladı.

Şap hastalığı, bu yılın Ocak ayında Avrupa’nın bazı ülkelerinde de görüldü. Hastalık, haziran ayından beridir, Türkiye’de de ciddi ekonomik zarara yol açıyor.

Şap hastalığı hayvan varlığına ve üreticilere zarar vermektedir. Virüs, taşınabilir ve çok kolay yayılmakta olup, bu yüzden çok hızlı bir şekilde gereken adımlar atılmalıdır. Hastalığın diğer mandıralara ve köylere yayılma potansiyelini tamamen ortadan kaldırmak için yoğun çalışılmalıdır.

Şap hastalığının yayılma riskine karşı Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, belirlediği karantina ve hijyen protokollerini tüm yerel yönetimlere ulaştırdı. Bakanlık tarafından bildirilen hijyen ve karantina kurallarına azami ölçüde uyulması büyük önem taşımaktadır.

Bu çerçevede, hastalığın görüldüğü bölgede ve bazı belediyelerde, hastalığa karşı dezenfekte ve ilaçlama işlemleri yapılmaya başlandı. Ayrıca, tarım alanında çalışan tüm araçların da ilaçlanması gerekmektedir.

Dezenfeksiyon işlemleri canlı hayvanların üzerine kesinlikle uygulanmamakta, yalnızca araçlara yapılmaktadır. Hayvan taşıyan araçlar; Süt tankerleri; Yem kamyonları; Meyve–sebze taşıyan araçlar; Traktörler ve çiftlik ile mera giriş–çıkışı yapan tüm araçlar spreyleme yöntemiyle araçların tüm dış yüzeyleri dezenfekte edilmektedir.

Hayvancılık işletmesi sahipleri ve çalışanlar, canlı hayvan taşıyıcıları, çiftliklerden süt taşıyan kişiler, çiftliklere yem ve yem hammaddesi taşıyan kişiler, özel, belediye ve resmi kurumların dezenfeksiyon faaliyetini yürüten personeller belirtilen kurallara mutlaka uymalıdır.

Uzmanlar, şap hastalığı aşılama programının eksiksiz uygulanması ve hastalığı önleme tedbirlerinden taviz verilmemesi halinde, hastalığın yayılmadan kontrol altına alınabileceğini belirtiyor.

Öte yandan, K.T Veteriner Hekimler Birliği de açıklama yaparak, alınması gereken tedbirleri sıraladı.Şap hastalığının yerli et ve süt ürünü tüketilmesi için risk taşımadığını bildirdi.

Veteriner Hekimler Birliği, paniğe sürükleyici haber veya paylaşımlara kulak asılmaması, bilgisiz kişi ve kurumlara güvenip inanılmaması yönünde halka çağrı yaptı.

Birlik ayrıca, Şap hastalığının, büyük ve küçükbaş hayvanların, et ve süt verimini düşürerek ekonomik kayıplara da yol açan, bulaşma oranı yüksek viral bir hastalık olduğunu açıkladı.

Hastalığın bulaşma oranı yüksek olup, bu oran hassas hayvan topluluklarında yüzde 100'e kadar ulaşabiliyor.Şap virüsü, ısıya dayanıksız. 37 derecede 12 saatte, 60-65 derecede yarım saatte, 85 derecede birkaç dakikada etkisiz hale gelen virüstür.

Hastalığın en belirgin yayılma yolu; virüsün solunum sistemiyle alınmasıdır. Enfekte veya kuluçka dönemindeki hayvanlar; solunum, deri, ağız, burun akıntısı ve süt ile virüsü yaymaktadır.

Hastalık ayrıca, hasta hayvanla temas eden hayvan ürünleri, araç ve aletler, insan, yabani hayvanlar, kuşlar, rüzgar ve nakil araçlarıyla de bulaşabilir.

Hastalık, koyun ve keçilerde daha hafif seyirlidir, Genellikle hastalığın yol açtığı ekonomik kayıplar sığırlarınkinden daha düşüktür.

Netice itibarıyla, Tarım Bakanlığı yetkilileri ve Veteriner Hekimler Birliği, şap hastalığı ile ilgili olarak yaptıkları bilgilendirmeleri, halka, basın yayın yolu ile daha sık beyan etmeliler ve halkın tedirgin olmasının önüne geçmelidirler.

Halkımızın önemli bir bölümü pahalılıktan dolayı, et ihtiyacını Güneyden karşılamaktadır. Ayrıca, Güney’den kaçak et gelişi de engellenememektedir. Bu durumun daha da artmaması için, şap hastalığı ile ilgili olarak halkımızın doğru, güvenilir haberlerle bilgilendirilmesi devam etmelidir.

Hastalığın başka bölgelere yayılmasının mutlaka önlenmesi gerekiyor. Yoksa, işin altından kalkamayız. Zarar, çok büyük olur. Hem hayvan üreticileri, hem tarım bütçesi, hem de et piyasası ve fiyatları olumsuz etkilenir.