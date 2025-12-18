Brüksel gecesinde bir çocuk şarkısı

- Brüksel -

Gece yarısı kulaklarımıza çocukluğumuzdan aşina bir ezgiyle uyandık.

“Daha dün annemizin / kollarında yaşarken…”

Elbette şarkının sözleri yoktu…

Büyük bir gürültüyle duyuldu melodi…

Korna sesleriyle!

Pencereden baktığımda yüzlerce traktör gördüm.

Brüksel’in kalbinde, gecenin ortasında, bir çocuk şarkısı ritminde yükselen bir isyan vardı.

Brüksel’de yollarda traktörler, polis barikatları; genç çiftçilerin eylem ateşleriyle güne başladık.

Avrupa’daki tüm ülkelerde eş zamanlı bir eylem...

Avrupa Komisyonu’nun 2028–2034 dönemi bütçe teklifinde, tarımsal harcamalardan ciddi kesinti öngörülüyor ve eylemin en önemli sebebi bu… “Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikaları”na isyan!

Çiftçiler arasından yürüyerek Avrupa Komisyonu merkezine ulaştık. Avrupa Birliği’nin 27 liderini beklemek için yüzlerce gazeteci arasında yerimizi aldık.

Kıbrıs’ın Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı’nı devralmasından önceki son konsey toplantısıydı bu!

Kıbrıslı Rum lider Hristodulidis geldi, konuştu; Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı’na günler kala üç temel hedefin altını çizdi:

Avrupa Birliği’nin stratejik özerkliğinin güçlendirilmesi, Avrupa’nın Orta Doğu’ya daha yakın bir siyasi hat kurması ve Avrupalıların günlük hayatını zorlayan sorunlara somut çözümler üretilmesi.

Zirvenin ana gündemi, Rusya’nın işgali karşısında Ukrayna’ya verilecek mali destekti…

Hristodulidis şu göndermeyi de yaptı:

“Avrupa Birliği kaynakları, Avrupa toprağını işgal eden ülkelere gitmemeli…”

Avrupa Birliği Konseyi Genişlemeye İlişkin Dönem Başkanlığı Sonuçları’ndan memnun Hristodulidis…

Çözüm için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına yapılan gönderme… Türkiye’ye Maraş uyarısı… Avrupa Komisyonu Başkanı’nın Kıbrıs’a özel temsilci ataması…

***

Bir gece öncesinde, Kıbrıslı Rum liderliğinde üst düzey isimlerle buluşmuştuk.

“TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yapılan daveti, Kıbrıslı Türk lider Erhürman’ın itirazını” sorduk.

“Biz Erdoğan’ı Kıbrıs çözümü ya da siyasi eşitlik konuşmak için davet etmedik; Türkiye’nin Avrupa Birliği’nden beklentileri var, dönem başkanı olarak bunu konuşmak isteriz. Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecini, Kıbrıslı Türk liderliğiyle konuşamayız” yaklaşımı vardı.

Bu “diplomatik oyun” kimseye çok inandırıcı gelmedi doğrusu…

***

Kıbrıslı Rum liderliği, yeni döneme dair iyimser…

Özetlersem yaklaşım şu…

“Son 5 yılda tümüyle Birleşmiş Milletler çerçevesi dışında kalındı ve hiçbir mesafe alınmadı. Siyasi eşitliğin tanımı, dönüşümlü başkanlık, garantiler gibi konular geçmişte birbirine bağlantılı olarak görüşülmüştü ve eğer sonuç alıcı müzakerelere geçilirse, Birleşmiş Milletler hangi noktada olduğumuzu açıklayan notlara sahiptir.”

***

Avrupa Konseyi zirvesinde çok başka öncelikler var tabii…

“Barış” için gözler Kıbrıs’ta değil, Ukrayna’da…

Biz Kıbrıslı Türklere ne var derseniz...

Çok bir şey yok...

Traktörlerden yükselen o ezgi hâlâ...

Çocukluğumdan kalma bir fısıltı içimde...

“Daha dün annemizin kollarında yaşarken…”