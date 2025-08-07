Enflasyon ve pahalılık Temmuz’da da artmaya devam etti

KKTC‘de, 2025 Temmuz ayı enflasyonu, yüzde 3.17 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon ise, (Geçen Temmuz’dan bu Temmuz’a) yüzde 35.33’e ulaştı. Böylece, yılın ilk 7 aylık toplam enflasyonu da yüzde 21.52 olarak gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış gösteren 3 ana grup şöyledir. %13.32 ile Lokanta ve Oteller ana grubunda en yüksek artış gerçekleşmiştir. Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %5.04, Sağlık ana grubunda ise %4.61 oranında artış olmuştur.

Öte yandan, bazı temel ürünlerde 1 yıl içinde görülen fiyat değişimleri de şöyle gerçekleşmiştir:

Elektrik, son bir yılda yüzde 28 oranında zamlandı. Belediye su ücretleri yaklaşık yüzde 71 oranında zamlanırken, damacana suya yüzde 46, cep telefonu görüşme ücretine ise yüzde 28 zam yapıldı.

Kira ücretlerinin ise bir yılda yaklaşık yüzde 41 oranında zamlandığı dikkat çekti. Özel üniversite ücretlerine ise bir yılda yüzde 147 oranında zam yapıldı. Özel hastane ameliyat ücretleri ise bir yılda yüzde 98 oranında zamlandı.

Türkiye’de ise, Haziran ayı enflasyon oranı yüzde 2.06, yıllık enflasyon oranı ise, yüzde 33.52 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyonda, Türkiye’den yaklaşık yüzde 2 oranında yukarıdayız.

Öte yandan, 2025 yılının ikinci asgari ücreti brüt 51 bin 202, net 44 bin 546 olarak belirlendi. Bu bağlamda, asgari ücrete son açıklanan 6 aylık hayat pahalılığı olan yüzde 17.79 oranında artış yapıldı.

Hatırlanacağı üzere, Ocak ayında hayat pahalılığı oranı yüzde 11,12 iken, asgari ücretlilere verilen artış, hayat pahalılığının altında, yüzde 7,5 oranındaydı. Yeni belirlenen asgari ücrette de, bu kayıp maalesef giderilmedi.

Asgari ücreti artırmak önemlidir. Ancak, hayatı ucuzlatmak, satın alma gücünü yükseltmek daha önemlidir. Ülkedeki mal ve hizmetlerin fiyatı durmadan artarken, asgari ücretlilerin gelirlerini, satın alma güçlerini artırmamak, sorunları daha da büyütmektedir.

Esas önemli olan, asgari ücretle aldığınız mal ve hizmet miktarıdır. Bu maalesef git gide azalmaktadır. Hükümet, pahalılıkla mücadele edememektedir.

Ülkemizdeki tüm mal ve hizmetlere devamlı zam yapılması, kısa sürede asgari ücreti ve diğer maaşları da eritmekte ve satın alma gücü, maaşlar artsa bile yeniden düşmektedir.

Asgari ücret artışları, piyasadaki mal ve hizmetlere zam olarak yansımaktadır. Oysa işletmelerin maliyetini sadece personel giderleri artırmamaktadır.

Sabit giderler dengede iken, sadece asgari ücret ve personel maaş artışlarından dolayı, mal ve hizmetlere zam yapılması anlamsızdır. Hükümet ‘in piyasa denetimlerinde yetersiz kalması, pahalılığı her geçen gün artırmaktadır.

Elektrik ve akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar, üretim maliyetlerini de artırmakta, tüm mal ve hizmetlere zam olarak yansımaktadır.

Hükümet, özellikle elektrik zamlarını halka ve sektörlere daha az yansıtmalı, yapılacak elektrik zamlarının bir kısmı, vatandaşa ve piyasaya ağır yük getirmeden, Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmalıdır.

Akaryakıt ürünlerinde gerektiğinde zam yapılıyorsa, fiyatlar düşünce de, indirimler gecikmeden yapılmalıdır. Ancak, bizde indirimler nedense pek yapılmamakta, sadece zamlar yapılmaktadır.

Enflasyon artışları, pahalılığını da artırmakta, bu da, devletin yılda 2 defa uygulanan hayat pahalılığı ödeneğini yükseltmektedir. Ayrıca, Maliye Bakanlığı, uzun zamandır maaş ve diğer ödemeleri için de borçlanmaktadır.

Bütçe açıklarının artması, devletin borçlanmasının artması demektir. Devletin borçları arttığı zaman da, Hükümet, kontrolündeki vergi, resim ve harçlara zam yapmaktadır. Bu da, dar gelirlilerin satın alma gücünü düşürmektedir.

Hükümet, ekonomideki sorunları çözmede başarısız olmuştur. Halkın ve ekonominin en büyük düşmanı, enflasyon ve pahalılık bir türlü durdurulamamaktadır.

Asgari ücret artsa bile, satın alma gücü düşen dar gelirliler daha fazla Güney’e kaymakta ve bundan da, esnafımız ve işletmelerimiz gelir olarak, devlet de vergi bakımından zarar etmektedir.

Halkın temel ihtiyaçları olan gıda, sağlık, eğitim, akaryakıt, elektrik ve gaz alanlarındaki pahalılık, vatandaşların bütçesini sarsmaktadır. Mal ve hizmetlere devamlı zam yapılması, kısa sürede, artan maaşları da eritmekte ve satın alma gücü yeniden düşmektedir.