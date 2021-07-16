Resmi rakamlara göre 2020'de 14 bin 950 işsiz!

Devrim DEMİR

-İşsizlik oranı (2019-2020) 6,3’ten 10.01’e, -Genç işsizlik oranı yüzde 19,4’ten yüzde 29,3’e, -Kadın işsizlik oranı yüzde 8,0’dan yüzde 12.2’ye çıktı

İstatistik Kurumu verilerine göre, 2020 yılında ülke genelinde 14 bin 950 kişinin işsiz olduğu tespit edildi. İşsizlik oranı ise yüzde 10.01 olarak kayıtlara geçti. Hanehalkı İşgücü Anket sonuçları, ülkede genç işsizlik oranının çok yüksek, kadın istihdam oranının ise çok düşük olduğunu ortaya koydu.

Ülke genelinde 2020 yılında işsizlik oranı bir önceki yıla oranla 6,3’ten 10.01’e, genç işsizlik oranı yüzde 19,4’ten yüzde 29,3’e yükseldi.

Ülkede kadın işsizlik oranı ise yüzde 8,0’dan yüzde 12.2’ye çıktı.

İstatistik Kurumu Başkanı Yardımcı Doç. Doktor Türel Özer Öksüzoğlu, kadın ve gençlerin durumunun düşündürücü olduğunu ifade etti, “2019 yılı 2020 yılına göre kıyaslandığı zaman ülkede işsizlik oranı arttı. Ülkede kadın istihdamının azalması ve kadın işsiz rakamları korkutucu” dedi.

İstatistik Kurumu Başkanı Yardımcı Doç. Doktor Türel Özer Öksüzoğlu, 2020 yılında uygulanan Hanehalkı İşgücü Anket sonuçlarına göre, ülke genelinde istihdam ve cinsiyete göre işsizlik tablosunu YENİDÜZEN’le paylaştı.

Öksüzoğlu: “Rakamlar korkutucu”

İstatistik Kurumu Başkanı Yardımcı Doç. Doktor Türel Özer Öksüzoğlu, Hanehalkı İşgücü Anketi’ne göre, ülkedeki işsizlik oranının yüzde 10.01’e yükseldiğini ifade etti.

Öksüzoğlu, kurum tarafından en son yapılan anket sonuçlarına göre ülkedeki genç işsizlik oranının çok yüksek, kadın istihdam oranının ise çok düşük olduğunun tespit edildiğini ifade etti.

Kadın ve gençlerin ne olacağının düşündürücü olduğunu ifade eden Öksüzoğlu, “ 2019 yılı 2020 yılına göre kıyaslandığı zaman ülkede işsizlik oranı arttı. Ülkede kadın istihdamının azalması, kadın işsiz rakamları korkutucu” dedi.

Kadın işsizlik oranı yüzde 12,2’ye yükseldi…

En son yapılan Hanehalkı İş Gücü Anketi’nin 4 bin 32 hanede yapıldığını belirten Öksüzoğlu, “Son iş gücü anketi pandemi döneminde, 2020 yılında yapıldı. Bu anket, ülkedeki iş gücüne katılma oranı, işsizlerin sayısı ve oranı, istihdamda olanların sayısı ve oranı aynı zamanda iş gücüne katılmayanların sayısı ve oranını ortaya koyan bir anketti” dedi.

İşgücüne katılmayan yüzde 48,9’luk bir kesim olduğuna da dikkati çeken İstatistik Kurumu Başkanı Yardımcı Doç. Doktor Türel Özer Öksüzoğlu, bunun öğrenciler, emekliler, çalışamaz durumda olanlar, mevsimlik işçiler ve ev kadınlarından oluşturduğunu kaydetti. Ülke nüfusunun yarısının iş gücüne katılmadığını dile getiren Öksüzoğlu, işgücüne katılmayan grubun yüzde 59,2’sinin kadınlar olduğunu ifade etti.

İstatistik Kurumu olarak, şuana kadar ülke adına yapılan sektörel toplantılarda dâhi davet almadıklarına değinen Öksüzoğlu, “Bu çok üzücü bir durum. Uzman olarak, ekonomik verileri oluşturan bir kurum olarak çağrılamadık” diyerek serzenişte bulundu.

“Turizm ve Yükseköğrenimin kaybettirdiği ödeme tablosu için çalışmalar devam ediyor…”

Pandemi döneminde nüfusta büyük bir boşalma yaşandığını, ülkeye girişlerin yeniden hareketlenmeye başlandığını kaydeden Öksüzoğlu, Yükseköğrenimde ‘online’ derslerin halen devam ettiğini, turizmde ise istenilen noktaya gelinmediğini kaydetti.

Öğrenci ve turizmin olmayışının 2020 yılını çok zedelediğini kaydeden Öksüzoğlu, “Bizim Dış Ticaret açığımızı kapatan iki lokomotif sektör olan Turizm ve Yüksek Öğrenimin olmayışı ülkede özelikle ekonomide büyük bir gerilemeye neden oldu. Ödemeler tablomuz yıllık hazırlandığı için rakamlar Ağustos ayında tabloyu ortaya çıkaracak. Veriler süreci daha da açıklayıcı olacak” şeklinde konuştu.

Öksüzoğlu: “İki önemli sektör ve yan sektörler büyük bir darbe yedi”

İstaistik Kurumu Başkanı Yardımcı Doç. Doktor Türel Özer Öksüzoğlu, ülkede 2020 yılında olağan üstü bir durum yaşandığını, hayatın salgın nedeniyle durma noktasına geldiğini söyledi.

Lokomotif sektörlerden Turizm ve Yükseköğrenimin büyük darbe yediğine değinen Öksüzoğlu, “Turizm ve Yükseköğrenim yanında yan sektörlerde ciddi bir gerileme yaşandı. Net gördüğümüz bir durum var nüfus pandemi döneminde yurt dışına kaçtı, turizm ise ülkede tamamen durdu. Rakamsal olarak çıkacak olan tablolar konuşacak ancak, ülkede uçaklar durdu. Neredeyse tüm sektörler, 3 ay tamamen kapandı” dedi.

Yüksek öğrenim ve turizmden katma değer kaybının Milyon Dolar olduğunu ifade eden Öksüzoğlu, “2020 yılında bu en iyi iki sektör hiç yoktu. Ödemeler tablosunu merak ediyorum” şeklinde konuştu.

“Dışa bağımlı ülkeyiz”

Türel Özer Öksüzoğlu, dışa bağımlı bir ülke olduğumuza ve

dış ticaret açığının büyüklüğüne işaret eden ve bu açığın da iki lokomotif sektör olan ‘Turizm’ ve ‘Yükseköğrenim’ geliri ile kapandığını kaydeden Öksüzoğlu, “Verileri çıkacak olan tablo gösterecek. Ülkede diğer sektörlerin yaratmış olduğu katma değerler sektör sektör orda da izleyip gözleyeceğiz.” dedi.

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) sepetinin önemi…

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Sepeti’nin Asgari Ücret ve Hayat Pahalılığı çalışmalarında önemli rol oynadığına vurgu yapan Öksüzoğlu, “Halk bu ankete katılım sağlasın. Sepet, Hanehalkı Bütçe Anketi’ne verilen yanıtlara göre belirleniyor” dedi.

1 Temmuz itibarı ile anketörler çalışmaya başladı…

Hanehalkı Bütçe Anketi’nin açılımla birlikte 1 Temmuz itibarı ile devrede olduğuna da değinen Öksüzoğlu, TÜFE Sepeti’nin 1 Ocak 2023’de kullanılmaya başlanacağına dikkati çekti.

Anketin 1 yıl boyunca süreceğini, hanelerin de rast gele seçildiğini kaydeden Türel Özer Öksüzoğlu, “Halkımız lütfen anketörlerimizi geri çevirmesin. Hepsi eğitimli, İstatistik Kurumu’nun logosu hem kıyafetlerinde, hem de çantalarında var. En önemlisi ellerinde tabletlerle geliyorlar, zamanı daha etkin kullanmak adına. Kişiler hiç rahatsızlık duymasın, veriler asla paylaşılmaz, tablete giren ver tek yönlü olduğu için otomatik sisteme düşüyor ve 4 mevsim hedeflediğimiz anket çalışmamız mevsimsel tüketim değişikliklerimizi de ortaya koyacak” dedi.

Lokanta ve oteller Haziran ayında fiyat artışında birinci sırada…

İstatistik Kurumu verilerine göre, Haziran ayında Lokanta ve Oteller fiyatları, en çok yükselen ana grupta.

İstatistik Kurumu Başkanı Türel Özer Öksüzoğlu, Haziran ayında fiyat artışında olan 12 ana grup listesini YENİDÜZEN’le paylaştı.

Öksüzoğlu, TÜFE’nin 641 iş yeri, 15 market de içinde 7 bin 881 çeşit fiyatı derleyerek her ayın 5’inde hazırlandığını kaydetti.

Haziran ayında endekse yansıyan tüm kurların ortalamasının artı olduğunu kaydeden Öksüzoğlu, Tüketici Fiyatları Endeksi’nde yer alan 12 ana grubun tümünde artış olduğunu söyledi.

Döviz endeksli olduğu için pahalılığın hemen her şeye yansıdığını kaydeden Öksüzoğlu, 2021 yılı 6 aylık zaman diliminde lokanta ve otellerin Haziran ayında yüzde 8 fiyat artırımı ile birinci sırada olduğunu, ulaştırmanın ise dış lastik, araba ve özellikle akaryakıt ücretlerine yapılan zamlar nedeniyle yüzde 7.68 yükselişte olduğunu kaydetti.

Mobilya, ev aletleri, sağlık, haberleşme, konut, su, elektrik gıda ve alkolsüz içecekler dâhil birçok grupta fiyat artışına gidildiğini kaydeden Öksüzoğlu, “Aylık olarak dövizde 3.02’lik bir artış yaşandı. Ocak ve Şubat aylarında döviz düşüşe geçerken, Mart ayında 5,25, Nisan 8.19, Mayıs’ta ise 3.45 bir yükseliş yaşandı. Dövize endeksli bağımlılığımız olduğu için zamlarında etkisi ile döviz Haziran ayında 3.14 oldu” dedi.

Öksüzoğlu: “İstatistik Kurumu bu ülke için çok önemli bir kurumdur”

Başbakanlık bünyesinde hizmet veren İstatistik Kurumu Başkanlığı’na iki yıl önce getirilen Yardımcı Doç. Doktor Türel Özer Öksüzoğlu, bilgisayar ve sunucularla ilgili kaynakları için bir proje yaparak 770 bin Euro’luk bir ihaleye çıktıklarını anlattı.

Aralık ayının başında kuruma monte işlemlerinin yapılacağını kaydeden Öksüzoğlu, yeni bir kurum olduğu için en büyük ihtiyaçları olan insan kaynaklarını KHK’nın sınavları ile geçen hafta sonlandırdıklarını söyledi.

Ağustos ayı itibarı ile 10 yardımcı ve 1 uzmanı bünyelerine kattıklarını söyleyen Öksüzoğlu, “İstatistik kurumu kurulmalı mı kurulmamalı mı 10 yıla yakın yasal süreçte çabalandı. 2 yıl önce kuruldu ancak bizler çok acımasız eleştirilerek bizden büyük beklentiler içine girildi. Kuruma atandıktan sonra bütçesiz insan kaynağı yoktu. Gelinen noktada kurumun kurumsal alt yapısı oluştu.

İstatistik kurumu çok prestijli bu ülke için çok önemli bir kurumdur” şeklinde konuştu.