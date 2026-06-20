Polise rüşvet teklif eden şahıs tutuklandı

İskele’de Long Beach Çemberi’nde meydana gelen olayda, Ü.Ö. (45), alkollü içki tesiri altında araç kullandığı tespit edilen arkadaşına polis tarafından işlem yapılmaması için görevli polise telkinde bulundu. Şahsın, işlem yapılmadan kendilerini bırakması yönünde görevli polise 100 ABD doları nakit para teklif ederek rüşvet vermeye çalıştığı belirtildi. Polis, zanlıyı tutuklarken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Kazayı üstlenip polise yalan söyledi

Geçitkale-Tatlısu Anayolu’nda 18 Haziran’da meydana gelen trafik kazasıyla ilgili yürütülen soruşturmada ise polise yalan bilgi verildiği ortaya çıktı. Yapılan incelemede, M.S.A.’nın (21), kazaya karışan aracın sürücüsü olmadığı halde, sürüş ehliyeti bulunmayan arkadaşı D.İ.’yi (23) cezadan kurtarmak amacıyla aracı kendisinin kullandığını beyan ettiği tespit edildi. Olayla bağlantılı D.İ. ve M.S. (25) tutuklanırken, M.S.A.’nın arandığı bildirildi.

Eğlence mekanlarına denetim

Girne’de polis ekiplerinin eğlence mekanlarına yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde, bir işletmenin geçerli alkollü içki satış ruhsatı olmadan satış yaptığı belirlendi. Bir başka işletmenin ise yasal kapanış saatine rağmen faaliyetini sürdürdüğü tespit edildi. İşletmeciler hakkında yasal işlem başlatıldı.

İzinsiz kömür ocağı yaktı

Mevlevi’de 18-19 Haziran tarihleri arasında Ö.Z.’nin (51), kömür üretmek amacıyla yetkili makamdan izinsiz şekilde iki kömür ocağı yaktığı ve çevreye zarar verdiği tespit edildi. Şahıs hakkında çevre yasasına aykırı hareket etmekten yasal işlem başlatıldığı açıklandı.

Sarhoş halde çevreye rahatsızlık verdi

Mağusa’da kamuya açık bir alanda sarhoş halde çevreye rahatsızlık verdiği belirtilen H.P.Ü. (46) tutuklandı. Polis, şahsın 214 miligram alkollü içki tesiri altında yüksek sesle bağırıp çağırarak çevrede huzursuzluğa neden olduğunu bildirdi. Tüm olaylarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.