Piyango ve kumar!

Yaşadığımız karanlığı fark ettik, çamuru soluduk, utancı işittik.

Hakikat soyundu, göz kırptı, acıyla baktı yüzümüze…

Piyangocudan çaldığı parayla, kumarhanede suç üştü yakalandı hırsız!

Takip etti, aracında bekledi, izledi, planladı.

İlk fırsatta gitti, biletçinin parasını çaldı ve kaçtı.

Gözünü dört açmadı biletçi!

Emeğini kaptırdı.

***

Peki hırsız ne yaptı?

Kumara koştu!

Başka insanların umut koşusunda harcadığı parayı aldı, kumara yatırdı hayatını…

Kaybetti!

***

Kıbrıs’ın kuzeyinde yarım asırlık meseledir, hak etmeden kazanmak…

Mülk böyledir.

Mal böyle…

Seçim böyle…

Mevki böyle…

Makam böyle…

Bu coğrafya “çalınmış hayatlar” mezarlığıdır!

***

Özensizlik, iradesizlik, sorumsuzluk, ilgisizlik, kaypaklık, bencillik, sıradanlık çağında talihimiz çok da açık değildir.

İrademizi çalanları da “kumar masası”nda suç üstü yakalamanız mümkündür.

Kumara yatırıyorlar bu toplumlun geleceğini…

Kaybedecekler!

Onlar kaybederken peşlerine on binleri de katacaklar ne yazık…

Gözümüzü dört açmazsak eğer...

Sağlık için birkaç soru!

Sağlık Bakanlığı’na ve Üst Komite’ye



- Covid-19 yeni vakaların ne kadar aşılı, ne kadar aşısız ve aşılı olanların, aşı türlerine göre dağılımı nedir?



- Güneyde dün yapılan açıklamada, yeni vakaların yüzde 90’ının aşısız olduğu belirtildi, bu yönde kuzeyde de veri var mı?



- Yine güneyde 170 vakaya yapılan incelemeler sonrasında 158’inde Britanya 5’inde Hint mutasyonu görülmüş, kuzeyde bu yönde çalışma var mı?



Merak ediyoruz.