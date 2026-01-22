PASAPORT LİSTESİ VE STATÜ HAPSİ

"Küresel Pasaport Güç Sıralaması" yayınlandı.

Bu listede dünya pasaportları toplam hareketlilik puanlarına göre sıralanıyor.

Bir pasaport, sahibine ne kadar özgürlük tanıyorsa o kadar “güçlüdür”. Pasaport Index sıralamasının mantığı da bu... Hangi pasaportun yurttaşına dünyayı ne kadar zahmetsiz açtığını ölçüyor liste...

İlginçtir, ilk sırada Birleşik Arap Emirlikleri var. Singapur, İspanya, Malezya geliyor ardından... Birleşik Arap Emirlikleri pasaportu ile "vizesiz" 136 ülkeye giriliyor.

"Kıbrıs Cumhuriyeti" pasaportu, dünya hiyerarşisinde 7'nci kategoride; 128 ülkeye vizesiz, 42 ülkeye ise kapıda vize konforuyla giriliyor. Toplamda 170 ülkeye açılan bu kapının ardında, vize isteyen sadece 28 ülke kalmış durumda.

Türkiye örneğin... Çok daha gerisinde Kıbrıs Cumhuriyeti'nin... 42'nci... 76 ülkeye "vizesiz" gidebiliyor Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları... "Vize" isteyen ülke sayısı 78.

"KKTC" elbette yok böylesi listelerde. Çünkü uluslararası hukuk terminolojisinde bir "hiçlik" alanındayız; tanınmıyoruz.

***

Bakınız; haritada yerini bulmakta zorlanacağımız Barbados, Palau, Antigua ve Barbuda, Samoa, Timor-Leste, Vanuatu ve Nauru listede... Mesela, Güney Pasifik’in kalbinde, sadece 12 bin 500 nüfuslu minik bir ada olan Nauru... 1968’de egemenliğini ilan etmiş, Birleşmiş Milletler’de sandalye sahibi, kendi havayolu şirketine sahip bir devlet. Nauru pasaportu, sahibine 46 ülkenin kapısını ardına kadar açıyor.

"KKTC" yok bu listede... Olsa nerede olurdu? Muhtemelen son sıradaki Afganistan'ın gerisinde... Çünkü Afganistan pasaportu ile "vizesiz" giriş yapılan ülke sayısı 6... Kapıda vizeyle 30... Vize gerekli ülke sayısı 162.

"KKTC" pasaportuyla ne kapıda ne bacada "vize" mümkün değil. Türkiye yalnızca... Belki birkaç istisna daha...

Bunu elbette sevinçle değil hüzünle yazıyorum. Öyle ağlanacak halimize güleceğim de yok. Ama şunu anlatmak istiyorum "pasaport" örneği üzerinden... Mesele ne asker, ne güç... Ne de üzerine kapandığınız toprak...

Her hafta kontrolsüzce, pervasızca, hesapsızca dağıttığınız "yurttaşlık" dünyada ne kadar özgürleştiriyor sizi ve ne anlamı var? Nasıl bir hareket alanı, hukuki statü ve özgürlük derecesi sunuyor size?

Pasaport; diplomatik itibardır, karşılıklı güvendir, evrensel hukukun parçası olmaktır.

İşte tam da bu yüzden, "dünyanın kabul ettiği" bir devlete katılmak önemli... Hem de ortak olarak... Diğer seçenek ise Türkiye’ye bağlanmak elbette... İlhak ya da iltihak. Öyle "siyasi eşitlik" falan hayal etmeden...

Asıl sorun ikisi arası bir yerde kalmak... Tam da şimdiki gibi... Bir anlamda "statü hapsi" bu... Dünyaya hem bu kadar yakın hem de bu kadar kapalı; güçsüz ve tutsak!