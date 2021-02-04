Paran yoksa yedi günde bul!

Ekonomik Destek Paketi için “akmazsa damlar” demek isterdim.

Diyemiyorum!

Bir kere görüyorum ki “Sokağa Çıkma Yasağı”na rağmen bu kadar çok sektörün açık olmasının sebebi “maaş desteği” vermemektir.

O nedenle zaten vakalar artıyor.

İlçeler kapalıyken yollar insan ve araçtan geçilmiyor.



* * *



Kim kapalı?

İta amirlerinin görevlendirdiği dışında memurlar…

Öğretmenler…

Butikler…

Cafeler…

Beyaz eşya mağazaları...

Bir de mobilyacılar sanırım.

Başka da bulamadım.



* * *

Kim açık?

Tümü “açık sektör” gerisi!

Çünkü “marketler” açıksa eğer…

Bir de “tedarikçileri…”

Gıdadan temizliğe, meyveden sebzeye, jiletten plastiğe hepsi açık demektir.

Fırıncı, kasap, eczane, benzin açık zaten…

Un, arpa, yem, süt, yoğurt açık…

Su, meşrubat açık…

Öyle de “açık” sektöre ne yararı var bu korku dolu düzenin…



* * *



En güzeli de “2020’de taahhüt edilen” maaş desteğinin 5 Şubat’ta ödeneceğine yönelik açıklama oldu.

Aylar aylar sonra!



* * *



En mühim “açılım”ı anlatalım.

Piyasaya çek yazdınız ve paranız yoksa eğer hükümet size “yedi gün” ek süre tanıdı!

Fazladan (!)

Parayı bul diye…

“Yetersiz bakiye” durumunda 15 günden 22 iş gününe uzatıldı çeklere yönelik ikinci ibraz süresi…

Bunu çok detaylı anlatmadı Başbakan, çünkü denese, 22 gün sürerdi (!)



* * *



Diyelim ki butiksiniz, kafe, esnaf falan…

Kapalısınız ama kiracısınız…

“Kira”yı ödeyeceksiniz…

Elektrik faturanız da ödenecek elbette…

İş var, yok, açık, kapalı fark etmez…

“Geliniz kredi verelim” diyor Hükümet!

İyi de o kredi nasıl geri ödenecek acaba?

“% 15 de faiz üzerinden…”



* * *



Hiç mi iyi madde yok?

“Maaş desteği” iyi ama kimi kapsıyor, kimler alacak, ne zaman, bilinmiyor.

1.500 ödeniyordu ya!

Bu kez “1.500’e kadar…”

“Sigorta Prim Desteği”nin uzatılması doğru karar…

Bir de “Sosyal Yardım alanlar” için hayat pahalılığına ek yüzde 15 destek açıklanmış.

1.500 lira ödenecek, evliyse, çocukluysa…

“Tarımsal alana 40 milyon TL Covid desteği” gördüm, detayını anlamadım.

Kimlere ödenecek?

Bir de Vakıflar kiralarda % 25 indirim yapmış.



* * *

“Ne kokar, ne tüter” der Kıbrıslı…

Bu kararlar ne ekonomiyi kurtarır, ne de “sektörler açık kalsın da maaş desteği vermeyelim” güdüsüyle sağlığı!



