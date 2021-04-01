“Ailem nereye kadar alışverişimi yapacak?  Buralıyım, bu haldeyim. Hükümet utansın”

13 aydır işsiz olduğunu dile getiren Fuat Neşe, “Annem ve kardeşim faturalarımı ödüyor, dayım aylık 300-500 TL’lik mutfak ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Ben bunları anlatırken utanmam” ifadelerini kullandı.

“Seçim sandıkları elbet kurulacak. Başbakan’a da bizi sefalete sürükleyenlere de cevabımızı orada vereceğiz”

“Lojmanda kalan emekçinin elektriğini Enerji Bakanı kesti. 14 aydır sahip çıkılmayan bize, otel- casino patronları sahip çıktı”

Devrim DEMİR

Pandemin getirdiği olumsuzluklardan en fazla etkilenen sektörlerden biri olan otel çalışanları 13 aydır umutsuzca bekliyor.

Yüzlerce çalışan ekonomik belirsizlik nedeniyle ülkelerine kesin dönüş yaparken, ülkede kalmak zorunda olanların bazılarına da patronları sahip çıktı.

Girneli, iki çocuk babası 43 yaşındaki Fuat Neşe de işini kaybedenlerden biri…

13 aydır işsiz olan ve ailesinin desteği ile ayakta durmaya çalışan Neşe, “Ben has bir Kıbrıslıyım, atalarım da bu toprakta. Hükümetin kendi insanının getirdiği nokta, el avuç açma oldu. Bunları söylerken ben utanmam ama Başbakan ve hükümet yetkilileri utansın” diye konuştu.

“Annem kardeşim faturalarımı ödüyor. Dayım aylık mutfak ihtiyaçlarımı bunların okuyan hükümet utanır mı?

Girne’de bir otelde 3 yıldır iyi bir gelir karşılığında çalışan ve ailesinin ihtiyaçlarını karşılayan Fuat Neşe, 2020 yılı Mart ayında ortaya çıkan salgın sonrası hayatlarının değiştiğini anlattı.

13 aydır işsiz olan Neşe, ailesinin desteği ile günü geçirdiğini söyledi.

Ülkede özellikle bu 13 aylık süreçte hükümette olan tüm yetkililerin salgının yuvası olarak otel ve casinoları işaret ettiğini dile getiren Neşe, binlerce turizm emekçisini açlığa mahkûm edildiğini kaydetti.

Doğma büyüme Kıbrıslı olduğunun, atalarının da bu topraklarda senelerdir var olduğunun altını çizen Neşe, “Şimdi ben anlattıklarım için utanayım mı? 13 aydır eşimin ve benim aileleri, kardeşlerimiz olmasa sürünürdük. Annem ve kardeşim faturalarımı ödüyor, dayım aylık 300-500 mutfak ihtiyaçlarımızı alıyor. Ben bunları anlatırken utanmam ama eğer okuyorlarsa şu anki başbakan ve hükümet yetkilileri utansın” ifadelerini kullandı.

“Dünyada da olduğu gibi öncelik sağlık ama ülkenin başına ne geldiyse Sağlık Üst Kurulu kararları yüzünden geldi”

Fuat Neşe, turizm sektöründe üç yıldır çalıştığını, adanın ise her iki bölümünün cennet olduğunu söyledi. Kıbrıs’ta turizm yapılması için çok avantaj olduğuna da değinen Neşe, 13 aylık süreçte sadece dezavantajlar konuşularak herkesin parmağının arkasına saklandığını belirtti.

Akdeniz iklimine sahip olan KKTC’de yılın 12 ayında turizm yapılabileceğine dikkati çeken Fuat Neşe, “Tarihimiz boyunca biz adanın değerini bilemedik. 13 aylık sürede karşımda değişen 3 farklı Turizm Bakanı gördüm. Sektörün içinde bulunduğu sıkıntılar, tüm ülkenin sıkıntılarıdır. Salgın dünyada yaşanan bir olaydır. Bu sektör nefes almadığı sürece esnaf da, yerel yönetimler de, devlet dairelerinin vezneleri de nefes almayacak. Kamuda örgütlü sendikalar, yakındır ülkedeki ekonomik belirsizlikler nedeniyle sokaklara dökülecek. Ülkenin başına ne geldiyse, Sağlık Üst Kurulu’ndan çıkan kararlar yüzünden geldi. Bu serzenişimle amacım hiçbir sağlık çalışanını suçlamak değil ama durumun buraya gelmesinde çok önemli rol oynadılar.”

“Seçim sandıkları elbet kurulacak. Başbakan’a da bizi sefalete sürükleyenlere de cevabımızı orada vereceğiz”

Binlerce turizm emekçisinin son 13 ayda ülkeyi terk ettiğinin, kalmak zorunda olanların ise sefalete mahkûm edildiğinin altını çizen Fuat Neşe, pandeminin ülkede görülmesi ile hükümetin salgının yuvası olarak otel ve casinoları işaret ettiğini iddia etti.

Neşe, bini aşkın turizm emekçisi ile 15 Mart tarihinde Meclis önünde eylem yaptıklarını, Sağlık Bakanı’ndan hemen orada PCR test talebinde bulunulduğunu da belirterek şunları ifade etti:

“O kalabalık, salgının yuvası olarak işaret edilen otel ve casino çalışanlarıydı. Orada PCR test talebinde bulunduk bakalım kimin testi pozitif çıkardı. Bu ülkede bugüne kadar çıkan vakaların kaçı otel, casino çalışanı ve müşterisidir? Üç günlük karantinasız ‘charter’ seferleri devam ettiği sürede şirketler adaya yaklaşık 30 bin yolcu getirdi. Bu yolcular içinde çıkan vaka sayısı 16. Bu kişilerde temassız bir şekilde Sağlık Bakanlığı tarafından alındı, karantina otellerine götürüldü. Tedavisine burada devam etmek istemeyenler de ülkelerine gönderildi, tüm masraflar ilgili şirketler tarafından karşılandı. Biz aylardır bunları anlatmaktan usandık. Bu saatten sonra derdimizi anlatacağımız tek yer sandıklar. Sandıklar er yada geç kurulacak. Şimdi şuan Başbakan olanda 13 aylık sürede hükümette olan tüm yetkililere de halk olarak orada sandık başında cevap vereceğiz”

“Lojmanda kalan emekçinin elektriğini Enerji Bakanı kesti. 14 aydır sahip çıkılmayan bize otel, casino patronları sahip çıktı”

Çalıştığı sürede gelirinin aylık 6 bin TL olduğunu 13 aylık sürede maddi olarak kaybının ise 200 bin TL’ye yakın olduğunu ifade eden Fuat Neşe şunları anlattı: “13 aydır ailemizin eline cebine bakmaya mahkûm edildik. Ben bir Kıbrıslı olarak bu durumdaysam, ülkeye sonradan gelerek yurttaş olan veya ikinci üçüncü ülke insanlarının halini düşünmek bile istemiyorum. Utanan bir hükümet yetkilisi var? Birçok kendini bilmez kişi bu salgın sürecinde turizm emekçisini hedef aldı, destek için casino hotel patronlarına gönderildik. Turizm emekçisine 14 aydır hükümet değil, casino ve otel sahipleri sahip çıktı. Nasıl gıda yardımı yapılır, lojmanda kalan personeline günde kaç kez yemek gider araştırsınlar. Lojmanda kalan emekçi kardeşlerimizin elektriğini Ekonomi ve Enerji Bakanı kesti. Ne anlatabilirim daha?”

“Turizm açılıp yeniden kapanacaksa hükümetin de sonu demektir”

Eylemlerinin üçüncü ayağını da geçtiğimiz hafta sonu açıkladıklarını kaydeden Fuat Neşe, bu eylem kararı sonrası hükümetin peş peşe açıklamaları olduğunu kaydetti.

Son 20 gündür açılıma dair bir takım görüşmelerin zaten olduğunun altını çizen Neşe, “Yapılan açıklamaları hiç samimi bulmadım. Benim gibi binlerce emekçide bu açıklamadan memnun değil. Açılıma ilişkin net bir şey yok. Mücadelemizde söylediğimiz gibi, açılıp 15 gün sonra tekrar kapanacaksak hükümetin siyasetteki son noktası olacak. Bu saatten sonra ne iş ne aş korkumuz var” dedi.

“Vergi toplamak adına şov yapacaklarsa, hükümet kendi sonunu imzalar”

‘Kapalı devre turizmi’ ile ilgili de değerlendirme yapan Fuat Neşe şunları kaydetti:

“Eğer imtiyaz vergilerini toplamak için, uydurmasyon bir bileklikle kapalı devre turizmi açıp taksitleri toplayıp 15 gün sonra biz kapandık salgında artış var diyeceklerse hükümetin sonu demektir. Bu durumda hükümet kendi sonunu imzalar demektir. Hükümet gidene kadar sokaktan geri çekilmeyeceğiz, 14 aydır zaten açız, açlık grevinden de bir şey olmaz. Biz yapmayı planladığımız eylemi en azından attıkları ufacık bir adımla 2 Nisan Bakanlar Kurulu kararlarına kadar erteledik. Eylem hakkımızı saklı tutuyoruz, ama iptal etmedik vazgeçmedik. Başbakanlık önüne 20-30 kişi değil 100’lerce gideceğiz ve çadırlarımızı kuracağız. Netice alana kadar da geri adım atmayacağız. Hiçbir siyasetçi bunu sakın blöf olarak algılamasın. Kurtulacak olan çadırların kapısı, yolu açlıktan geçen, yolu belirsizlikten geçen tüm Sivil Toplum Örgütlerine tüm paydaşlarımıza siyasetteki tüm milletvekillerine açıktır. Bugüne kadar yaptığımız eylemlerde bu yapacağımız eylemin teminatıdır kimseden korkumuz yoktur.”

Fotoğraflar: Burçin Aybars