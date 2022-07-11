Pandemi ‘bayramı’

Covid-19 pozitif vakalarda rekor artıştan söz ediliyor. Günlük rakamları duyuyor, ürperiyorum. Tek teselli hastane yatışlarının son derece sınırlı oranda kalması…



Yeni baskın varyantın hem daha hızlı yayıldığı ve vücutta daha uzun süre tutunduğu, hem de aşıyla uyumlaştığı konuşuluyor.



Yine de unutulmasın, şu anda okullar tatilde, insanlar açık havada toplanıyor ve önlem alınacaksa, tam da bu dönemde çalışılması gerekiyor.



Önümüzde hazırlık için zaman varken, soğuk sonbahar ve kış sürecinde ağlamamak için şimdi harekete geçmek yaşamsal önem taşıyor.



Lefkoşa’daki “Acil Durum Hastanesi” salgınla bağını kopardıktan sonra insanlar nereye başvuracağını bilmiyor.



Girne Hastanesi bitirilmemiş.

70 milyon lirayı “ihalesiz” havaya atan ve her yeni müdür atanmasında, doğmamış çocuklara borç yazan -güya- hükümet bu anlamda da ciddi bir eylem planı hazırlamıyor.



Dünyanın farklı yerlerinde ve ülkemizde, hem tabip örgütleri hem de uzmanlarca konuşulan önlemlere baktığım zaman şu notları ortaya bırakma ihtiyacı hissediyorum.



1- Toplu ulaşım, market, düğün gibi toplu alanlarda ve özellikle hastaneler ve yaşlı bakım merkezlerinde maske zorunluluğu yeniden başlamalıdır.



2- Temaslı takip sistemi yeniden oluşturulmalıdır.



3- Sonbahar dönemi önlemleri için uzmanların desteği ile bir grup oluşturulmalı ve eylem planı çıkarılmalıdır.



4- Okullar eğitime başlamadan önce çocukların ve öğretmenlerin aşılanmasının tamamlanması için gerekli çalışma mutlaka yapılmalıdır.



5- PCR ya da hızlı test erişimi yeniden kolaylaştırılmalı, test merkezleri yaygınlaştırılarak, tanıtımı yapılmalıdır.



6- Yeni dönem aşı stratejisi

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komite ve başka ülkelerdeki uzmanlarla görüşülerek erken belirlenmelidir.



7- Koronavirüs tedavisinde kullanılmaya başlayan ilaçların temini için girişim yapılmalıdır.



Ayrıca, özel sektörde hasta olanlar işinden olmamak, işveren de iş gücü kaybetmemek için hastalığı gizliyormuş..



Bu konuda yönetim rahatlatıcı önlemler sunmalıdır.



Uzaktan çalışma için internet desteği sağlanabilir, iş kaybı günler için Sosyal Sigortalar’dan erken ödeme yapılabilir