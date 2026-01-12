Bir kere tanımı doğru yapalım ki yanıltıcı olmasın.

"Asgari Ücret" değil!

"Özel sektör maaşı."

Çünkü hayattaki karşılığı maalesef bu!

***

Ücret artmazsa eğer...

Hayal kırıklığı büyük oluyor.

Ama ücret artınca da "alım gücü" yükselmiyor.

Çünkü piyasa kamudaki maaşlara göre pozisyon alıyor.

Ne yazık ki salt "ücret" üzerinden yoksulun hayat kalitesi artmıyor.

Makas genişliyor!

Maaşlar arttıkça işletmelerim personel giderleri çoğalıyor; bu çoğaldıkça hayat daha pahalı oluyor, hayat daha pahalı oldukça alım gücü geriliyor.

Hep aynı döngü...

Asgari ücreti ve maaşları konuşuyoruz hep ama asıl odaklanmamız gereken iki başlık var.

Biri SAĞLIK.

Biri de EĞİTİM.

Niye?

Geçen yılın enflasyon oranı yüzde 40!

Sağlıkta yüzde 56 bu oran...

Eğitimde yüzde 47...

En temel giderlerimiz bu ikisi...

Hem de çok ciddi bir "maaş bütçesi" dururken ortada... Özellikle sağlıkta maaş kadar "ek mesai" maliyeti de var, toplumun birlikte yüklendiği...

Bir de kayıt dışılık...

Hem eğitimde hem sağlıkta...

Asgari ücretlinin yanında yer almak; popülizm yapmak değil, eğitim ve sağlıktaki düzene cesaretle dokunabilmektir

Sağlıktaki "piyasacı" ortamı kırmanın yolu altyapı ve organizasyonu geliştirirken, "tam mesai" poliklinik hizmetini getirebilmektir kamuya...

Eğitimde iyi bir altyapı, çağdaş müfredat, yüksek kaliyeyle "tam gün eğitim"i planlayabilmektir.

"Kamuda ikinci iş" rezilliğine cesaretle dokunabilmektir dönüştürücü siyaset ve asgari ücretliye fırsat eşitliği...

Yoksa "azdı", "çoktu" tartışması anlamsız.

Ne ödeyen mutlu...

Ne ödenen...

Ne asgari ücreti ödeyen dürüst işletmecinin işi kolay, ne de o ücretle yaşamaya çalışan emekçinin...

***

Bir de şunu söylüyorlar iyi niyetle...

"Asgari ücret kamuda en düşük ücretle eşitlensin..."

O durumda kamuda "en düşük maaş" alanlar da asgari ücret düzeyinde kalacak yine...

Bu düzen "düşük" değil "yüksek" maaşlılar üzerinden korunuyor.

O nedenle iddiamı yineliyorum.



Tam aksine...

"Kamudaki en yüksek ücret asgari ücretin üç katından yüksek olamaz" dense...

Görün bakın o zaman nasıl da kıymetlenir asgari ücret!