İş bilmez tespit kameraları

Bu da oldu!

Henüz “yazılmamış” cezaları bile affettiler.

Doğmamış suçlar silindi!

***

Trafik hız tespit kameraları için hazırlanan yasal düzenlemeyi duydunuz mu?

İlk bakışta yurttaş için sevindirici bir gelişme gibi görünüyor.

Hani “Oh be, kurtulduk” dedirten türden.

Ama öyle değil.

Bu yönetimden kurtulmadıkça pek de mümkün görünmüyor…

Çünkü aslında yapılan düzenleme, işleyen bir sistemi ortadan kaldırmak oldu.

Avrupa’dan getirilen kameraların hepsi söküldü.

Yerine yine Türkiye’den bir şirket geldi.

Artık onlar gözetleyecek (!)

İnternet verileri, kamera görüntüleri, elektrik, su, ulaşım…

Hep...

“Bunlar ilhakçı” derseniz de kızıyorlar.

O değil yalnızca...

İş bilmez

***

Yeni hız tespit kameraları bir türlü çalışmadı.

Aylarca inkar edildi bu gerçek...

Her defasında başka bir gerekçe, başka bir bahane…

Şimdi de çözümü “afla” buldular.

Hem de 2026 sonuna kadar!

Bunu da "25 yıllığına" yapabilirlerdi aslında (!)

***

Son yıllarda vergi aflarından muhaceret aflarına kadar geniş bir “af kültürü” oluştu.

Bu kültürün verdiği mesaj şu... Kurala uymak ile uymamak arasında bir fark yok... Her an af gelebilir.

Böyle bir düzende kurallara uyanlar aptaldır aslında...

***

Kimileri bu afları “seçim yılı popülizmi” olarak da yorumluyor.

Ben öyle düşünmüyorum.

Bunun seçim hesabından çok daha derin bir nedeni var; iş bilmezlik, yönetememe ve teslimiyetçilik gibi...

Üstelik bütün bunlara eşlik eden ağır bir şaibe duygusu…

Makine Mühendisleri Odası soruyor:

“Bu kameralar hangi teknik standarda göre kurulmuştur? Gece koşullarında güvenilir ölçüm yapabiliyor mu? Kalibrasyon belgeleri var mı? Üretilen veriler mahkemede delil niteliği taşıyor mu? Hangi veriler toplanıyor ve bu veriler trafik güvenliğine nasıl katkı sağlıyor?”

Boşuna yanıt beklemeyin.

Hele de siyasetlerini yalan üzerine kuranlardan…

***

Elbette bir şeyi teslim etmek gerekir.

Trafikte cezanın amacı caydırıcılıktır.

Bunun için de cezanın zamanında tebliğ edilmesi gerekir.

Ceza gelir, ders alırsınız, davranışınızı değiştirirsiniz.

Aynı hatayı tekrar etmezsiniz.

Bu nedenle aylarca biriktirilmiş cezaların bir gün topluca tebliğ edilmesi elbette kabul edilemez.

Böyle bir durumda çok sayıda sürücü bir anda hem ehliyetsiz kalır hem de ciddi bir mali yükün altında ezilir.

Yurttaşı bu anlamda korumak doğrudur.

Ama bu, yönetimin sorumsuzluğunu, iş bilmezliğini ve beceriksizliğini ortadan kaldırmaz.

Henüz mart ayındayız, geçmiş cezaların, birikmiş suçların affı bir yere kadar anlaşılır da bunu yıl sonuna kadar sarkması sistemin iflasıdır.

***

Hesap günü yakındır.

Bu kez tespiti kameralar değil, umarım seçmen yapacaktır.