Özel Eğitim Öğretmeni Kimdir Biliyor musunuz?

Eğitim sistemimiz birçok açıdan ciddi eleştirilerle karşı karşıyadır. En çok da fırsat eşitliği bakımından.

Kamusal eğitimde yok saydığımız yüzlerce çocuğumuz var. Sistemimizde kapsayıcılığı ara ki bulasın.

Biz kabul etmesek de özel gereksinimli çocuklarımız toplum tarafından kabul dereceleri oldukça düşüktür. Toplumun bilinçlendirilmesi ve bu bireylerin kabullerinin arttırılması en önemli yolu eğitim sistemini buna göre kurgulamaktır. Ne var ki “kapsayıcı” olmayan, yani tüm öğrencileri kapsamayan eğitim sistemimizde özel eğitimin yeri de eğitimi yöneten zihniyetin özel eğitim anlayışı da olması gereken düzeyin çok uzağındadır.

Nobel ödülü alan tek matematikçi olan Prof. Dr. John Nash ergenlik yıllarından beri şizofren hastasıydı. Evrim teorisi sahibi Charles Darwin kekemeydi ve hayatı boyunca hiç akıcı konuşamadı. Büyük müzisyen Wolfgang Amadeus Mozart’ta kontrol edilemeyen tikler yaşamasına neden olan tourette sendromu mevcuttu. Bir diğer büyük müzik insanı Ludwig Van Beethoven sağırdı. Büyük ressam Pablo Picasso üst düzeyde disleksi hastasıydı, öyle ki hem öğrenme zorluğu çekiyordu hem de unutkanlık yaşıyordu. Son 40 yılın en büyük bilim insan Stephen W. Hawking ise sadece beynini kullanabiliyordu. İşte bu dâhilerin tamamı hayatlarının bir yerinde özel eğitimle karşılaştılar ve bu eğitimi aldılar…

Dünyanın en genç profesörü Erik Demaie, ünlü aktör Tom Crusise, Güney Kore’nin üstün yetenekli dahi çocuğu Sho Yano’nun da özel eğitim aldığını biliyoruz.

Kısacası hangi bireyin; bilim insanı, sanatçı, edebiyatçı veya siyasetçi olacağını bilemezsiniz. O nedenle ayrım yapmaksızın tüm bireylere eğitim vermek zorundasınız. Üstelik özel eğitime ihtiyaç duyan özel insanların eğitimine daha bir önem vermek zorundasınız çünkü adı üzerinde onlar farklı gelişen bireylerdirler. Bu nedenle, bireye göre ve özel olma eğitimin doğasında mevcut temel bir özelliktir.

İngiltere 1911’de, ABD 1912’de, İsveç 1937’de, Almaya 1960’da, Finlandiya 1965’de, Yeni Zelanda 1980’de, Türkiye’de 1987’de özel eğitim uygulamalarını tam anlamıyla eğitim sistemlerinin içine entegre etmişler

Bizde durum şu; Ekim 2022 tahininde “Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasası” resmi gazete yayınlanarak yürürlüğe girdi. Ne var ki yasanın öngördüğü tüzükler henüz hazırlanmadığı için özel gereksinimli bireyler nitelikli eğitimden hâlâ yoksun…

Özel eğitim öğretmeni kimdir? Ne iş yapar biliyor musunuz?

Okulda, sınıfta, bahçede neler yaşar? Hangi sorumlulukları üstlenir? Ne tür kararlar alır? Her okul gününde nelerle karşılaşır? Kimdir bu özel eğitim öğretmeni, ne iş yapar hiç düşündünüz mü?

Özel eğitim öğretmeni;

Her öğrencinin yeteneklerini keşfetmesi ve geliştirmesi için çabalayan, ebeveynler ile sürekli iletişim içinde olan kişidir.

Özel gereksinimli öğrencilerin eğitim ve öğretim hayatına devam etmesine bıkmadan usanmadan destek olan, öğrencinin yaşadığı coğrafyadaki alışkanlıklarını, ihtiyaçlarını, geleneksel bağlarını ve kültürel özelliklerini bilen ve ona göre davranan kişidir.

Geleneksel eğitim tekniklerinin dışında özel ilgi ve eğitim yöntemlerini uygulayarak bu öğrencilerin kendi potansiyellerini en iyi şekilde yakalamasını sağlamak için uğraşan kişidir.

Sabırlı ve aynı anda özel öğrencilerle çalışma isteğinin hiç ödün vermeyen, mesleğinin bütün zorluklarına rağmen öğrencilerine bir şeyler kazandırmak için didinen kişidir.

Eğitim sistemimiz daha ne kadar bu öğretmenleri ve bu öğrencileri görmezden gelecek. Kıbrıs Türk Eğitim Sistemi, ne zaman cinsiyet, dil, din, ırk, siyasal düşünce, felsefi inanç, mezhep, sağlık, sosyoekonomik durum, engelli olma, özel gereksinimi olma konularının tamamını kapsayacak?

Bilin ki; belki böyle geldi ama böyle gitmez…

