Ortak Düşman 



Virüs… Virüs… Virüs… Gerisi hikaye…

Gündemin en önemli maddesi ‘Virüs’… Diğer sorunlar, şimdilik , ikinci, üçüncü, beşinci sırada… Ucundaki ışığı görülemeyen bir gelecek için yaşam kavgası içinde insanlık. Sadece Kıbrıs’ta değil, tüm dünyada… Herkes ama herkes, ‘Nasıl kurtulacağız’ derdinde.

‘Virüs’ün milliyeti yok. Hiç fark gözetmeksizin her bir yana saldırıyor. “Bu İngiliz, Alman, Fransız …” demiyor… “Bu siyah bu beyaz…” demiyor…. “Bu Hristiyan, bu Müslüman, bu Musevi…” demiyor… “Bu Amerikalı, bu Asyalı, bu Afrikalı demiyor…”. Ayrım gözetmeksin sadece saldırıyor.

İnsanlığın ortak düşmanı Virüs…

***

Virüs’ün, Türk, Rum, Ermeni, Maronit ayırımı da yok. Ordan burdan sıçrayarak, Türk’e de saldırıyor, Rum’a da… Durum bu iken, gerçekler bu iken , ‘zaman’ , ortak savaş zamanı.

Belki de, kanının benimkinden çok daha kırmızı olduğunu iddia edenler kızacaklar ama ben, ortasındaki çizgiyi, yaşanmışlıkları, kini, nefreti bir kenara iterek, her iki tarafın da bu konunda tam bir işbirliği yapmasını dilerdim.



Yoh Yoh

Dedim “Rahat mısın ?”… Söyledi YOH YOH…

Dedim “Keyfin yerinde mi ?”… Söyledi YOH YOK…

Dedim “Sağlık”… Söyledi YOH YOH…

Dedim “Psikoloji…. Söyledi YOH YOH…

Dedim “Aşı ?”… Söyledi YOH YOH…

Dedim “Hükümet ?”… Söyledi YOH YOK…

Dedim “Seçim ?”… Söyledi YOH YOK…

Dedim “Devlet ?”… Söyledi YOH YOH…

Dedim “Başka sözün var mı ?”…

Söyledi “YOH…YOH… Söyledi “YOOH… YOOH”….

Söyledi “YOOOOOH YOOOOH”….



Sokak Ağzı

“Anladım ki Covid müziğe düşman. Müzik dinlemiyorum artık. Ansızdan bulaşmayım diye.”

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“Bence, Pandemi Hastanesi için bir açılış daha yapsınlar. Birincisinden daha görkemli.”

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“Kuzeydeki Maronitler ile Karpazdaki Rumlar aşı için BM’ye başvurmuşlar. Belli ki koskoca KKTC’de onlarla ilgilenen olmamış.”

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“Piyangolarda yolsuzluk, Elektrik Kurumunda yolsuzluk. Bunlar biraccık fısıldananlar. Daha üstü kapalı neler neler var da bilmeyig Allah bilir. Adım adım Anavatanın izindeyig maşallah.”

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“Başakan RTE Türkçe’ye hak ettiği ihtimamı göstermiyoruz demiş. Hangi Türkçeye ? Türkçe şimdi batıdan doğuya kadar yüzlerce yabancı kelimiyle dopdolu. Arapça, Farsça darken, İngiliz, Fransız bombardımanına uğradık.”

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“Başkanımın altından gıcır gıcır Mersedes. Benim altımda ise, benzin parasını bile bulamadığım bir külüstür.”

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“BM başka şarklı söylüyor bizim Başkan Ers başka şarkı. Ers’w, BM Çerçevesinde Çözüm nedir bir karşısına alıp anlatsa iyi olacak galiba.”

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“Baf’da Talat Paşa Caddesi’nin ismi değiştirilmiş. Aramızda buna kızanlar oldu. Bizim, bırakın sokak, cadde isimlerini, köylerin, kasabaların ismini değiştirdiğimizi unuttular galiba.”

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“Farkında mısını ? Koğuşlarda ranzalarda yatan, beraber yemek yeyen, eğitim yapan askerden tıs yok. Virüs oralara giremedi mi ? Yoksa birşeyler bir saklanıyor gene ?”

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“Arıklı siz isteseniz da istemeseniz da KKTC tanınacak demiş. Bir bildiği vardır herhalde. Yahut da ustası öyle dedi gendine.”

Anlayana

“Siyasette yükselmenin sırrı, aptal ve kanaatkar görünüp akıllı ve muhteris olmaktır.” (Charles de Montesquieu)

