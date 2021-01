On-Line Yaşam

Zaten kademeli olarak başlamıştı da, Corona sorunu yüzünden şimdi konu çok daha farklı, çok daha gelişmiş, hayal bile edemeyeceğimiz boyutlara ulaşacak. ‘Bilgisayar’ – ‘Internet’ (hatta telefon) teknolojisinden söz ediyorum.

Geçmiş yazımda da söz etmiştim. “Bundan böyle, yaşamımızı ağırlıklı olarak, bilgisayarlar, internet, telefonlarla sürdüreceğiz” demiştim.

İddialıyım…

Eğitim ‘On-Line’ olarak , şekil değiştirerek ve gelişerek devam edecek…

Resmi devlet işlerinin tümü ‘On-Line’la halledilebilecek… Yüz yüze işlemler minimum düşecek…

Alışverişler (günlük bakkal işleri dahil), ‘On-Line’ sipariş ve ödeme şekliyle yapılacak…

‘Devlet Memur’larının sayısı azaldıkça azalacak doğal olarak

Haaa… Bu arada,

Bilgisayar piyasası dev boyutlara ulaşırken, bilgisayar uzmanlığı (Teknik veya program) en önemli meslek olacak.

v.s. v.s. v.s…..

Bunlara eklemeler yapmaya devam edebilirsiniz



* * *



Bu satırları yazarken ‘savaş teknolojisi’ de takılıverdi aklıma. Bunu atlamak olmaz. Son derece önemli çünkü.

Savaş teknolojisinde bilgisayarlar yavaştan yavaştan zaten devreye girmeye başlamıştı. Çok değil, birkaç yıl içinde her şey ama her şey, birkaç düğmeyle idare edilir olacak. Savaşlar, bilgisayarlar başında oturan uzmanlarla yönetilecek ve yönlendirilecek. Bir parmak dokunuşuyla, insansız uçaklar, füzeler uçuşabilecek. Bir parmak hareketiyle insanlar ölecek. ‘Kahramanlık’ denen kavram tarihe karışacak. Büyük olasılıkla kalabalık ordular da. İnsanlığın kaderi, ‘O’ bilgisayarların önünde oturanlara parmaklarına teslim edilecek.

Covid 19 ve Seks

Okuyucularımdan birinin sorusu karşısında hem şaşırdım hem uyandım. Soru şuydu: “Ben hiç ciddi bir açıklama duymadım. Bu virüs seks ile bulaşır mı ?”

Bu sorunun cevabını bulabilmek için İnternet’e sarıldım. 20-25 dakika kadar çabaladım ama doğru dürüst bir açıklama bulamadım. (İlk fırsatta daha ayrıntılı ve çok daha uzun süreli bir araştırma yapacağım.)

Çok ilginç bir soruydu. ‘Sosyal Mesafe’ uyarılarını düşündüm…. ‘Maske’ uyarılarını düşündüm… ‘Sarılmayın… Öpüşmeyin…’ hatta ve hatta, ‘Tokalaşmayın..’ uyarılarını düşündüm… Düşündüm ve mantık yürütmeye çalıştım. “Bu uyarılara, ve de yasaklara bakılırsa herhalde seks de yasak” dedim kendi kendime.

Temassız, sarılmasız, öpüşmesiz, sosyal mesafeyi, koruyarak seks yapılamayacağına göre, geriye ne kalıyor ? ‘On-Line Seks’ !!!!!!!

Sokak Ağzı

“Bir yetkili nihayet açıklamış. 2019 kayıtlarına göre KKTC’nin nüfusu 382 bin küsurmuş. 2019’da sonra vatandaş yapılanlarla kaç oldu ?”

***

“Meclisimiz Başkanını bile seçemedi. Acaba karşı binadan bu konuda henüz bir tercih gelmediğinden mi ?”

***

“382’nin 230 kaçı gerçek Kıbrıslı ?”

***

“İngiltere’de, 40 yıllık polis Ceyhun Uzun’a onur madalyası verilmiş. Türkiye basınına göre Ceyhun bey İstanbullu, bize göre Kıbrıslı. Hangisi doğru ?”

***

“Geçitkale’deki olay son yılların en acısı oldu. Biz böyle cinayetlere pek de alışık değildik. Bunu da görecektik demek ki”

***

“Ey halkım, dikkat… Piyasada sahte liralar da dolaşmaya başladı. Cebimizdeki paradan bile emin değiliz artık.”

***

“Başkanımız Amerika Birleşik Devletlerindeki olaya çok üzülmüş. Haksız mı ? Biz böyle şeylere alışkın değiliz.”

***

“Kafamız da hayatımız da allem gallem oldu. Sinirler gün geçtikçe gerilirken daha çoook Geçitkale benzeri cinayetler ve soygunlara tanık olmayız inşallah.”

Anlayana

“Partiler gemideki yolculara benzerler, eğer gemiyi devirecek olurlarsak hepsi de yok olacaklardır.” (Andre Maurois)