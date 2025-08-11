Harakiri çirkefi temizler mi?

Haydi, bazı gazete haberlerinden yola çıkarak, günlük yazımızı yazalım, yorumlarımızı yapalım…

-*-*-

En önemli konu: Elektrik kesintileri insanları yıllardır canından bezdiriyor…

Çözüm yok!

-*-*-

Başbakan Güneşköy’deki trafo patlaması ile ilgili diyor ki; “Sabotaj olabilir!”…

-*-*-

Bu çok önemli bir iddia!

Kim sabotaj yaptı?

“Potansiyel sabotajcılar kimler?”

-*-*-

Polisin bu konuda soruşturma – kovuşturma – araştırma – karıştırma yapması gerekiyor mu gerekmiyor mu?

Bence gerekiyor!

-*-*-

Ama aynı hükümet, polisin müdürlerini bir türlü atayamıyor!

Neden atayamıyor?

-*-*-

Çünkü ayıptır söylemesi, gerçekten utanarak yazıyorum ama “… UBP Girne Kadın Kolları Başkanı ile GKK Komutanı, Polis Genel Müdürü İkinci Yardımcısı’nın kim olacağı konusunda çekişiyormuş!”

-*-*-

Polis’te vekaleten görev yapan müdürler var tabii ki!

Ama atama yapılmıyor, geciktiriliyor, bekleniyor, bekletiliyor olması skandaldır, başarısız yöneticiliktir…

Yani eskiden bu işlere sadece TSK’nın bakıyor olması sanki daha iyiydi!

Demokrasi meselesi bir yana militarizm, şimdiki çirkefizmden daha temizdi en azından!

-*-*-

Ve alın size bir haber daha; ortalık potansiyel suçlu dolu!

Hangi suçla olursa olsun her mahkemeye çıkarılan yabancı kişi “kaçak” çıkıyor!

Ortalık yasadışı silah dolu!

Türkiye’den KKTC’ye adeta tetikçi turizmi başlatıldı!

-*-*-

Evet, elektrikte sabotaj iddiasına geri dönecek olursak; polisi kimi ya da kimleri tutması gerekir?

Başbakan, “sabotaj” dediyse ve bu iddiasında ciddiyse, bence polis “olası şüphelileri”, örnek verecek olursak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde olduğu gibi tek tek almalı!

-*-*-

Kimlerdir olası şüpheliler!

Birincisi AKSA’ya her şeyimizi peşkeş çeken hükümetin ta kendisi!

Akabinde, buna “görmedim – duymadım – söyleyemem – gezerim” şeklinde tepki veren veya hiç vermeyen ve adeta dört maymunu oynayan Cumhurbaşkanı!

-*-*-

Sıkarsa, AKSA’nın patronu!

-*-*-

Daha da sıkarsa, Cevdet Yılmaz!

Veya bir önceki genel vali Fuat Oktay!

-*-*-

Çok daha sıkarsa, KKTC’deki MİT ve TC Büyükelçiliği yetkilileri!

-*-*-

Neden?

E elektriği özelleştirmek, El – Sen belasından kurtulmak istemiyor muydu bu efendiler?

Ne çabuk unuttunuz bir önceki aşk adamı büyükelçiyi?

-*-*-

Bir başka haber; ülkede gençlerin yüzde 17’si işsiz! (Yenidüzen)

Ve akabinde alın size bir haber daha; Güney’de ekmek arayan Kıbrıslı Türklerin sayısı sürekli artıyor! (Gıynık)

-*-*-

Alın bir daha; hastanede malzeme yok diyerek, hastayı özelde 15 bin sterlinciğe ameliyat etmeyi teklif ettiği iddia edilen doktor! (Özgür Gazete)

-*-*-

İstifa mı?

Ne istifası, “harakiri” yapsalar zor temizlenirik!

-*-*-

Bağımsız’a mı bakmadık?

Bakalım!

Mimar Mühendis Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal diyor ki, yabancılara mülk satışını kısıtlayan yasa, tedavisi imkansız hastalığa sebep oldu!

Sevgili Başkan, hastalık açık; sebep olanlar da açık – istifa etmeleri kaçınılmaz - ama bu işten en başta zarar gören örneğin müteahhit suskun!

Bu da ayrı bir sıkıntı!

Susmayın kardeşim!

Bastırın, istifa etsinler!

Korkmayın, bundan daha fazla batmazsınız!

Trafik!

Geçenlerde ATV tipi dört tekerlekli motosiklet diyebileceğimiz araçları kullanmak için traktör ehliyeti gerektiğini yazmıştık!

-*-*-

Bir girişimci dostumuz aradı; “Bundan bir süre önce 50 ATV alıp, bütün Dünya’daki turistik bölgelerde olduğu gibi, bizim ülkemizde de kiralamak için girişim başlattım, senin yazdığın gerçeği öğrendiğimde, hevesim kursağımda kaldı, vazgeçtim” dedi…

-*-*-

KKTC’de bir çok şey gibi trafik de çok ciddi bir yenilemeye – kuralların yenilenmesine muhtaçtır!

-*-*-

Kamunun kurallar konusunda yeniden eğitilmesi dahil olmak üzere; mesela özellikle son yıllarda artan “yabancı sürücü” sayısı, bunu zorunlu kılmaktadır…

-*-*-

Geçtiğimiz gün 73 yaşındaki bir sürücü, trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Allah rahmet eylesin…

-*-*-

Bu kazada suçlu şuydu, buydu bir yana; dün İngiliz The Times gazetesi, 70 yaşına gelen her sürücünün, üç yılda bir kez göz testi başta olmak üzere, sağlık kontrolünden geçirileceğini yazdı…

-*-*-

İngilizler neden bu uygulamaya geçecek?

Çünkü istatistikler diyor ki; kazaların önemli bir bölümüne, görüş zayıflığı veya görme bozukluğu başta olmak üzere, bazı yaşa bağlı sağlık sorunları sebep olabiliyor!

-*-*-

Bizde ilgili bakanlık mı?

Sadece siyaset yapıyor!

Oysa, ATV’lere traktör ehliyeti saçmalığından tutun, yeni akıllı kamera şovundan çıkın, yaşını çoktan almış şofrlerin rahatlığı veya trafik akışının soldan olduğunu bilmeyen yabancı şoförlerin fazlalığı; çözülmesi gereken sıkıntılar arasındadır…

Bazı ana yolların nadas olması veya sıçrama rampalarıyla dolu olması da cabası tabii ki!

“Filistin Futbolu’nun Pele’si” olarak biliniyordu… 41 yaşındaydı ama 50’sine kadar futbol oynamak istediğini söylüyordu… Gazze kulüplerinden Al – Shati’de 10 numaralı frmayı giyiyordu… Adı Sueliman al – Obeid… Eşi ve beş çocuğu için O da yemek kuyruğuna girdi… Bir İsrail tankının açtığı ateş sonucu ölenler arasındaydı… BM yetkililerinden, Liverpool’un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah’a kadar bir çok kişi, İsrail’in UEFA’dan ihraç edilmesi çağrısı yaptı… Bu çağrıyı selamlıyorum… Şimdi eşi ve çocukları, babalarının fotoğrafını astıkları göçmen çadırında göz yaşı döküyor… Bu masumların göz yaşlarında boğul İsrail!