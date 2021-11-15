Şimdi tam da “devlet” doğurduklarını sandıkları gün “kötü” söylenmez hakkında, öyle mi?

“Nasıl bilirdiniz” sorusu da merhumun ardından olur ayrıca…



* * *

İyi bilmedik biz…



Biz kim miyiz?

Kıbrıs’ın tümünü sevenler…

Yarısı ya da yarımı yerine…

“Ülke” diyenler hepsine…

“Birlikte” sözcüğünden ve bu coğrafyanın kendi üst kimliğinden utanmayanlar…

Kıbrıs diyenler: Memleketim!

* * *

Olmadı bu, olmamış!

Evvelki de olmamıştı!

Yine kurmuş, yine bozmuştunuz.

Olmadı, gene yaparsınız, kim bilir?

Elinizde “yapboz” misali oyuncak nasılsa…



* * *

Çürümüş bir ceset gibi “devlet.”

Etleri dökülüyor üzerinden…

Kokuyor.

Uçsuz bir şımarıklıkla, çaresiz bir yoksulluk birlikte yaşıyor; arsızlıkla yalnızlık, yalakalıkla riyakârlık, utançla sahtelik…

Körelmeyle kör yiyicilik ve yandaşlık!



* * *

İlkellikle fetihçilik arasında bocalıyor tarih, coğrafya kendi yırtığını dikemiyor; yurtseverliği soydaşlıkla yarıştırıyorlar, insanlığı ırkla…

Ateş hattını “sınır” diye gözümüze kazıyor, “duvar” diye beynimize örüyorlar!



Hayatlarımızı kanla tartıyor, düşmanlık ve hınçla yargılıyorlar; bayrakla, nutukla, marşla örtüyorlar onca iğrençliğin, pespayeliğin, kirin ve yolsuzluğun üzerini…



* * *



Olmamış bu…

Çok fazla defosu var.

Bir kere mülkiyeti ve toprağı ihtilaflı!

Başkasının malı üzerine ev inşa edene ne derler?



Yönetimi talimatlı!

Uluslararası hukukun, siyasetin ve ticaretin dışında bırakılmış.

Uyuşturucu, kara para, yasa dışı bahis, kontrgerilla, fuhuş hepsi doluşturulmuş içine…

Kirli!



* * *



Olmadı çünkü…

Türkiye’nin Kıbrıs’ta bulunma sebebi Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’nı garanti etmesidir. Türkiye, bölünmezliğini garanti ettiği toprağın üzerinde bölerek başka bir devlet kurdu ve halen Kıbrıs Cumhuriyeti’nin garantörü olarak Ada’daki varlığını sürdürürken, ayrı bir devletin politikasını güdüyor.

O nedenle dünyada dikiş tutmuyor.



* * *



Tanınmıyor.

Gelecek ön görmüyor.

Altı üstünü tutmuyor, üstü altını!



Adı korsanlık, adı çürümüşlük, adı yozlaşma!

Eğreti duruyor.

Temelsiz, tutarsız, ilkesiz!

Olmamış bu!



* * *



“Nasıl bilirdiniz” diyeceksiniz illaki…

Üzgünüm!















