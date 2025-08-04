Öğretmen Olma Yolunda Vasatlaşan Harika Diplomalar

2025-2026 öğretim yılı için öğretmenlik atama sınavlarının büyük bir grubu yapıldı. Tam 1488 öğretmen adayı bu sınavlarda ter döktü.

Evet yanlış okumadınız bin 488 öğretmen adayı.

Gerçekten bu kadar çok öğretmen mi yetiştirdik? Yoksa başka alanlarda eğitim almış çok sayıda gencimiz kısa yoldan kamuya kapak atmak için öğretmen olma yolunu mu tercih ediyor?

Öğretmen; farklı zeka ve ilgi türlerinden, farklı akademik kapasitelerden, farklı teknolojik yeterliklerden, farklı etkin, sosyokültürel ve ekonomik kökenlerden, farklı aile profillerinden gelen çocuklarımıza hizmet eden ve her birisi için ayrı bir efor sarf edendir.

Yani öğretmenlik bir meslek alanından fazlasıdır.

Ne var ki öğretmenlerimiz özellikle son yıllarda ciddi duygusal yıkım ve tükenmişlik yaşadığı da tartışmaya gerek bırakmayacak biçimde ortadadır. Çünkü son yıllarda bu öğretmen;

Işığın, temiz havanın hatta öğrencilerin bile rahatlıkla girip çıkamadıkları konteyner sınıflarda bir şeyler öğretmek için canını dişine takan,

Olması gerekenden 2 katı bazen 3 katı kalabalık sınıflarda davranış sorunları yaşayan, küfürlü konuşan, argo ve kaba dil kullanan öğrencilere doğru davranışı kazandırmak için canla başla uğraşan,

Bütün bunlara karşın demokratik olmayan, hiyerarşik ve merkeziyetçi bir yönetim tarzı ile karşı karşıya kalan,

Mesleki geleceği konusunda güvensiz, partizanlığı ve adam kayırmacılığını sonuna kadar yaşayan kişi olmuştur.

En kötüsü ise ülkeyi yönetenlerin bütün bunları gaile edinmemesidir.

Mesela; bin 488 öğretmen adayı öğretmen olma yolunda çırpınırken ne kadar öğretmene ihtiyacımız olduğunu kimse bilmiyor.

Her öğretmenlik alanında bir adet münhal açarak, olur da ihtiyaç ortaya çıkarsa gerekli sıralama belli olsun anlayışı ile ülkenin öğretmen kadrosu oluşturulmaya çalışıyor.

En iyi öğretmen adayını nasıl seçerim?

Gerçekten ihtiyaç duyduğumuz öğretmenlik alanları hangileri?

“Robotik kodlama”, yapay zeka”, “medya okuryazarlığı” gibi alanları eğitim sistemine nasıl dahil ederim? Bu alanlardaki öğretmenleri nasıl istihdam ederim?

21. Yüzyılda öğretmenin atanması, yükselmesi nasıl olmalıdır? çağa uygun öğretmenlik ataması mekanizma nasıl olmalıdır?

Sorularına kimse yanıt aramıyor.

Öğretmenlik sıradanlaşıyor. Herkesin yapabileceği bir meslek olmaya doğru koşar adım ilerliyor.

Çok iyi eğitimler almış, harika diplomalara sahip gençlerimiz öğretmen olma yolunda vasatlaşıyor.

Anlayana Gülmece

Geçerli Bir Sebep

Annesi oğlunu kaldırmak için yanına giderek seslenir:

- Hadi kalk okula geç kalıyorsun!

- Anne ben bugün okula gitmek istemiyorum.

Anne biraz öfkelenerek:

Bana okula gitmemen için geçerli bir sebep söyle.

Hemen söyleyeyim öğretmenler de öğrenciler de beni sevmiyor. Şimdi okula gitmem için sen bana geçerli bir sebep söyle bakalım.

Anne kararlı bir ses tonuyla yanıtlar:

45 yaşında koskocaman bir okul müdürüsün, hadi şimdi hemen hazırlan bakalım.

Okumuş muydunuz?

Bize dayatılan olumsuz olanı yapmaktır. Olumlu olanı yapmak ise sadece bir armağan almışız hissi yaratıyor.

Franz Kafka