Ödüllü kısa filmler yılın en kısa gününü en uzun geceye bağladı

Murat OBENLER

Kıbrıs Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Yardımcılığı’nın yıllık etkinlik programı içinde olan ve ilgili daire ile Rialto Tiyatrosu’nun ortaklaşa düzenlediği Kıbrıs Uluslararası Kısa Film Festivali’nin ödüllü filmleri 21 Aralık'ta dünyada kutlanan Dünya Kısa Film Günü (Le Jour le plus Court) kapsamında Lefkoşadaki Antonakis Bar’da gösterildi.

Uluslararası Kısa Film Günü girişimine katılan Festivalin uluslararası ve ulusal ISFFC 2023 yarışmasının ödüllü filmlerinin gösterildiği etkinlik Lefkoşa Surlariçi’nin ikonik mekanı Antonakis Bar’da yapıldı.

Filmler öncesinde Festival Sanat Yönetmenlerinden Alexia Roider bir konuşma yaptı. Filmleri bazı sinemacılar ve oyuncular da sinemaseverler birlikte izledi.



Gösterilen Filmler

Uluslararası Yarışma Filmleri

-Daydreaming so vividly about our Spanish Holidays

Christian Aviles…İspanya

-Marungka Tjalatjunu / Dipped in Black

Matthew Thorne & Derik Lynch…Αvustralya

-Suddenly TV

Roopa Gogineni…Sudan-Katar (Belgesel)

Ulusal Yarışma Filmleri

-The Tornado Outside

Μαρία Τομάζου…Birleşik Krallık

-Acceptance

Mark Kassinos…Kıbrıs

-Buffer Zone

Σάββας Σταύρου…Κıbrıs

-Pillars

Ανδρέας Δημητρίου…Κıbrıs

-Αερολίν

Αλέξης Κουκιάς Παντελής…Yunanistan