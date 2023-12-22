Ödüllü kısa filmler yılın en kısa gününü en uzun geceye bağladı
21 Aralık Dünya Kısa Film Günü'nde ISFFC Ödüllü Kısaları Lefkoşa’da gösterildi.
Murat OBENLER
Kıbrıs Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Yardımcılığı’nın yıllık etkinlik programı içinde olan ve ilgili daire ile Rialto Tiyatrosu’nun ortaklaşa düzenlediği Kıbrıs Uluslararası Kısa Film Festivali’nin ödüllü filmleri 21 Aralık'ta dünyada kutlanan Dünya Kısa Film Günü (Le Jour le plus Court) kapsamında Lefkoşadaki Antonakis Bar’da gösterildi.
Uluslararası Kısa Film Günü girişimine katılan Festivalin uluslararası ve ulusal ISFFC 2023 yarışmasının ödüllü filmlerinin gösterildiği etkinlik Lefkoşa Surlariçi’nin ikonik mekanı Antonakis Bar’da yapıldı.
Filmler öncesinde Festival Sanat Yönetmenlerinden Alexia Roider bir konuşma yaptı. Filmleri bazı sinemacılar ve oyuncular da sinemaseverler birlikte izledi.
Gösterilen Filmler
Uluslararası Yarışma Filmleri
-Daydreaming so vividly about our Spanish Holidays
Christian Aviles…İspanya
-Marungka Tjalatjunu / Dipped in Black
Matthew Thorne & Derik Lynch…Αvustralya
-Suddenly TV
Roopa Gogineni…Sudan-Katar (Belgesel)
Ulusal Yarışma Filmleri
-The Tornado Outside
Μαρία Τομάζου…Birleşik Krallık
-Acceptance
Mark Kassinos…Kıbrıs
-Buffer Zone
Σάββας Σταύρου…Κıbrıs
-Pillars
Ανδρέας Δημητρίου…Κıbrıs
-Αερολίν
Αλέξης Κουκιάς Παντελής…Yunanistan