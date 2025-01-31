Nüfusu Bilmeden Plan Yapılamaz

KKTC’de uzun zamandır bir nüfus tartışmasıdır gidiyor. Herkes kendine göre bir nüfus tahmini yapıyor. Buna rağmen yetkili makamlardan nüfus konusunda ciddi açıklamalar gelmiyor.

Hatırlarsınız yakın zamanda bu ülkenin başbakanı bir TV programında “nüfusu ben bilirim ama açıklayamam” demişti.

Nüfusu ve nüfus yapısını açıklaması beklenen “Devlet İstatistik Kurumu” ortaya bir rakam koydu. İstatistik kurumu 2023 yıl sonu projeksiyon nüfusu, 257 bin 789 erkek, 218 bin 425 kadın olmak üzere, toplam 476 bin 214 olarak duyurdu.

İstatistik kurumunun bu açıklaması bu ülkede yaşayan hemen herkes tarafından gülünç bulundu.

Çünkü sokak çok başka söylüyor. Yollar arabaları, okullar çocukları, hastaneler hastaları sığmaz oldu.

Elektrik yaz ve kış pik saatlerini karşılayamaz oldu.

Geldiği yıl isterse Rum tarafına hatta İsrail’ de göndereceğimiz söylenen Türkiye’den boru ile getirilen su bize yetmemeye başladı. Hatırlarsınız yaz aylarında belediyeler Geçitköy’deki tesisten yeterli su alamadıklarını açıklamıştı.

Bu durumda nüfusun 476 binden çok fazla olduğu aşikardır. Ama ne kadar olduğu sırdır.

İşte bu ortamda yani nüfusumuzun kaç olduğunu bilmediğimiz bu ülkede hükümet geçen gün şaşaalı bir toplantı yaptı. Adına da “5 yıllık kalkınma planı toplantısı” dedi.

***

Kalkınma planlarının temel amacı, ülkelerin ekonomik, sosyal ve çevresel kalkınmalarını sistematik bir şekilde gerçekleştirmektir. Ekonomik hedeflerin yanı sıra, kalkınma planları sosyal gelişimi de amaçlar.

Kalkınma planlarının hazırlanması sürecinde ilk aşama, mevcut durumun değerlendirilmesidir. Ülkenin ekonomik, sosyal ve çevresel durumu incelenerek ihtiyaçlar belirlenir. Verilerin toplanması bu sürecin en önemli adımlarından biridir. İstatistikler, pazar analizleri, demografik bilgiler ve mevcut altyapı durumu gibi veriler, kalkınma planının sağlam bir temele oturması için toplanır. Bu analizler, planın hedeflerine ulaşmak için gereken adımları belirlemede kritik bir rol oynar.

Açıkçası bu veriler tam ve eksiksiz olarak masaya yatırılmadan bırakınız 5 yıllık kalkınma planını, herhangi bir plan yapamazsınız.

Dikkatinizi çekerim ilk temin edilecek verilerden biri demografik bilgilerdir.

Demografi diğer adıyla nüfus bilimidir. Dünya’da veya bir ülkede bulunan nüfusun yapısını, durumunu, dinamik özelliklerini inceleyen bilim dalıdır. Yunanca’da demos (halk) ve graphein (yazmak) kelimelerinden meydana gelmiştir. Doğumlar, ölümler göçler ve yaşlanma ile ilgili çalışmalar bu bilim dalı tarafından yapılır.

Bu durumda demografik yapı bilinmeden kalkınma planı yapamazsınız. Yaparsanız bu hayali bir program olur.

Dahası ben bu planı hazırlayanların elinde istatistikler, pazar analizleri ve mevcut alt yapı durumu ile ilgili gerçekçi verilerin bulunmadığını düşünüyorum. Çünkü bu ülke her konuda veri özürlüdür.

Buna rağmen 5 yıllık kalkınma planı toplantısına katılan siyasiler her konuda bol bol demagoji yaptılar.

Örneğin başbakan Üstel konuşmasında “2029 yılında kişi başına düşen milli geliri 19,115 ABD dolarına çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Üstel bu hesabı hangi nüfusa göre yaptı bilemiyorum. Ama istatistik kurumunun resmi verilerine göre yaptıysa bu hesap tutmaz.

Siyasiler planın öncelikli hedeflerini ekonomi, altyapı ve refah olarak belirlediklerini söyledi.

Bütçesinde altyapı yatırımları için beş kuruş ayıramayan bir hükümet altyapıyı nasıl güçlendirecek, ya da toplumun refahını nasıl artıracak bilinmiyor.

Bugün karayollarının delik deşik olduğunu, bu yollarda bulunan aydınlatmaların çoğunun arızalı olduğunu ve tamir ve bakımların yıllardır yapılmadığını biliyoruz.

Okulların döküldüğünü ama yeni okul ya da mevcutların bakımı ve güçlendirilmesi yapılacağına, derslerin konteyner sınıflarda yapılmaya çalışıldığını biliyoruz.

Hastanelerin yıllardır söz verilmesine rağmen Girne ve Güzelyurt binalarının hala bitirilemediğini, yıllardır Lefkoşa’ya yapılacağı söylenen 500 yataklı hastaneden artık kimsenin bahsetmediğini biliyoruz.

Bu gerçekler ışığında 5 yıllık kalkınma planının hayal satmak olduğunu da elbette biliyoruz.

Nüfusu bilmeden değil 5 yıllık, 5 günlük plan bile yapamazsınız.