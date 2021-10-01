NEW YORK’UN MALİYETİ: 2-2,5 MİLYON TL

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile heyetinin son ABD ziyaretinin diplomatik tarafı kadar ‘masraf’ tarafı da epeyce tartışma konusu oldu.

New York’ta ‘dişe dokunur’ tek teması Genel Sekreter Guterres ile yaptığı yarım saatlik görüşme ve ardından Anastasiadis ve Guterres’le yediği yemek olan Tatar ve ekibi için devletin bütçesinden ne kadar para çıktı acaba?

Bu konuda KTÖS’ün yaptığı bir açıklama vardı, ‘heyet için Maliye’den 160 bin dolar kaynak ayrıldı’ diye…

Bu soruların yanıtını doğrudan Cumhurbaşkanlığı’ndan talep ettim. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol kısa sürede bilgileri toparlayıp iletti. ‘Açık kaynak’tan bilgi almak basın özgürlüğü açısından son derece önemli… Birçok konuda en basit bilgiyi bile almakta zorlanıyoruz. Oysa devlet görevlilerinin, hele maddi konularda bilgi saklama gibi bir lüksü olamaz.

Bu yüzden Berna Çelik Doğruyol ve Cumhurbaşkanlığı ‘şeffaflık’ ve ‘kamuoyunun doğru bilgi alması’ adına bir teşekkürü hak ediyor.

Umarım devletin her birimi basına ‘bilgi verme’ konusunda sıkıntı yaratmak yerine yardımcı olmayı tercih eder bundan sonra!..

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Gelelim ABD’nin New York şehrine yapılan son sefere…

Cumhurbaşkanlığı adına New York’a toplam 6 kişi gitmiş. Bu sayıya Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da dahil… Ancak Dışişleri’nden gidenler dahil değil…

6 kişilik Cumhurbaşkanlığı heyeti New York’ta BM merkezinin hemen karşısındaki UN Plaza Otel’de kalmış. Heyetler her yıl bu otelde konaklıyormuş.

18 Eylül’de New York’a varan heyet 27 Eylül’de ayrılmış. Yani New York’ta toplam 10 gece kalınmış.

KKTC New York Temsilciliği, ‘olası harcamalar’ için toplam 160 bin Dolar talep etmiş. Bu para Maliye Bakanlığı’ndan Cumhurbaşkanlığı üzerinden New York’a transfer edilmiş.

Heyetin otel konaklama, kent içi ulaşım ve yemek masrafları avans olarak gönderilen bu paradan karşılanmış.

Ve hesaplamalara göre paranın 145 ila 150 bin Dolarlık kısmı harcanmış. Kesin hesaplar, tüm ödemeler tamamlandıktan sonra ortaya çıkacakmış.

Tekrar not edelim: Bu harcamalar yalnızca 6 kişilik KKTC Cumhurbaşkanlığı heyetinin otel, yeme-içme ve şehirdeki yol masraflarını kapsıyor.

Dışişleri Bakanlığı’nın 2 kişilik heyetinin benzer masrafları bu hesapta yok… O harcama Dışişleri Bakanlığı bütçesinden yapılmış.

Ayrıca giden heyetin uçak biletleri ve günlük harcırahları da bu hesabın dışında…

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol, ‘Devletin kaynaklarını harcama konusunda Cumhurbaşkanı’nın çok hassas olduğunu’ söylüyor ve bir kıyaslama olması için 2019 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve heyetinin yine Eylül ayında, yine BM Genel Kurulu toplantısı için New York’a gidişiyle ilgili rakamları da paylaşıyor bizimle…

2019’da Akıncı ve heyeti toplam 10 kişi olarak gidilmiş New York’a…

Heyet yine UN Plaza Otel’de, 7 gece konaklamış.

Konaklama, kent içi seyahatler ve yemek için toplam harcanan meblağ 133 bin 763 Dolar olmuş.

Ve bütün ödemeleri KKTC New York Temsilciliği, yine benzer bir şekilde talep ettiği avans ile yapmış.

Akıncı’nın 2019’daki New York ziyaretiyle ilgili bu hesapta da Dışişleri’nden katılanların harcamaları ile uçak biletleri ve kişilere ödenen yolluklar hariçmiş tabii…

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Sözcü Berna Çelik Doğruyol, kalınan otel ve uygulanan yöntem dahil her şeyin kurallara ve geçmişte yapılanlara uygun olduğuna da vurgu yapıyor. Hatta bu yıl heyetteki kişi sayısını hem Corona, hem tasarruf amacıyla kısıtlı tuttuklarını da ekliyor.

New York ziyaretinin Kıbrıs sorunu bakımından ‘muhasebesi’ ayrıca yapılıyor, Kıbrıslı Türkler bakımından ne elde edildiği, neler kaybedildiği tartışılıyor.

Lakin diğer masraflar da eklendiğinde en az 2-2,5 milyon TL’ye varan bu harcamanın da, bunca ekonomik sıkıntı yaşanırken bir ‘muhasebeye’ ihtiyaç duyduğu kesin!..