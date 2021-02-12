‘NEDERASYON’ OLUR MU BAŞKAN?

“O iş bitti artık” dediniz Sayın Başkan…

Hangi iş?

Hem Federasyon…

Hem de Mederasyon…

Kalmadı, bitti, öyle mi?

Ne kaldı peki?

21 ünsüz harf var Türkçe alfabede…

F ile M onlardan sadece ikisi…

Daha 19 harf var.

Ğ’yi, yani ‘yumuşak G’yi saymazsak eğer 18…

Seçip beğenebiliriz herhangi birini…

Madem ‘Federasyon’ da kalmadı ‘Mederasyon’ da, mesela ‘Zederasyon’ kalmış olabilir mi?

Ya da ‘Kederasyon’?

Bu biraz ‘kederli’ oldu galiba…

‘Bederasyon’ yahut ‘Cederasyon’ nasıl peki?

Çeşit çok Başkan…

‘Gederasyon’ mesela… Ya da ‘Teterasyon’…

Nasıl? Kulağa hoş geliyor mu? Uygun mu?

‘Jederasyon’ uymaz herhalde size, pek Türkçe gibi gelmiyor bu, değil mi?

‘Hederasyon’ olsun, ‘Pederasyon’ olsun madem…

‘Sederasyon’ veya ‘Şederasyon’ da olabilir.

‘Vederasyon’a ne dersiniz?

Ya da ‘Yederasyon’a?

***

Benim favorim bunlar değil ama…

‘Nederasyon’ en iyisi bence…

Bileşik kelime, pek de anlamlı.

‘Ne der’ var içinde.

‘Kim ne der’ler birlikteliği gibi bir manası var kelimenin…

Zaten mesele de bu değil mi?

Kim ne der?

Kim, kimin adına ne der?

Bu konuda ne dersiniz Sayın Başkan?

Herkes kendi adına konuşsa, olmuyor mu?

Başkalarının adına değil.

Mesela Türkiye’nin ‘federasyon’ ya da ‘mederasyon’ diye bir gündemi olmayabilir.

Biz karışıyor muyuz size?

“Vazgeçin bu tek adam rejiminden, dönün parlamenter sisteme” diyor muyuz?

Diyebiliyor muyuz?

Bırakın biz Kıbrıslıları, Türkiye’deki aydınlar, yazarlar, gazeteciler, siyasiler söyleyebiliyor mu istediğini, anlatabiliyor mu meramını?

Öyle bir derdimiz de yok zaten…

Herkes kendi ülkesinin, kendi toplumunun işlerine baksın, yeter.

Ben ‘federasyon’ diyorum mesela, aklın da yolu, hukukun da yolu bu çünkü…

Huzur istiyorum çünkü bu küçük adamda…

Çocuklarım, angonilerim için…

‘Nederasyon’ da değil, o işin şakası…

Federasyon!..