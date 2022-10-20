“Neden Kalp ve Damar Cerrahi cerrahi servisi Acil Durum Hastanesi’ne taşınmıyor?”

“Kadın Doğum Servisi”nin Acil Durum Hastanesi’ne taşınmasına ilgili servis doktorları yanısıra anastezi uzmanları da karşı çıkmıştı.

Buna şaşırmıştım.

Çünkü Acil Durum Hastanesi, Dr. Burhan Nalbantoğlu yerleşkesi içinde yer alıyor; yoğun bakım ünitesi, ileri tanı cihazları ve ameliyathaneler de ayrıca mevcut…

Şunu sorgulamıştım…

"Acil Durum Hastanesinde doğum yapılamıyor ama yolun karşısındaki özel hastanede yapılabiliyor…”

Bu eleştirimi “Tam Gün Sağlık” talebimle noktalamıştım, en azından mesai saatleri içerisinde herkesin ücretsiz, erişilebilir teşhis, tedavi, muayene hakkını savunarak…

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Kadın Doğum Servisi Doktorları’ndan yazıma kapsamlı bir yanıt geldi.

Paylaşıyorum…

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Sn. Cenk Mutluyakalı,

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Kadın Doğum Servisinin Acil Durum Hastanesi’ne taşınması konusunda kadın doğum uzmanları ve anestezi uzmanlarının karşı çıkma sebeplerini daha iyi anlayıp, olası problemleri ve sakıncalarını analiz etmenize yardımcı olacağını düşünerek, bu konuda bazı bilgilendirmeler yapmamıza müsadenizi rica ediyoruz.

I. Sağlık sistemindeki hizmetler 3 grupta sınıflandırılır.

1. DERECE (ö­­rneğin Sağlık Ocakları)

2.DERECE (özel klinikler, özel hastaneler, dal hastaneler, Gazimağusa Devlet Hastanesi, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi, Cengiz Topel Hastanesi vb. Gibi bölümüne göre yoğun bakım ünitesi gerektirmeyen belli düzeydeki ameliyatların yapıldığı hastaneler ve sağlık kuruluşları)

3.DERECE (tam teşekküllü, en riskli ve zor ameliyatların yapıldığı 24 saat yoğun bakım, laboratuvar, görüntüleme, kan bankası gibi imkanların olduğu ve tüm branşlardan uzman hekimlerin 24 saat görev yaptığı multidisipliner yani branşlar arası konsültasyon ve yardımlaşmanın ivedilikle yapılabildiği hastanelerdir. Bu da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde yalnızca Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’dir.)

Kadın Doğum konusunda hayati risk taşıyan bütün gebelerin ve jinekolojik hastaların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde ameliyat ve tedavilerinin olduğu tek yerdir çünkü adada tek 3. Basamak Kadın Doğum merkezidir. Yani tüm özel klinikler, tüm özel hastaneler, Mağusa, Girne, Güzelyurt hastaneleri bu tür hastaları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi kadın doğum servisine sevk eder.

Kadın Doğum servisinin Acil Durum Hastanesine taşıması durumunda adanın tek 3.derece kadın doğum servisi de lağvolacak ve tıpkı Mağusa, Girne, Güzelyurt Hastaneleri ve adadaki TÜM ÖZEL HASTALENELER gibi 2. DERECE seviyesine inecektir. Çünkü Acil Durum Hastanesi’nde 24 saat anestezi uzmanı, Radyoloji Uzmanı, Laboratuvar, Yoğun Bakım Ünitesi ve multidisipliner çalışma imkanı yoktur. (Multidisipliner çalışma nedir? Örneğin Kalp Hastalığı olan gebelerin ve hastaların doğum ve ameliyatında, öncesinde sonrasında Kardiyoloji desteği olmayacak, şiddetli kanama ve şok tablosunda ( ki kadın doğumda çok sıktır) kadın doğumun yanında, anestezi, kardiyoloji, genel cerrahi, yoğun bakım doktorlarının birlikte çalışması gereklidir.) Şiddetli kanama ile başvuran gebenin ameliyatından sonra hastayı ambulansa koyup Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi yoğun bakıma sevk etmek (ki bu kez de orda kadın doğum uzmanı olmayacak) tıbbi olarak doğru mudur? Ya da 7 aylık bir gebenin trafik kazası geçirdiğini düşünün. Doğal olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne getirilecek orada diğer branşlarla ilgili muayeneleri yapılıp Acil Durum Hastanesine sevk edilene kadar kazaya bağlı bebeğin eşinin yerinden ayrıldığı durumda olan kanamadan kaybedilmesi kaçınılmazdır veya tersten düşünün, bu hastanın dalak parçalanmasından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’de genel cerrahi tarafından ameliyata alındığında rahimden kaynaklanan bir kanamada mevcut ise ne olacak? Acil Durum Hastanesindeki doktor görev yerini terk edip gelmeye çalışsa bile bu zaman kaybı hastanın hayatına mal olacak ciddi sorunlara yol açabilir. Peki, aynı zamanda Acil Durum Hastanesi’ndeki kadın doğum servisinde doğum eylemindeki gebede bebeğin kalp atışları bozulsa ne olacak?

Görüldüğü gibi Devlet Hastanesinin hemen ‘DİBİNDE’ olmak pek çok konuda yeterli değildir. Yani durum dışardan görüldüğü gibi olamayabilir. Bir konu hakkında fikir sahibi olmadan önce bilgi sahibi olmaya çalışmanın daha uygun olacağını düşünüyoruz.



I. Ülkemizde Riskli olmayan doğumlar evde, sağlık ocağında, 2.Derece hastanelerde (özel veya devlet hastanesi) yaptırılabilir ve yaptırılıyor da. Buralarda yoğun bakım ünitesi yoktur (yönetmelik gereği şart koşulmuyor) ama riskli doğum ve ameliyatların burada yapılması uygun değildir. Bu nedenle bu tür vakaların tümünün tedavi, ameliyat ve doğumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tek 3.Basamak hastanesi olan Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılmaktadır.

Sizce ülkenin tek 3. derece kadın doğum servisini lağvederek 2. dereceye indirmek uygun mu? Yoksa anne ve bebek ölümlerine yol açacak kadar ciddi problemlerle karşılaşmamıza yol açabilecek bir uygulama mı olur? Bu durumu ısrarla vurgulayan doktorların gerekçeleri kapris mi sizce?

Bugüne kadar tüm bu vakaların Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde yapıldığı göz önüne alındığında, anne ve bebek hayatını tehlikeye düşürecek bu şartlarda hekimlerin anne ve bebek sağlığını riske ederek, kelle koltukta ameliyat yapmasını uygun buluyor musunuz? Bu durumda Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevklerin önü açılmayacak mı?

Bunlardan bir çıkarımla yolun karşısındaki özel hastanede doğum yapılıyor da Acil Durum Hastanesi’nde yapılamıyor mu? Sorusuna cevap bulduğunuzu umuyoruz.



I. Acil Durum Hastanesi’nde de yoğun bakım ünitesinin olduğu gibi bir yanılsamanız var yazınızda.

Yeni düzenlemede Acil Durum Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesi yok, yoğun bakım ekibi yok, 24 saat Laboratuvar yok, 24 saat radyoloji yok. Bilginize..

Haa, ameliyattan yeni çıkmış sevk tablosundaki hastayı ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi yoğun bakımına taşırız derseniz (ki bu doğru mu? Empati yapmanızı rica ederiz) orda da kadın doğum uzmanı olmayacak. Yani nerden baksanız tutarsızlık!

II. 10 tane anestezi uzmanının nasıl olur da yetmediği konusuna gelince, bütün cerrahi branşların, küçük müdahalelerin, yoğun bakımların, anjiyo ünitesinin acil durumlardaki müdahalelerin tam odağında olan anestezi uzmanlarımızın nasıl, nerde, ne düzende çalıştığını öğrenmek isterseniz anestezi klinik şefi arkadaşımızı ararsanız, tüm nezaketi ile size anlatacaktır emin olun. Keşke pandemi süresince büyük özveri ile çalışan, tüm yoğun bakım hastalarımızın bakım ve tedavilerinde canla başla mücadele eden anestezist arkadaşlarımızın da derdini dinleseydiniz karara varmadan önce.

III. Peki Acil Durum Hastanesi’ni atıl mı bırakalım? Tabii ki hayır! Uygun branşları oraya taşımak mümkündür.

Göğüs hastalıkları oraya taşınmak isterken buna niye hayır deniliyor?

Kendi ameliyathane ekibi, kendi anestezi ekibi, kendi yoğun bakım ekibi olan üstelik Acil Durum Hastanesi içinde tam teşekküllü anjiyografi ünitesi varken neden Kalp ve Damar Cerrahi cerrahi servisi Acil Durum Hastanesi’ne taşınmıyor?

Kadın Doğum Servisinin oraya taşınması durumunda milyon dolarlık anjiyografi ünitesi atıl kalmayacak mı? Bu milli servetin hebası değil mi?

Kadın Doğum Servisinin Acil Durum Hastanesi’ne taşınmasının tek elle tutulur bir avantajı bile olmayacakken, anne-bebek ölümlerine yol açabilecek aksaklıklara ve anomalilere zemin hazırlamak mantıklı mı?

Oluşacak tıbbi ve hukuki problemlerin sorumluluğunu kim üstlenecek?

Ülkemizin tek 3.basamak Kadın Doğum Servisini lağvederek 2.Dereceye indirmek Yakın Doğu Üniversite Hastanesi’ne sevklerin önünü açmayacak mı?

Saygılar sunar, iyi çalışmalar dileriz.

***

Yazı bu!

Yanıtım öz…

Bence de ülkenin tek 3’üncü derece kadın doğum servisi lağvedilmesin, Acil Durum Hastanesi, aynı düzeyde yapılandırılsın.

24 saat anestezi uzmanı, Radyoloji Uzmanı, Laboratuvar, Yoğun Bakım Ünitesi ve multidisipliner çalışma ortamı burada sağlansın…

Ya da…

Sizin de dediğiniz gibi…

“Kendi ameliyathane ekibi, kendi anestezi ekibi, kendi yoğun bakım ekibi olan üstelik Acil Durum Hastanesi içinde tam teşekküllü anjiyografi ünitesi varken neden Kalp ve Damar Cerrahi cerrahi servisi Acil Durum Hastanesi’ne taşınmıyor?”

Yoksa…

Vazgeçelim, “Külliye değil hastane istiyoruz” demeyelim…

Çünkü anladığım Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi dışında bir hastane kabul etmiyoruz, “hastane olsa da doktor yok” diyoruz.

Bir sorum da benim var, izninizle…

“Devlet hastanelerini mesai saatlerin tamamında terk etmesek, daha güçlü bir insan kaynağı ve hizmet süresiyle kimi sorunları aşamaz mıyız acaba?”



Arşivden bir fotoğraf! Tarih 29 Eylül 2021. COVID 19 hastası bir anne ‘Acil Durum Hastanesi’nde doğum yapıyor.