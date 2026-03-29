Müzakerelerin Temel Yapısı: Kıbrıs’ta Teknik Komiteler Diyaloğu Nasıl Sürdürüyor? - Wilton Park’tan Yansımalar

Şadiye Işısal - Berk Tansel

(Konuk Yazar)

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından, Avrupa derin siyasi bölünmelerle boğuşurken, diyalog konusunda sessiz bir deney şekillenmeye başladı. Wilton Park, cesur bir öncüle dayalı olarak kuruldu: hükümetler anlaşamasa bile, insanlar yine de konuşabilirdi. İdeolojik çizgilerin sertleştiği ve sınırların aşılmaz gibi göründüğü bir dönemde, Wilton Park'ta düzenlenen ilk toplantılar, bölünmüş Berlin'den gelen sesleri bir araya getirdi. Bu karşılaşmalar, acil çözümler değil, daha temel bir şey, yani ayrılıkların ötesinde dinleme istekliliği hakkındaydı. Ortaya çıkan sonuç, güçlü bir mesajdı: diyalogun başlaması için birlik gerekmez.

On yıllar sonra, aynı ilke dünyanın en karmaşık bağlamlarından bazılarında diyalogları şekillendirmeye devam ediyor. 18-20 Şubat 2026 tarihleri arasında Wilton Park, Kıbrıs’a odaklanan üst düzey bir diyalog toplantısı düzenledi. “Kıbrıs Diyaloğu: Teknik Komiteler Aracılığıyla Güven Oluşturmak” başlıklı etkinlik, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk eş başkanları, iki liderin temsilcilerini, uluslararası uzmanları ve bağımsız Kıbrıslı uzmanları bir araya getirdi.

Birleşmiş Milletler Siyasi ve Barış İnşası İşleri Departmanı’nın desteğiyle düzenlenen toplantı, açık ve pratik bir fikir alışverişi için nadir bir alan yarattı. Katılımcılar, resmi pozisyonların ötesine geçerek ortak zorluklara odaklandılar ve adadaki günlük yaşamı doğrudan etkileyen alanlarda iş birliğinin nasıl güçlendirilebileceğini araştırdılar.

Toplantının yapısının, Wilton Park ile uzun süredir ilişkilendirilen temel yaklaşımı pekiştirerek, resmi sunumlar yerine diyaloğa kasıtlı olarak öncelik verdiğini gözlemledik. Tartışmalar, sabit açıklamalardan ziyade kapsayıcı ve yatay olacak şekilde tasarlandı; böylece eş başkanlar, liderlerin temsilcileri, uluslararası aktörler ve bağımsız uzmanların eşit şartlarda katılımı için bir alan yaratıldı.

Bu format, konuşmaların protokolün ötesine geçerek farklı bakış açılarının dinlenilebildiği ve yapıcı bir şekilde sorgulanabildiği gerçek bir fikir alışverişine dönüşmesini sağladı. María Ángela Holguín Cuéllar’ın varlığı, etkileşimli tartışmalara aktif katılımıyla bu dinamiği daha da güçlendirdi.

İlk görüşmeler, Kıbrıs'taki iki toplumlu kurumsal katılımı sıklıkla tanımlayan profesyonel ancak sınırlı bir aşinalığı yansıtıyordu. Katılımcılar resmi yapılar içinde çalışmaya alışkın olsalar da, ortam rutin alışverişlerin ötesine geçmemize ve Teknik Komitelerin işleyişi ve gelecekteki rolüne ilişkin ortak endişeler üzerinde daha açık bir şekilde tartışmamıza olanak tanıdı.

Tartışmalar derinleştikçe, merkezi bir tema ortaya çıkmaya başladı: ada genelinde yaşanmış deneyimlere dair daha sağlam temellere dayalı bir anlayışa duyulan ihtiyaç. Süregelen etkileşime rağmen, genellikle büyük ölçüde test edilmemiş bir karşılıklı farkındalık varsayımı olduğunu fark ettik.

Sohbetler, güvenlik algılarından hareketlilik sorunlarına, uluslararası alanlara katılımdan siyasi gelişmelerin daha geniş sosyal etkilerine kadar, günlük yaşamın hem pratik hem de duygusal boyutlarını gündeme getirdi. Böylece diyalog, anlamlı iş birliğinin sadece yapılara değil, birbirlerinin gerçekliklerini tam olarak anlama isteğine de bağlı olduğu yönündeki kritik bir boşluğu ortaya çıkardı.

Bu tür endişelerin çatışmacı olmayan bir ortamda dile getirilebilmesi için alan yaratmanın, daha düşünceli ve daha az savunmacı bir atmosferin oluşmasına yardımcı olduğunu gördük. Bu değişim, konuşmaların tarafların pozisyonlarının ötesine geçerek ortak zorlukların daha derinlemesine ele alınmasına olanak sağladı.

Bu dinamiklere önemli bir katkı, genellikle son derece kurumsal tartışmalara daha geniş toplumsal perspektifler getiren Kıbrıs’ın dört bir yanından gelen bağımsız uzmanlardan geldi. Onların katkıları, teknik süreçler ile gündelik gerçekler arasındaki uçurumu kapatmaya yardımcı oldu ve Teknik Komitelerin çalışmalarının yaşanmış deneyimlere dayalı kalmasını sağladı.

Toplantı ayrıca, Teknik Komitelerin kamuoyundaki görünürlüğü ve algılanan etkinliği üzerine düşünmek için bir alan yarattı. Komitelerin çalışmaları genellikle kamuoyunun farkında olmadığı halde, katılımcılar komitelerin hayati bir rol oynamaya devam ettiğini vurguladılar: işbirliği kanallarını sürdürmek, vatandaşları etkileyen pratik sorunları ele almak ve siyasi müzakerelerin aktif olmadığı dönemlerde bile işlevsel iletişimi sürdürmek.

Berk’in de belirttiği gibi, “Komiteler sessizce çalışıyor olabilir, ancak etkileri somuttur. Siyasi ortam belirsiz olsa bile iş birliğini canlı tutuyorlar. Müzakerelerin iskeletini oluşturuyorlar.”

Bu bağlamda, Teknik Komitelerin siyasi bir çözümün yerini almadığını, daha çok geniş kapsamlı barış sürecini destekleyen bir tür kurumsal altyapı olduğunu düşündük. Bunlar, siyasi durgunluk dönemlerinde bile iş birliğinin ve sorun çözmenin devam etmesini sağlayan mekanizmalardır.

Şadiye’nin vurguladığı ise, bu yaklaşımın uzun vadeli değeri oldu: “Teknik iş birliği, birlikte çalışma alışkanlıkları oluşturur. Bu alışkanlıklar önemlidir, çünkü güven sadece anlaşmalarla değil, diyalog ve uzmanlık paylaşımı yoluyla da inşa edilir.”

Aynı zamanda, tartışmalar kamu iletişiminin güçlendirilmesinin önemini vurguladı. Katılımcılar, komite üyeliği, görevleri ve çıktıları konusunda daha fazla şeffaflık sağlanmasının yanı sıra, vatandaşların endişelerini veya önerilerini iletebilecekleri erişilebilir kanalların oluşturulmasının gerekliliğini vurguladılar. Katılımcılar, görünürlüğün artırılmasının kamu güvenini oluşturmada ve yanlış bilgilere karşı koymada kritik bir rol oynayabileceğini belirttiler.

Liana Liu Ioannides, güveni sürdürmede sosyal yardımın önemini vurguladı: “İnsanlar komitelerin gerçekte ne yaptığını anladıklarında, iş birliğinin mümkün olduğunu görürler. Teknik komiteler olarak kaydettiğimiz ilerleme, anlamlı olmak için her zaman dramatik olmak zorunda değildir, ancak görünür olması gerekir.”

Yeni Neslin Sesi

Wilton Park diyaloğu, Gençlik Teknik Komitesi eş başkanları da dahil olmak üzere yeni nesil Kıbrıslı profesyonellerin iki toplumlu çalışmalara katılmaları ve barış mimarisindeki rolümüzü düşünmeleri için bir alan yarattı. Şadiye ve Berk olarak, bu süreçlere katılmanın mesleki gelişimimizi nasıl şekillendirdiği, diğer topluluğa dair anlayışımızı nasıl derinleştirdiği ve teknik iş birliğinin geleceğine yönelik beklentilerimizi nasıl şekillendirdiği konusunda görüşlerimizi paylaştık.

Düşüncelerimiz temkinli ama gerçekçi bir iyimserliği yansıtıyordu. Düzenli mesleki temas, varsayımları sorgulamak, stereotipleri azaltmak ve resmi anlaşmaların tek başına yaratamayacağı güveni inşa etmek için etkili bir yol olarak görüldü. Bizim için teknik katılım, yalnızca kurumsal bir uygulama değil, pratik iş birliği kültürüne doğru daha geniş bir dönüşümün parçasıdır.

Aynı zamanda, deneyimlerimiz gelecek için önemli bir hususu da ortaya koydu: iki toplumlu mekanizmaların sürdürülebilirliği, genç profesyonellerin sadece diyaloğa değil, aynı zamanda politika düşüncesine, uygulamaya ve nihayetinde liderliğe katkıda bulunmaları için anlamlı yollar yaratılmasına bağlı olacaktır.

Genel olarak bakıldığında, görüşlerimiz Teknik Komitelerin teknik düzeyde faaliyet gösterirken, uzun vadeli önemlerinin nesiller arası iş birliğini normalleştirmeye, bölünmüş taraflar arasındaki mesleki ağları güçlendirmeye ve kalıcı siyasi ilerlemeyi desteklemek için gerekli insani altyapıyı pekiştirmeye yardımcı olmasında yattığını göstermektedir.

Wilton Park’taki diyalog, Kıbrıs’ta güvenin yeniden inşasının muhtemelen kademeli ve uzun vadeli bir süreç olacağına dair ortak bir anlayışla sonuçlandı. Büyük siyasi atılımlar belirsizliğini korurken, ilerlemenin yalnızca üst düzey müzakerelere bağlı olmadığını gözlemledik. Bunun yerine, kapsamlı bir çözüme yönelik ivmeyi sürdürmek için sürdürülebilir teknik iş birliği, devam eden mesleki katılım ve kapsayıcı diyalogun temel unsurlar olduğu tespit edildi. Bu bağlamda toplantı, on yıllar önce ilk kez denenmiş olan merkezi bir fikri yeniden teyit etti: siyasi bir anlaşma olmasa bile, diyalog gelecekteki barışın temellerini oluşturmaya devam edebilir.