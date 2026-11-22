Yerel ve genel seçimler yaklaşırken adaylara turizm için ne vaat ettiklerini sormalıyız. Bir bölgeyi ziyaret etmeye değer kılan sokakları, doğal alanları ve yerel üreticileri korumak için hangi adımları atacaklar?

Doç. Dr. Nafiya Güden

Bir turist düşünün… Otelinden memnun, yemekler güzel, hava da istediği gibi. Ancak kaldırımda yürüyemiyor, tarihi yapının yön tabelasını bulamıyor, köy meydanındaki tuvalet kapalı. Bu ziyaretçinin ülkemizden nasıl bir izlenimle ayrılacağını yalnızca otelin yıldız sayısı belirleyebilir mi?

Yerel yönetim ve hükümet seçimlerine doğru ilerlerken, turizmin geleceğini de seçim gündeminde tartışmalıyız. Adaylardan bölgelerinin değerlerini nasıl koruyacaklarını, yerel ekonomiyi nasıl güçlendireceklerini ve projelerini hangi kaynaklarla gerçekleştireceklerini duymalıyız.

Turizm konuşurken gözümüz çoğu zaman bakanlığa, uçuşlara ve otellere çevriliyor. Oysa ziyaretçinin ülkeyle ilişkisi sokaklarda, meydanlarda, pazarlarda ve köylerde şekilleniyor. Yerel yönetimler, turizm gelişiminin temel ortaklarından biridir. Temizlik, aydınlatma, erişilebilir kaldırımlar ve bakımlı kamusal alanlar hem ziyaretçinin deneyimini hem de burada yaşayanların hayatını iyileştirir.

Ancak her bölgeye aynı model uygulanamaz. Lefkoşa Suriçi’nin, Girne’nin, Mağusa’nın, Lefke’nin ve Karpaz köylerinin farklı kimlikleri vardır. Bu farklılıkları doğru değerlendirmek için belediyelerin üniversitelerle düzenli istişare etmesi gerekir. Turizm, gastronomi, çevre, şehir planlama ve ekonomi alanlarındaki akademik bilgi; araştırmaya, eğitime ve somut projelere dönüşmelidir.

Bu ortaklığın önceliklerinden biri bölgesel turizm envanterleri ve haritaları oluşturmak olmalıdır. Tarihi yapılar, doğal alanlar, yürüyüş yolları, yerel üreticiler ve kültürel mekânlar kayıt altına alınmalı; ulaşım, ziyaret saatleri ve erişilebilirlik bilgileriyle birlikte güncel dijital haritalara aktarılmalıdır.

Barselona’daki “Barcelona + Sostenible” haritası bu açıdan öğreticidir. Vatandaşların, işletmelerin, kuruluşların ve yönetimin katkısıyla hazırlanan interaktif harita, sürdürülebilirlikle ilgili yerleri ve girişimleri görünür kılıyor. Biz de kendi bölgelerimizde gastronomi, kültür ve doğa rotalarını katılımcı bir anlayışla geliştirebiliriz.

Dijital pazarlama da bu bütünün parçasıdır. Güzel bir köy fotoğrafı ilgi yaratabilir; ancak ziyaretçi oraya nasıl ulaşacağını, ne yapabileceğini ve nasıl rezervasyon yapacağını da öğrenebilmelidir. Belediyelerin çok dilli turizm sayfaları, ortak etkinlik takvimleri ve yerel işletmelere yönlendiren içerikleri güncel olmalıdır. Başarıyı yalnızca beğeni sayısıyla değil, sağlanan ziyaret ve yerel harcamayla değerlendirmeliyiz.

Ekonomik katkı açısından Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da uygulanan “Yeşil Tedarik Zincirleri” projesi dikkat çekicidir. Kentin turizm kuruluşu, belediyenin çevre birimi ve diğer ortaklar, yerel gıda üreticilerini otel ve restoranlarla buluşturuyor. Kuzey Kıbrıs’ta da belediyeler, üretici ile turizm işletmesi arasında benzer bağlar kurulmasına öncülük edebilir. Böylece yerel ürün, tanıtım görsellerinin ötesinde, turizm ekonomisinin düzenli bir parçası olabilir.

Bütün bunların temelinde çevresel, sosyokültürel ve ekonomik sürdürülebilirlik bulunmalıdır. Suyun verimli kullanılması, atıkların azaltılması ve doğal alanların korunması kadar, mahalle sakinlerinin kararlara katılması ve kültürel mirasın yaşatılması da önemlidir. Ekonomik faydanın küçük işletmelere, kadınlara ve gençlere ulaşması gözetilmelidir.

Barselona İl Yönetimi’nin yer aldığı turizm gözlemevinin sürdürülebilirliği göstergelerle izleme yaklaşımı da önemli bir ders sunuyor: Hedef koymak kadar, sonuçları ölçmek gerekir. Biz de ziyaretçi sayısının yanında yerel kazancı, çevresel etkileri ve halkın memnuniyetini değerlendirmeliyiz.

Kış aylarında köy gezileri, yemek atölyeleri, kültür yürüyüşleri ve sanat etkinlikleri bu yaklaşımı destekleyebilir. Ancak ulaşım, açık işletmeler ve güvenilir bilgi olmadan kalıcı katkı sağlamak güçtür. Festivallerde de yalnızca kalabalığı değil; üreticinin kazancını, konaklamayı ve çevre üzerindeki etkileri konuşmalıyız.

Seçim sürecinde adaylara sorularımız somut olmalı: Üniversitelerle nasıl çalışacaklar? Hangi bölgesel rotaları geliştirecekler? Yerel üreticiyi nasıl destekleyecekler? Bütçe ve uygulama takvimi ne olacak?

Başarılı turizm, yerel halkın yaşam kalitesini yükselten gelişimle anlam kazanır. Bunun için merkezi yönetimin, belediyelerin, üniversitelerin ve toplumun birlikte çalışması gerekir. Çünkü turizm politikalarının gerçek karşılığı sokakta, köy meydanında ve yerel sofrada ortaya çıkar.