Darüelhan; özellikle Türkiye’den adamıza gelen değerli müzisyenlerle birlikte konserler vermeyi o yıllarda sıkça gerçekleştirmekteydi. Lefkoşa Macik Palas’ta verilen bir konserde Sadi Işılay bey ve eşi Efdalya hanım yine onlarla birlikteydi. Kimdi Eftalya hanım; “deniz kızı Efdalya” olarak anılan, gerçek adı Atanasia Yeorgiadu olan, İstanbul doğumlu Osmanlı Rumu ses sanatçısı ve kantocusudur. Türk Müzik tarihinde önemli yere sahip olanlardandır.

Konserde Darüelhan müzisyenlerinden Keğam Celalyan (kanun), Nazım Ali İleri (keman), Hasan Kemal ve Adnan Hakkı bey (ud) de yer almaktaydı.

“SÖZ gazetesi, 24 Eylül 1931, syf:4

Konser

Macik Palasta verileceği ilan olunan konser geçen Cumartesi günü akşamı büyük bir muvaffakiyetle verilmiş ve bütün samiin (dineyiciler) pek ziyade memnun bırakılmıştır.

Konserin iptidasından nihayetine (başından sonuna) kadar çalınan parçalar hazır bulunanlar üzerinde derin intibalar bırakmış ve her fasıl sürekli alkışlarla karşılanmıştır.

Sadi Beyin ruhları vecde getiren kemanının sesi refikaları Eftalya H.ın (hanımın) ihtizazlı (titreşimli) nağmelerine karışarak kalplere ferah ve neş’e serpiyordu.

Konsere Kanuni Keğam Ef. (Keğam Celalyan-kanun) Ve Darülelhanımız azasından Nazım Ali İleri, Hasan Kemal ve Adnan İbrahim B.ler (dt. Adnan Hakkı ea) iştirak etmişlerdir.

İptida (öncelikle) Muhayyer Kürdi faslı ile başlamış ve peşrev bir ahenkte ve büyük bir maharetle çalınmış, ondan sonra iki şarkı okunmuş ve şarkılardan sonra Kanuni Keğam Ef. tarafından herkesi vecde getiren bir taksim çalınmıştır.

Bunu müteakip milli duygularımızı okşayan iki Anadolu halk şarkısı terennüm edilmiş ve pek ziyade takdirlere mazhar olmuştur.

Şarkıların kıraatı esnasında Eftaliya Sadi H.ın (hanımın) tiz ve muhrik (herkesi harekete geçiren) sesi dalga halinde ihtizaz ederken bütün halk bir tek vücut halinde dinliyor ve alkışlıyordu.

İkinci fasıl Hüzzam faslı idi bu fasılda Kemani Sadi B.in çaldığı taksim dinliyenler üzerinde o kadar tatlı bir tesir bırakmıştır ki herkes kemanın nağmelerini iyice dinliyebilmek için adeta nefes almaktan sakınıyordu. Taksim biter bitmez sürekli alkışlar başlamış ve bu alkışlarla taksimin tekrar çalınması arzusu izhar edilmiştir.

Üçüncü fasıl Rast faslı olup o da evvelkiler derecesinde muvaffakiyetli geçmiş ve hazirun (hazır bulunanlar) bu büyük ziyafeti musikiyeden (müzik ziyafetinden) son derece memnun ve zevktap olarak avdet etmişlerdir.

Bu musiki hey’etini ve bilhassa kıymetli misafirlerimiz kemani Sadi B. ve refikaları Eftaliya Hanımı tebrik eylemeği bir borç telâkki eyleriz.”

1932 yılına gelindiğinde Sadi beyle eşi Efdalya hanımın konserlerine devam ettiklerini görüyoruz. Bazı haberlerde Darülelhan’dan veya diğer müziyenlerden bahsedilmese de, söz konusu Darülelhan müzisyenlerinin Sadi beye destek verdiklerini söyleyebiliriz.

“SÖZ 07 Ocak 1932, syf:2

Mağusa’da Konser

Elyevm Ceziremizde (adamızda halen) misafir bulunan kemani Sadi Beyle refikası deniz kızı Efyaliya H. muhterem Mağusalıların arzuları üzerine K.saninin (ocak ayının) 9uncu Cumartesi günü akşamı Mağusa’da Maraş’ta M. Nikolâgi’nin sinemasında bir konser vereceklerdir.

Ümit ederiz ki muhterem Mağusalılar bu müsamereye iştirak ederek misafirlerimize karşı misafirperverliklerini göstereceklerdir.”

9 Ocak’ta söz kon usu etkinlik düzenlenirken Darülelhan da bir konser ve tiyatro etkinliğine daha imza atıyordu. Lefkoşa Papadapullos tiyatrohanesinde verdikleri konser ve tiyatroya yine Sadi beyle eşi Eftalya hanım da katılmışlardı.

“SÖZ 14 Ocak 1932, syf:2

Konser ve Tiyatro

Darülelhan tarafından tertip edilen tiyatro ve müsamere geçen Cuma gecesi Papadopullos tiyatrosunda temsil olunmuştur.

Konsere kemanii şehir Sadi Bey ve refikası Eftalia H. da iştirak ettiklerinden pek mükemmel olmuştur.

Fakat genç san’atkârlarımızın ihtiyar ettikleri (katlandıkları) külfet ve masraflara rağmen tiyatroyo pek az kimseler iştirak etmiştir. Bunun sebebini halkın lâkaydisinden (ilgisizlikten) ziyade Hükûmetin bu temsile müsaade edip etmiyeceği hususunda hasıl olan tereddüde hamletmek (yormak) lâzımdır. San’at aşkıyle çalışan gençlerimizin bunu göz önünde bulunduracaklarını ve hiçbir zaman yese (umutsuzluğa) düşmiyeceklerini ümit ederiz.

Türkiye Konsolosu Muhittin Beyle refikası Hf. Ve kâtibi Kemal B. tiyatroya gelmek suretiyle gençlerimizi teşvik ve teşçi (cesaret) eylemişlerdir.”

Konserler sadece yardıma muhtaç fakirlere yada öğrencilere yönelik gerçekleştirilmemekteydi. Bir vatandaş için de yapılagelmekteydi. Örneğin bir Darülelhan müzisyeni olan Hüseyin Onbaşı için de böyle bir etkinlik düzenleniyordu. Konsere Sadi bey ve eşi Efdalya hanım son kez katılıp adadan ayrılacaktı. İşte konser ve Sadi bey ile eşinin adadan ayrılmasıyla ilgili iki haber.

“SÖZ 24 Ocak 1932, syf:4

Beliğ Paşa Tiyatrohanesinde Konser

Senelerden beri şehrimizde namus kârane (namusuyla) çalışan Hüseyin Onbaşı’nın yeni açtığı kahvesinin gediklerini (eksiklerini) tamamlamasına medar (yardımcı) olmak üzre kemani Sadi Bey tarafından K.saninin (ocak ayının) 30uncu Cumartesi akşamı Beliğ Paşa tiyatrosunda bir konser verilecektir. 2 saat mütemadi musiki ziyafeti olacaktır.

Bu müsamereye en mütena (özenle seçilmiş) eserler konduğu gibi Sadi B.ni Kıbrıs’ta bestelediği Türk şairi Mehmet Emin Beyin (Balıkçı) ünvanlı eserleri programın fevkalâdeliğini göstermektedir.

Hem eğlenceli bir gece geçirmek hem de bir vatandaşı himaye eylemek gibi insani bir muaveneti ifa etmek (yardımda bulunmak) istiyenler mutlak bu müsamereye iştirak eylemelidirler.”

“SÖZ 04 Şubat 1932, syf:3

.....

Mufarakat (ayrılma)

Birkaç aydan beri şehrimizde ikamet eden ve fırsat zuhurunda bizi müziği ve tatlı sesiyle eğlendiren kemanist Sadi Bey ve refikası Eftaliya H. geçen Pazar günü Kıbrıs’tan Fransa’ya hareket eylemişlerdir.

Selâmet ve muvaffakiyetlerini temenni ederiz.”