Halkın Sesi Gazetesi bugün ön sayfasında, “Kalkınma Planı’nda öne çıkan hedefler:” diyerek bir haber paylaştı...

-*-*-

Bakın öne çıkan hedefler nelermiş?

Tabii benim eklediğim yorumlarla...

-*-*-

KKTC, turizmden yükseköğrenime, sanayiden tarıma kadar her sektörde uluslararası bir marka haline gelecek...

Bu iddia boştur ve herkes de boş – sallama olduğunun farkındadır!

Sormazlar mı; 50 senedir neredeydiniz ya b’annem?

-*-*-

Mevcut öğrenci sayısı 110 bine çıkarılacak...

Akla hemen şu gelmez mi; insan kaçakçılığımız sürecek ve sahte diplomacılık artacak mı?

-*-*-

Yerli üretim artacak, dijital ve yeşil dönüşümle ekonomide verimlilik artırılacak!

Yaz gitsin, salla gitsin!

Kim tutar sizi!

-*-*-

Afetlere dirençli şehirler inşa edilerek kırsal kalkınma teşvik edilecek...

Aha buna bayıldım...

Yeni şehirler mi inşa edeceksiniz yoksa mevcutları yıkıp yenilerini mi yapacaksınız?

Ve bunu beş senede mi başaracaksınız?

-*-*-

E yemin ederim bu planı yapanlar, kesinlikle iki okka kokain çektikten sonra bu maddeyi yazmıştır!

Bakın, uydurmuyorum, çok iddialıyım ve polise de ihbar etmek istiyorum; bu madde gibi sallama iddia içeren daha çok var...

Çok özür dilerim ama yazanlar, kesinlikle kafası çok iyi olan kişilerdir!

Sadece alkol alarak bunu yapamazsınız!

Mutlaka alkol ötesi bir şeyler çekilmiştir!

-*-*-

Efendim, en çok sevdiğim planlardan bir tanesini yazıyorum; hazır olun!

“... Eğitimde; yeni okullar inşa edilecek!”.

Barakadan mı konteyner mi?

Lütfen be arkadaşlar, lütfen!

Ne olur yapmayın!

-*-*-

Yeni yollar, limanlar falan yapılacakmış...

-*-*-

Geçiniz lütfen!

Daha çok kumarhane, bol bol kerhane izni, hatta hırsızlık otomobillere ruhsat falan deyin anlayalım...

Doğrudan akaryakıt alımına devam edilecek deyin, zaten birinin şikayeti de yok ki!

-*-*-

Ne demiş Mevlana?

“Bozuk olunca maya, ne ar tanır ne haya”...

-*-*-

Haaa bir de 5 yıla kadar kişi başına milli gelirimiz 19 bin Dolar olacakmış!

Kıbrıslı şu soruyu soruyor: Hangi nüfusa göre hesapladınız ya b’annem!

İhbarımdır: KKTC’de 2025 yılında hala kölelik vardır...

Başlıkla ilgili olarak çok iddialıyım...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eski müsteşarı Erman Yalyalı dün sabah Sim TV’de canlı yayın konuğumdu...

O da söyledi!

Çok fazla insan kayıt dışı – kaçak çalıştırılıyor!

-*-*-

Özellikle Afrikalı ve Asyalı “binlerce kişi”, yüzlerce iş yerinde, günde 8; haftada en fazla 40 saat çalıştırılması gerekirken, en az günde 15 saat ve haftanın 7 günü çalıştırılıyor...

-*-*-

Çıksın bir hükümet yetkilisi ve desin ki; “hayır, yoktur böyle bir şey!”...

-*-*-

Kesinlikle vardır ve bütün bunlar gözümüzün önünde yaşanmaktadır!

-*-*-

Ve bu “kaçak” insanlar, insanlık dışı bir şekilde, uluslararası çalışma koşullarından çok uzak koşullarda; sağlıksız ortamlarda, yasal sürenin çok üzerinde çalıştırılırken, kendilerine ödenen ücretler de son derece düşüktür, asgari ücretin altındadır ve beslenme barınma koşulları da insanlık utancıdır...

-*-*-

Bunun adı “kölelik”tir!

-*-*-

Bu yazdıklarım, uluslararası insan hakları örgütülerine de ihbarımdır!

Bet işine giriyorum!

Yüce devletimiz bir bet izni daha verdi...

Helal olsun!

Hatta mevcut casinolarımıza da yanılmıyorsam canlı bet izni sağlandı.

Umarım kazancınız bol olur!

-*-*-

Bu bağlamda ben de “izinsiz” de olsa bet işine girmek istiyorum...

Bahis kabul ediyorum...

-*-*-

İlk bahsimi ilan ediyorum: UBP, sonbaharda yapılacak KKTC Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi adayı destekleyecek?

İşte bahis oranları:

1 – Ersin Tatar... 3’e 1... Yani üç basan bir alacak anlamına geliyor anladığım kadarıyla...

-*-*-

2 – Ünal Üstel... 5’e 1...

-*-*-

3 – Zorlu Töre... 29’a 1...

-*-*-

4 – Tahsin Ertuğruloğlu... 31’e 1...

-*-*-

5 - Hasan Taçoy... 131’e 1...

-*-*-

6 – Faiz Sucuoğlu... Ma daha vazgeçmedin be Faiz abi? Seni bahis sitesine koymuyorum!

-*-*-

7 – Serdar Denktaş... UBP’nin aday gösterme ihtimali 331’de 1... Yanii 331 bas, 1 al!

Ama UBP aday göstersin, kazanma şansı fifty fifty!

-*-*-

8 – Serhat İncirli... UBP’nin destekleme şansı 1’e 4 ama aday değilim; korkmayın!

Şaka yaptım!

Zaten sonuçta Anavatanınız karar vermeyecek mi...

Yemeyin canınızı çok fazla...

Tayyip bey az çok kimi destekleyeceğinin işaretini vermiştir...

Anladığım kadarıyla ve bazı falcılardan elde ettiğim bilgilere göre, “çok olağanüstü” bir gelişme yaşanmazsa, Ersin Tatar UBP’nin adayıdır...

-*-*-

Çok olağanüstü gelişme derken mi?

“Her şey dahil!”...

Mesela Allah gecinden versin, falcıların yalancısıyım ama örneğin “ölüm da var!”...

Tüm seçmenlerin yaşamını yitirebileceği – mesela Ada’nın suya gömülmesi gibi...

-*-*-

Not: Bet kabul etmeye başladım... Para gönderebilir, elden de verebilirsiniz... Kazananlara ödemeyi nasıl mı yapacağım? Burası KKTC canlarım benim, aldığım paranın üstüne yatacağım; hırsızlık otomobil muamelesi gibi düşünebilirsiniz!

Şimdiden thank you ha!

Nurlar içinde uyu Hatica Ahmet... Hatice Ahmet 1928 yılında Larnaka bölgesindeki Tuzla köyünde doğdu... En azından ben öyle biliyorum... Eşiyle birlikte Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluş aşaması sırasında İngiltere’ye göç etti... Aynı yıllarda eşi kendisini terk etti... Dört çocuğunu kendi başına büyüttü... Bu çocuklardan biri uzun süre yatağa mahkumdu; tek başına baktı... Evinde on binlerce insana, tanıdığına tanımadığına, mahalleliye, siyaha, beyaza yemek pişirdi, yedirdi ve bundan hep keyif aldı... İnanılmaz şakacıydı, müthiş espriliydi ve tam bir Kıbrıslıydı... İsim sahibi torunlarından Hatice, arkadaşımızdı... Hatice’nin eşi sevgili Halil Ertepınar ile birlikte, yıllarca, her Perşembe günü öğle yemeğini Haticabanın Londra’daki küçük daireciğinin mutfağında yedik... Allah rahmet eylesin... Nur içinde yatsın... Evlatlarına, torunlarına başsağlığı dilerim...