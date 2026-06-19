Mesarya Belediyesi’nden Babalar Günü ziyareti

Mesarya Belediyesi’nin bağlı bulunduğu tüm köylerde Babalar Günü hediyesi dağıtıldı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Mesarya Belediyesi personeli tarafından, gün nedeniyle özel olarak hazırlanan hediyeler babalara ulaştırılarak, toplumsal dayanışmayla birlik ve beraberlik duygularının önemine dikkat çekildi.