Meltem Hayırlı, 21 Haziran'da Ülfet Beach'te sahne alacak

Girne'nin Karaoğlanoğlu bölgesinde bulunan Ülfet Beach Club, 21 Haziran Pazar günü elektronik müzik sanatçısı Meltem Hayırlı'yı ağırlayacak. Etkinlik, saat 15.00 ile 19.30 arasında gerçekleştirilecek.

House ve techno türlerindeki performanslarıyla tanınan Meltem Hayırlı'nın, yaz sezonu kapsamında Ülfet Beach'te sahne alacağı açıklandı. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta çeşitli organizasyonlarda yer alan sanatçının, etkinlikte özel bir performans sergilemesi bekleniyor.

Organizasyon kapsamında misafirlerin gün boyunca plaj ve havuz alanlarından faydalanabileceği, ayrıca tesisin yiyecek ve içecek hizmetlerinden yararlanabileceği belirtildi.

Yenilenen konseptiyle 2026 yaz sezonuna başlayan Ülfet Beach, düzenlediği etkinliklerle dikkat çekmeye devam ediyor. İşletme, gündüz plaj deneyimini gün batımına doğru müzik ve eğlence programlarıyla birleştirmeyi hedefliyor.

21 Haziran'da gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında beach club'ın saat 10.00'da açılacağı, Meltem Hayırlı'nın performansının ise 15.00-19.30 saatleri arasında gerçekleşeceği bildirildi.