Mavi bayrak yoksa siyah bayrak asalım!

Deniz suyu analiz sonuçları açıklandı ama topluma bilgi verilmedi, değerlendirme yapılmadı, veriler yorumlanmadı. Bu ülkede yaşayan herkesin biyolog ya da kimya mühendisi olduğunu mu düşünüyorlar?

İnsanlar şunu merak ediyorlar:

“Hangi plajlara gönül rahatlığı ile girebiliriz?”



Kirlilik nerede var?

Öyle yalnızca rakam yayınlamak ama sessiz kalmak sorumluluk almak değildir.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Biyologlar Derneği, Yeşil Barış Hareketi gibi örgütlerimizin uzmanlarından görüş bekliyoruz şimdi…

“Hükümet” denen yapı, pek çok işletmeci ile ayrı bir ajandası olduğu için ağzını açamıyor.

Alsancak’tan Girne’ye Mağusa’dan İskele’ye kadar hemen her plajda e-coli ve enterokok bakterisi var.

100 mililitrede 160 enterokok olan plaja gitsin mi insanlar, gitmesin mi?

Toplum sağlığıyla oynanıyor göz göre göre!

Bir uzmana danıştım, “Deniz suyunda 100 mililitrede 160 enterokok bulunması, suyun insan sağlığı için güvenli olmadığı anlamına gelir. Bu değer, uluslararası standartların belirlediği güvenli sınırların oldukça üzerindedir” dedi.

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Dünya Sağlık Örgütü’nün standartları üzerinden yol gösteriniz bize… Avrupa Birliği'nin Yüzme Suyu Kalitesi Yönetimi’ni hedefleyiniz.

Bu kirliliğin sebeplerini ortadan kaldırmaz ve insan sağlığını tehdit eden kıyıları kapatmazsanız eğer yalnızca “skor” yayımlamanın hiçbir anlamı yoktur.

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Avrupa Komisyonu’nun geçen yılki raporuna göre, en temiz yüzme suları konusunda Kıbrıs’ın güneyi Avrupa'da birinci sırada yer alıyor.

Aynı adada yaşıyoruz!

En önemli sorunumuz, kuzeye kapatılan bizler, uluslararası denetimin ve standartların dışındayız.

2022’de Kıbrıs, Avrupa Birliği Yüzme Suları Kalitesi Yönetimi Direktifi’nin en sert özelliklerine sahipti ve bundan kaynaklanan tüm yükümlülükleri yerine getirdi.

Başardı!

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Güneyde ve Türkiye dahil pek çok Avrupa ülkesinde “Mavi Bayrak” uygulaması var.

Mavi bayrağın dalgalandığı plaja huzurla gidiyorsunuz.

Mavi Bayrak; FEE (Foundation of Environmental Education) isimli, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü tarafından verilen çevre ödülü. Belirli kriterleri karşılayan plaj, marina ve yatlara veriliyor.

Mavi Bayrak ödülü almak için plajların 33, marinaların ise 25 adet kriteri karşılaması gerekiyor.

Yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi, çevre eğitimi ve can güvenliği gibi “Mavi Bayrak” kriterlerini belirleyen ana başlıklar var.

Bunu hedefleyelim!

Olmadı, en azından kirli plajlara “siyah bayrak” asalım…

“Koltuk oyunu” istikrarı

“İstikrar” diyorlar ya!

Son 5 yıldır Ulusal Birlik Partili hükümetlere maruz kalıyoruz.

Son 5 senede 4 “Başbakan” değişti.

Tatar, Saner, Sucuoğlu, Üstel.

Son 5 sene 5 kez Maliye Bakanı değişti.

Olgun Amcaoğlu.

Dursun Oğuz.

Sunat Atun.

Alişan Şan.

Özdemir Berova.

Son 5 senede 3 kez Sağlık Bakanı değişti.

Ali Pilli.

İzlem Gürçağ.

Hakan Dinçyürek.

Son 5 senede 3 kez Eğitim Bakanı değişti.

Nazım Çavuşoğlu.

Olgun Amcaoğlu.

Nazım Çavuşoğlu

Çalışma Bakanlığı en mühimi!

Son 5 senede 7 kez değişti.

Faiz Sucuoğlu.

Koral Çağman.

Fikri Ataoğlu.

Koral Çağman.

Oğuzhan Hasipoğlu.

Hasan Taçoy.

Sadık Gardiyanoğlu.

“Başbakan” hep Ulusal Birlik Partisi başkanıydı ve hep istikrardan söz etti.

Son beş senede değişen müdürleri, müsteşarları, özel kalemleri yazmaya yüreğim yetmez.

Ama örneğin en önemli çıkmazımız elektrik ya…

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı 5 kez değişti.

Turan Büyükyılmaz.

Meftun Orkun.

Prof. Dr. Hasan Amca.

Hasan Akyiğit.

Hüseyin Paşa.

Gördüğünüz gibi tam bir “koltuk oyunu” istikrarı var ve bundan menfaat kopartan onca yandaş, hatırlı sermaye, uyanık delege falan…

“Gör beni göreyim seni” döngüsüne isyan edecek dürüst, aydınlık, ilkeli insanlardır.

Haysiyetle ayağa kalkarlarsa eğer…

Madalya sıralamasında altınsızlar!

Paris 2024 Yaz Olimpiyatları tamamlandı.

Kıbrıslı Türk atlet Buse Savaşkan sayesinde çok sayıda insanımız belki ilk kez olimpiyatları böylesine yakından izledi.



Olimpiyatlara 206 ülke katıldı.

En fazla madalyayı Çin topladı.

“Dünyanın yeni büyüğü” diye boşuna demiyorlar.



İlk 10 ülke içerisinde Çin, ABD, Japonya, Avustralya, Fransa, Hollanda, İngiltere, Güney Kore, İtalya, Almanya yer alıyor.

Rusya'nın "ambargolu" olduğunu anımsatalım tabii...

Olimpiyatlarda hiç altın madalya alamayan ülkelerden biri Türkiye, bir diğeri Kıbrıs.

Türkiye 3 gümüş, 5 bronz toplam 8 madalya ile sıralamada 64'üncü sırada yer aldı.

Hem nüfus, hem de imkanları düşününce çok geride kaldı gerçekten...

Tunus'un Şili'nin Fas'ın Pakistan'ın altın madalyası var örneğin...

Kıbrıs ise tek bir madalya ile 74'üncü sırada...

Tüm diğer ülkelerle kıyaslandığı zaman Kıbrıs'ın eti ne budu ne!

Ama bu olimpiyatlar unutulmaz "siyasi" bir ders oldu Kıbrıs ülkesine...

Kıbrıs'ta doğan, büyüyen ancak Kıbrıs pasaportu verilmeyen Buse'nin Türkiye, ailesinin parasıyla pasaport sahibi olan Rus Elene'nın ise Kıbrıs adına yarışması, önümüzdeki dönem pek çok tartışmaya referans olacaktır tahminimce...







Paris 2024 Yaz Olimpiyatları’ndan geriye kalan unutulmaz anlardan biri..

Madalya kürsüsünde kadın dayanışması…