Maliye Bakanlığı her ay sonu yaptığı ve artık rutine dönen borçlanmalarının bir yenisini daha 26 Haziran tarihli DİBS ihalesiyle yapıyor

Merkez bankası tarafından çıkılan ihalede belirtilen borçlanma rakamlarının aynen gerçekleşmesi halinde maliye bakanlığının 23.06.2025 tarihli KKTC Merkez Bankası efektif satış kuru rakamlarına göre;

USD OLARAK: 10 Milyon * 39,7780 = 397 Milyon 780 Bin TL

EURO OLARAK: 10 Milyon * 45,6765 = 456 Milyon 765 Bin TL

STG OLARAK: 10 Milyon * 53,4286 = 534 Milyon 286 BİN TL

ve TL OLARAK: 500 Milyon olmak üzere toplamda,

1 milyar 888 milyon 831 bin TL daha borçlanmış olacaktır.

27 Haziran tarihi itibariyle gerçekleşen bu borçlanmalar sonrasında maliyenin DİBS ihraçlı faiz hariç anapara borç stoku merkez bankası verilerine göre yabancı para cinsinden borçlanmaları 23.06.2025 tarihli resmi kur rakamlarına göre hesaplandığında

9 milyar 792 milyon 214 bin 869 tl rakamına ulaşacaktır.

Maliye bakanlığının geçmiş aylarda yapmış olduğu borçlanmaların bir kısmının faiz hariç anapara geri ödemeleri Temmuz ayında sırasıyla şu tarihlerdir.

11 Temmuz tarihinde 14 milyon 800 bin ABD doları

11 Temmuz tarihinde 16 milyon 750 bin İngiliz sterlini

23 Temmuz tarihinde 4 milyon 39 bin 863 ABD doları

Olmak üzere bugünkü Merkez bankası efektif satış kur rakamları üzerinden toplamda 1 milyar 644 milyon 341 bin 120 TL'dir.

Bu durumda Temmuz ayı içerisinde yeni borçlanma olmaması (mutlaka borçlanacaktır) halinde maliye bakanlığının Temmuz ayı içerisinde itfa tarihi geldiği için geri ödemesini yapacağı borçlarından sonra DİBS ihraçlarından kaynaklı anapara borç stoku.

8 milyar 147 milyon 873 bin 749 Türk Lirası olacaktır.

Diğer taraftan DİBS ihracıyla çıkılan rakamlar çerçevesinde borçlanma olması halinde Temmuz ayı borç geri ödemesi sonrasında yılsonuna kadar Maliyeyi Ağustos, Eylül ve Kasım aylarında borç geri ödemeleri beklemektedir. Özellikle Eylül ayındaki çok ciddi miktarda geri borç ödemeleri bulunmaktadır. Yapılan borçlanmaların geri ödemelerinin büyük kısmının Eylül ayına sarkıtılması muhtemelen Eylül ayındaki Kurumlar Vergisi 2. taksitleri nedeniyle maliyenin Eylül ayında yerel gelirlerinin diğer aylara göre daha yüksek olacağından kaynaklanmıştır.

Maliyenin DİBS ihraçlarından kaynaklı faiz hariç anapara TL karşılığı geri borç ödeme rakamı bugünkü Merkez Bankası efektif satış kuru rakamlarına göre,

Ağustos ayı içerisinde 1 milyar 699 milyon 7 bin 56 TL.

Eylül ayı içerisinde 5 milyar 270 milyon 420 bin 410 TL.

Kasım ayı içerisinde 1 milyar 178 milyon 446 bin 281 TL.

Borç geri ödemeleri olacaktır. Temmuz sonu itibariyle kamu maliyesinin katı ve en yüksek gider kalemi olan transfer harcamalarının yasa gereği satın alma gücünü korumak için ilk 6 aylık hayat pahalılığı rakamlarının maaşlara konsolide edileceğinden dolayı (5 aylık rakam %16,15 olup muhtemelen %18-19 olacak) maliyenin önümüzdeki aylarda da geçmiş 5 ayda olduğu gibi her ay borçlanması kaçınılmaz olacaktır.

Son söz: Bu durum sürdürülebilir değildir. Çünkü 2024 yılındaki 10 milyara yakın bütçe açığından sonra 2025 yılını da muhtemelen bütçede öngörülen 18 milyar civarındaki bütçe açığı rakamının çok daha üzerinde bir açıkla kapatacağımız aşikardır. Bu şartlarda 2025 yılı sonu iç borçlanmalarla getirilse bile 2026 yılına nasıl bir bütçe hazırlanacağı açıkçası şimdiden özellikle yasama organı ve kamuoyu tarafından sorgulanmalıdır. Tabi bu sorulara cevap vermesi gereken ise kendi deyimleriyle ülkeyi, istikrarlı!!! Bir şekilde 6 yılı aşkın süredir yöneten hükümettir...