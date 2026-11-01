Rumun bayra'ını sallayacaglarsa Rum tarafı o tarafdadır. Ezan sesine tahammül edemezlersa çan sesi o tarafdadır. Herkes hürdür. Demokratik bir ülkedir burası..."

Redif Nurel

“Redif Nurel” ismini ilg önce 2023 yılında duydum. Nurel, böyüg bir rüşved iddiasıynan gündeme geldiydi. Ertuğrul Şenova’nın haberine görem, Nurel, Demokrat Parti Genel Başgan Yardımcılı'ını yörüddüyü süreşde Kalkınma Bankası'ndan para isder. İsdediyi para 3.5 milyon ısderlindir. DP Başganı ve Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ve dönemin Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başganı Hasan Tosunoğlu'nun kredi talebinin garşılanması içün gendisinden 2.5 milyon tl rüşved isdediyni iddia eder. Fikri Ataoğlu ve Hasan Tosunoğlu, Redif Nurel’den polise şikayedci oldu. HP Genel Başganı Kudret Özersay’da bu iddiaların araşdırılması içün polise şikayedde bulundu. Nurel, 2020 yılında UBP’den isdifa eddi. 2020 yılında DP’ye geşdi (Şenova 2023).

Ramazan Adnan'nın haberine görem, Redif Nurel, tanı'ının olmasına ravmen, Fikri Ataoğlu ve Hasan Tosunoğlu'nun kendisinden rüşved isdediglerine dair savcılıg suş unsuru bulamamış. Hadda Redif Nurel'e zem ve kadih davası aşılmış. Nurel konuynan ilgili aşıglamasında rüşved konusuynan ilgili tanı'ı olmasaymış, mapus yadmaynan garşı garşıya galaca’mış. Taha da ilginş olan, Redif Nurel tanı’ının ismini da verir. Şaid da Fikri Ataoğlu'nun Bakanlık Müdürü Orsel Neşe’dir. Orsel Neşe bu rüşved olayının tanı'ıymış. Polis Orsel Neşe’ye gidmiş. Orsel Neşe, rüşved olayının gözlernin önünde gerşegleşdiyni söylemiş. Polis Orsel Neşe’nin ifadesini diggate aldı’ından Redif Nurel tutuglanmamış (Adnan 2025). Şu an Orsel Neşe 6 Aralık 2026 Milledvekili seşimleri içün TAM Parti’nin Girne’den 1. Sıra Milledvekili adayıdır. Serdar Denktaş’ın TAM Partisi… “Kuzey Kıbrıs'ın şanlı bayrağını güneye asacağız” deye söyleyen Serdar Denktaş’ın partisi… Nurel’in Ataoğlu ve Tosunoğlu’nun gendinden rüşved isdediyne dair tanı’ı var. Nurel az taha mapus yadmaynan garşı garşıya galır bu iddiayı dile getirdiyi içün. Sonra bahseddiyi tanıg yanı Ataoğlu’nun gendi müdürü Orsel Neşe polise konuynan ilgili gonuşur. Ve der ki “eved rüşved isdediler”. Polis bundan dolayı Nurel’i tutuglamagdan vazgeşer. Nurel mapus yadmaz. Nurel mapus yadmadı’ı içün sevinir. Nedir bizim yaşadı’ımız? Bu nedir? Nasıl saşma bir hayatın içüne sogdular bizi? Bu masgaralıg nedir? Bu saşmalıglar gibin saşmalıgları her gün yaşamagdan bıgmadıñız? Bu olayda adı geşen pütün şahıslar “yaşasın KKTCciler ve Yaşasın Anavatan Türkiyacılar”… Pütün bu şahısların siyasl pozisyonnarı “kapasitelerine” görem verilmemişdir. Türkiya’ynan gurdugları ilişgiynan kariyerleri şekillenmişdir. Nurel dahil. Türkiya aleyhine gonuşsaydı inşaad şirketi olmaycagdı. Gendini bir günde batıracaglardı. Savcılı’ın ve Polis teşkilatının içünde oldu’u durum nedir? Sömürgeleşdirilmiş tobraglarda polis ve savcılıg ne iş yapar? Hangi görevler gendilerne verilir? Misyonnarı nedir? Kimleri neçün korurlar? Korudugları gişilerin igdidarnan yani Türkiya’ynan gurdugları ilişgi biçimi nedir? Bu gişiler Türkiya’nın buraşdakı işbirligcileri oldu’u içün mi kimsa gendilere tokunamaz?

Nurel’in hikayesi biddi? Bidmedi! Nurel’in bu konuynan ilgili Özgür gazedda da çıkan başga iddiaları var. Nurel “hükümete mensup siyasilerden kimlerin kasetleri olduğunu, kimlerin nerelerde yolsuzluk yaptığını, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu‘nda (Kıb-tek) 30 milyon Euro açık olduğunu ve kimlerin bu paraları aldığını, dünyada aranan suçluların 30 bin sterlin verip nasıl vatandaşlık aldığını herkesin bildiğini” ifadelerni gullandı (“Nurel: Kimlerin” 2023). Nurel, siyasilerin porno kasedlerinden, devletin içündeki yolsugluglardan, devletin kurumunun nasıl soyuldu’undan, KKTC vatandaşlı’ının nasıl satıldı’ından” kamusal alanda açıg açıg bahseder. Pekim ne oluyor? Pütün bu olayların sonuşu ne oluyor? Neçün hişbir şey olmuyor? Kimdir bu rejimi ayagda dutan? Kimdir KKTC makamlarına getirilen bu insannar? Bu insannar kimlernan hangı ilişgiler içüne girereg bu makamlara getirilmişdir? Budur devled? Geleceyimizin teminatı bu devleddir?

Nurel’in hikayesi biddi? Bidmedi! 2025 yılında yani Nurel’in tutuglanmagdan kıl payı gurtuldu’u yılda, YDP bir eylem gerşegleşdirir. Bu eylem “baş örtüsü” meselesiynan ilgili yapılmışdır. Nurel bu eyleme katılır. Bu eylemde bir gonuşma yapar. KKTC'deki demograsiden bahseder. Gıprızlılara der ki "Rumun bayra'ını sallayacaglarsa Rum tarafı o tarafdadır. Ezan sesine tahammül edemezlersa çan sesi o tarafdadır. Herkes hürdür. Demokratik bir ülkedir burası..." (Gadara Medya 2025). Nurel rüşved iddiası ortaya goyar. Tanı’ı vardır. Rejim neredeysa gendini habse atacagdır. Rüşvednan ilgili gonuşan tanıg sayesinde habse atılmagdan gurtulur. Nurel KKTC’nin demogratig bir ülke oldu’unu ifade edmeye devam eder. Bu arada bizi da güneye gönderir. Nurel’in hikayesi biddi? Bidmedi!

Rüşved iddiasından 3 yıl soğram, bizi güneye gönderdigden 1 yıl soğram 2020 yılında isdifa eddiyi partisi UBP’ye Nurel 6 yıl soğram geri döner ve UBP milledvekili aday adayı olarag garşımıza çıkar bu defam. Ekim 2026’da gerşegleşen olaylı aday belirleme kurultayında Nurel çog ciddi iddialarnan gündeme gelir. UBP kurultayında "3 bin civarı sahte oy kullanıldı, Ahmet Savaşan tutuklanmalı" der. Nurel “Gelmeyen üyeler adına, dijital sistemde 3 bin civarı sahte oy kullanıldığını" iddia etti. Nurel, sahte oy iddiasının sorumlusunun UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan olduğunu öne sürdü, polis tarafından tutuklanması gerektiğini ifade etti (“3 bin civarı sahte” 2026). UBP, dijital oylama sisdemini CTP'nin çalışdı'ı şirketinan anlaşmış ilg önce ancag son anda Türkiya'dan bir şirketinan bu oylamayı yabmaya garar vermiş. İçünde milledvekili, bakan ve meclis başganı olan toblamda 17 gişi Divan başganlı'ına itiraz eddi. İtiraz edenner YSK gözetiminde sayım yapılmasını taleb eddi (“UBP'de şaibeli” 2026). İtiraz eden 17 gişinin itirazları reddedildi. Resmiye Eroğlu Canaltay dışında milledvekili adaylı’ından “isdifa edecem” deyen gişilerin hebsi susduruldu. Sadece Canaltay isdifa eddi. Diyerleri hişbir şey olmamış gibin devam eddi, eddirildi. Nurel neçün susdu? Gece sandıglarda begleyen, basına gonuşan, sandıg güvenliyi içün MİT’i ça’ıran Nurel neçün susdu? Kimler tarafından susduruldu? Gendini susdurannar güşünü kimden almagdadır?

Nurel DP’den milledvekili adayı oldu’u seçimlere dair YSK’ynan ilgili önemli iddialarda bulundu. Nurel “Sabahtan saat altı buçukta bilgi alıyorum, ben seçildim, kazandım. Dokuz buçukta sistem çöker. On bir buçukta sistem geri geldiğinde ben seçimi kaybettim” açıglamasında bulundu. Nurel açıglamasının devamında bu deyişigliyin gendisine biri tarafından itiraf edildiyini söyledi. Nurel’in ifadeleri şu şekilde; “İtiraf etti bana birisi, gerçekten değiştirme oluyor. Polis isterse gerekli bilgileri polise veririm” ifadelerini gullandı. Nurel deyiyor ki rejimin içünde “seşilmiş” birileri, birileri tarafından gerşegleşen müdahaleynan “seşilmemiş”, “seşilmemiş” birileri da birilerinin müdahalesiynan “seşilmiş” gibin gösderilmegdedir. Nurel itirafcısının oldu’unu iddia edmegdedir. Polis’e ça’rı yabmagdadır. Gerekirsa size ifade veririm deyiyor. Hangı polis? Hangı savcılıg? Hangı hukuk sisdemi? Bunnarın hebsini bir kenera goyuyorum. YSK konuynan ilgili bir açıglama bir araşdırma başladmaycag? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Bertan Özerdağ bu iddiaynan ilgili hişbir şey söylemeyceg? Nurel’in ortaya addı’ı iddialarnan ilgili polis, savcılıg ve Sn. Özerdağ neçün sessizdir? Nurel, “şahidim da var” size deyiyor. Polise bilgi vermeye hazırım, deyiyor. Neçün hişbir şey olmuyor? Peki ya biz? Demogratig kidle örgüdleri… Ana muhalefed partisi CTP… Biz neçün sessizig? Bizi sessizleşdiren goşulları yaradan kimlerdir? Biz neçün, kimlerden gorgarıg?

Bizi güneye gönderen, KKTC’nin demograitg bir “ülke” oldu’unu iddia eden Redif bey birileri tarafından susduruldu. Ortadan goyboldu. Sorsañız gendine “KKTC demogratig bir ülkedir be Redif?” deye, çıkıb size yediyi gazıglara ravmen “demogratigdir” deyceg! Bu köleligdir. Köle ruhlu olmagla ilgilidir. Köle ruhlu insannar, Köleliyi içselleşdirmiş insannar ancag ve ancag yediyi gazıglara ravmen efendisine itaad edmeye devam eder. Redif Nurel’in sahib oldu’u NUREL Construction şirketinin ana sloganı; “Dreams come true in Northern Cyprus!”dur. Bir gün Redif Nurel KKTC’de bakan olur? Söyleyiñ baña neçün olmasın?

Gaynag

1-Adnan, Ramazan. 2025. "Rüşvet istendiğinde odada 4 kişiydik, tanığa rağmen suç unsuru bulamamışlar". MYK Gündem. https://www.mykibris.com/kktc/haber/rusvet-istendiginde-odada-4-kisiydik-taniga-ragmen-suc-unsuru-bulamamislar-54593

2-Gadara Medya. 2025. "İşinsanı, Alsancak Yeşilova Kulüp Başkanı Redif Nurel, YDP eylemine katıldı. Nurel: Ezan sesi duymak istemeyene, işte güney, çan sesi var…" [Video]. Facebook. https://www.facebook.com/reel/985182337059542

3-"Nurel: Kimlerin kasetleri olduğu, kimlerin nerelerde yolsuzluk yaptığı biliniyor". Özgür Gazete. 27 Aralık 2023. https://ozgurgazetekibris.com/kibris/130147-nurel-kimlerin-kasetleri-oldugu-kimlerin-nerelerde-yolsuzluk-yaptigi-biliniyor.html

4-Şenova, Ertuğrul. 2023. "'Rüşvet' iddiası polislik". Yenidüzen. https://www.yeniduzen.com/rusvet-iddiasi-polislik-168905h.htm

5-"UBP'de şaibeli kurultay ve büyük kaos Kaynak: UBP'de şaibeli kurultay ve büyük kaos". Yenidüzen. 25 Ekim 2026. https://www.yeniduzen.com/ubpde-saibeli-kurultay-ve-buyuk-kaos-200930h.htm

6-"3 bin civarı sahte oy kullanıldı, Ahmet Savaşan tutuklanmalı". Yenidüzen. 26 Ekim 2026. https://www.yeniduzen.com/3-bin-civari-sahte-oy-kullanildi-ahmet-savasan-tutuklanmali-200961h.htm