Mağusalı şimdi çok daha az borçlu

181 milyon 987 bin TL borç bırakmıştı, Gazimağusa Belediyesi’nin geçmiş yönetimi…

Bu borç belediyenin değil aslında Mağusalı’nın borcu!

Şimdi 82 milyon TL kaldı.

1 yılda 99 milyon 215 TL borç ödendi.

Önemli bir başarıdır bu!

Hem Başkan Dr. Süleyman Uluçay hem de tüm belediye meclis üyelerini kutlamak gerekiyor.

Biliyorum, kent insanı çoğunlukla aldığı hizmet, yaşam kalitesi ve konforuyla ilgilenir.

Haklıdır da…

Yolunun asfaltlı olmasını ister, suyunun kesintisiz akmasını, çevresinin temiz olmasını…

Kasaya bakmaz pek!

Ama borç arttıkça aldığı hizmet azalır.

Bir belediye borç batağındaysa eğer gelişmiş bir standarda ulaşmak da mümkün değildir.

Umarım bir yıl sonra “Mağusalının artık borcu yok” başlığıyla bir değerlendirme yaparız.

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Borçlar temizlenirken nasıl tasarruf sağlandığı da dikkat çekiyor.

Örneğin, özel bir şirketten alınan ‘Ot Kesme Temizliği’ hizmeti sınırlandırılarak 8.4 milyon TL tasarruf sağlanmış. Yine özel bir şirketten alınan ‘Çöp Toplama Araç Hizmeti’ sonlandırılarak 3.6 milyon TL tasarruf edilmiş. Kamyon ve dozer kiralanması sınırlandırılmış 6 milyon TL tasarruf edilmiş.

Tüm bu hizmetler için kendi araç filosunu güçlendirmiş belediye ve 1 yıl içinde 23 yeni iş aracı almış.

“Bizlere gönüllü mali danışmanlık yapan, bir yıl boyunca her hafta, hiç aksatmadan toplantılara katılan, Maliye eski Bakanlarından Zeren Mungan’a da bu vesileyle teşekkür ediyorum” diyor Başkan… Takdir edilesi, hele de menfaat çağında, gönüllü katkılar daha da anlam kazanıyor.

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Gazimağusa Belediyesi’nin gerçekten de kaliteli, nezaket ve sorumluluk sahibi, uzlaşmacı, kentini seven ve takım çalışmasını önemseyen, tertemiz bir belediye başkanı var.

İlk bir senesinde altyapıya yönelik ciddi sıkıntılarla yüzleşti.

Kanalizasyon projesi çok kolay değil, altı üstüne geliyor bir şehrin…

Umarım sabır, anlayış ve destek görür.

Hak ediyor.

İlk bir yılın özetini dinlediğim zaman Mağusalı adına umutlandım doğrusu…





Kanalizasyon projesi ve yollar!

“Bir yıllık dönemde ayrıştırıcı değil birleştirici olduk” diyor Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay… En talihsiz dönemde belediye başkanı seçildi sanırım… ‘Melekler Kenti’ oldu Mağusa, evlatlarını yitirdi, her eve ateş düştü neredeyse…

“1 yılda en önemli başarımız kazandığımız güven oldu” sözleri önemli…

En yoğun şikayet ve tepkinin yollarla ilgili olduğunun farkında…

Bir anısını da paylaşıyor, samimiyetle…

“23 Nisan’da çocuk geldi, makama oturdu, ilk yapacağı iş sorulduğu zaman ‘yolları yapacağım’ dedi. Mağusalı isyan noktasına gelse de bize inandı, altyapı projemize destek oldu, anlayış gösterdi. Kanalizasyon projesi önemli bir yatırımdı, Avrupa Birliği ciddi bir finansman ortaya koydu. Altyapı çalışması varsa, o kentte yaşayanlar sıkıntıyla yüzleşiyor. İnsanlar şikayet etmekte haklıdırlar. Kanalizasyon projesinin Şubat 2024’te tamamlanması ile birlikte yol ve kaldırımlar adım adım yapılacak…”

Öyle “bütünlüklü asfalt” beklentisine karşın da gerçekçi konuşuyor: “Bu yıl için buna gücümüz yetmez, çoğunlukla yama ve tamir yapacağız.”

Kentin yaklaşık yarısı kanalizasyon sistemine kavuşacak.

Nüfusun yarısından fazlası bu hizmetten yararlanacak.

Avrupa Birliği umarım başladığı işi yarım bırakmaz, dünyanın önemli kültür kentlerinden biri Mağusa… Diğer yarısını da kanalizasyona kavuşturmak gerekiyor.

Ne Gazimağusa Belediyesi’nin ne de hükümetin buna gücü yeter sanırım!

Avrupa Birliği’ne yine iş düşüyor.



Tarihe saygı

Rodos ya da Dubrovnik gibi kale kentler Mağusa’dan çok daha küçük ancak çok daha şöhretli… Her yıl dünya kadar turist gidiyor buralara...

Mağusa’da tarihin, kalenin ve surların korunması sorumluluğu Gazimağusa Belediyesi’nde değil ama bunun için de çalışıyorlar.

İki Toplumlu Kültür Komitesi de bu çalışmalara destek veriyor şimdi…



“Baykal Tüneli restore edilecek ve ziyaret açılacak” dedi, Dr. Uluçay…

Kıbrıs tarihinde önemli bir yeri var, Dr. Burhan Nalbantoğlu ve Osman Saner yapmıştı projesini…

“1.500’e yakın insan 1974’te bu tünelden geçmiş, surlar içine ulaşmıştı…”

Bir diğer önemli çalışma ‘Canbulat Kapısı…’

Gazimağusa Belediye Başkanı Uluçay, bu kapının, 80 yıl sonra ilk kez çevre düzenlemesi yapılarak “tertemiz” halkla buluşacağının sözünü verdi.

“Plajlara erişim çok daha rahat olacak”

Kıbrıs’ın kuzeyinde denize erişim en zor işlerden biri…

Girne’de kıyıların çoğunda işgal var.

Otellerin, casionoların, hatırlı sermaye sahiplerinin işgali bu!

Barikatlar kurulmuş plajların girişine ve Anayasa’ya rağmen “biletinizi kesmeden” denize yürüyemiyorsunuz.



Mağusa’da böyle değildi.

Geçen yıl plaja gittim ve girişte, iki ayrı noktada “biletçi” ile karşılaşınca şaşırdım.

Basın toplantısında bu yöndeki deneyimimi paylaştım.



“Plajlara erişimin en rahat, kolay, özgür olacağı ortamı yaratacağız; Kıbrıs’ta plajlara en kolay erişim Mağusa’da olacak, bunun sözünü veriyorum. Yeni sezonda belediye çok daha fazla sorumluluk üstlenecek, bir biletçi önünüzü kesmeyecek” dedi Dr. Süleyman Uluçay!

Sözümüzü aldık.

Takip edeceğiz.

Sosyal konut projelerinde Mağusa neden yok?

Program yapımcısı Dilek Kırıcı yöneltti soruyu: “Mağusa’da sosyal konut ihtiyacı yok mu?”

“Haklısınız ve çok dikkatlisiniz” dedi Uluçay, “Sosyal konutlar konuşulurken ilk Mağusa gündeme gelmişti. Şimdi bakıyoruz hükümetin açıkladığı sosyal konut projelerinde Mağusa yok. Böylesi projelere ihtiyaç var; gençlerimizin bu ülkede kalmasını istiyorsak, açılım yapmalıyız, destek olmalıyız. Gençler değil ev almak, kirada bile kalamıyor şimdi…”