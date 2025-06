Mağusa Futbol Masterleri Derneği: Bir Dernekten Fazlası

Vefa sadece bireysel bir duygu değil, toplumsal hafızayı ayakta tutan bir köprü, geleceği inşa eden bir temel taşıdır. Mağusa Futbol Masterleri Derneği'nin Bodrum'daki dostluk maçı, kaybedilen bir dostun anısıyla, yıllara meydan okuyan dayanışmanın, sivil toplumun ve insani bağların yaşatıldığı örnek bir buluşmaya dönüştü. Bazı maçlar asla bitmez; çünkü skor değil, yürek kazanır.

Futbolun sadece 90 dakika süren bir oyun olmadığını çok duymuşuzdur. Ama bazen 60 dakikalık bir maç, yılların anlamını taşıyabilir. Hele o maçı oynayanlar gençliğin coşkusunu değil, hayatın yükünü taşıyorsa… Hele ki o saha sadece bir spor alanı değil de geçmişle bugün arasındaki köprüyse… İşte o zaman o karşılaşma bir oyundan çıkar, bir insanlık hikâyesine dönüşür.

22 Haziran sabahı Bodrum, sıradan bir yaz gününe değil, belleğin ve dostluğun yeniden canlandığı bir güne uyandı. Mağusa Futbol Masterleri Derneği, Bodrum Masterler Derneği’nin davetlisi olarak Bodrum Şehir Stadı’nda sahaya çıktı. Kâğıt üzerinde bir dostluk maçıydı. Ancak aslında sahada oynanan şey, yıllara meydan okuyan bir hatırlama, bir selamlaşma ve bir anma ritüeliydi.

Mağusa kafilesi, Bodrum’a vardığında, o bilindik deplasman telaşından farklı bir ruh hâli içindeydi. Takım üyeleri, birbirlerine hafifçe tebessüm eden ama kelimeleri dikkatle seçen bir suskunlukla eşlik ediyordu. Çünkü bu maçın gizli bir sahibi vardı: Tanju Nayman. Geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan bu değerli dost, o gün herkesin aklındaydı, yüreğindeydi. Onun ismi, sadece formaların içinde değil, oyuncuların bakışlarında, adımlarında, sessizliğinde dolaşıyordu.

Maç öncesi Tanju Nayman’ın mezarı başında düzenlenen küçük anma töreni, fazla söze gerek bırakmayan türdendi. Bazen bir baş eğiş, bir göz göze geliş yeterlidir. Kelimeler eksik kalır, duygular devreye girer. İşte tam da böyle bir sessizlik hâkimdi o sabah. Herkes aynı şeyi söylüyordu, sessizce: “Unutmadık.”

Maç başladığında, sahada yaşları 50’yi, 60’ı geçmiş adamlar vardı. Kimisinin adımları yavaştı, kimisinin dizleri eskisi kadar sağlam değildi. Ama her hareketin içinde gençliklerinden kalma bir iz, bir anı, bir kahkaha vardı. Topun peşinde koşanlar sadece oyuncular değil, aynı zamanda hatıralardı. Her pasla birlikte bir geçmiş anı yeniden canlanıyor, her çalımda eski bir arkadaşın yüzü beliriyordu.

Mağusa Masterleri zaman zaman oyunu kontrol etti, topa hâkim oldu. Bodrum takımı ise hızlı hücumlarla cevap verdi. 60 dakikanın sonunda skor tabelası 3-2 Bodrum lehineydi. Ama o gün kimse skora takılmadı. Çünkü orada asıl kazanan sayılar değil, duygulardı. Galip gelen şey, Tanju Nayman’ın hatırasına gösterilen vefaydı. Tribündeki alkışlar, saha kenarındaki sohbetler, soyunma odasındaki sarılmalar… Bunların hiçbiri sayılarla ölçülemezdi.

Maçtan sonra Bodrum Masterleri sade bir resepsiyon verdi. Ortamda ne lüks vardı ne de protokol. Ama bolca samimiyet, kahkaha, zaman zaman nemlenen gözler ve kısaca derin bir sosyalleşme vardı. O sosyalleşmede herkes kendi gençliğini, kendi dostluklarını yeniden hatırladı. Birbirlerine gösterdikleri eski fotoğraflarda sadece insanlar değil, bir zamanın ruhu da vardı. O an, “iyi ki geldik” cümlesi sadece bir memnuniyet ifadesi değil, bir yaşam biçiminin onaylanmasıydı.

İşte tam bu noktada, sivil toplum örgütlerinin (STÖ) toplumsal yaşamdaki rolü belirginleşiyor. Mağusa Futbol Masterleri Derneği gibi dernekler, sadece spor yapmak için kurulan yapılar değildir. Bu tür yapılar, toplumun vicdanıdır. Kolektif hafızayı diri tutan, vefayı örgütlü hale getiren, nesiller arası köprü kuran yapılardır.

Bugün modern toplumlar, sadece devlet kurumlarıyla değil, sivil yapılarla da ayakta durur. Hele küçük toplumlarda, STÖ’ler adeta toplumsal refleksin somut ifadesidir. Devletin ulaşamadığı duygusal alanlara ulaşır, bireysel hafızaları ortak bir zeminde birleştirir, kaybedilenleri yalnızlığa değil, kalabalık bir anmaya dönüştürür. İşte Tanju Nayman için oynanan bu maç, bu türden bir anmanın ne kadar güçlü ve anlamlı olabileceğinin göstergesiydi.

Sivil toplumun gücü bazen bir çocuğun yüzündeki gülümsemede, bazen bir gencin yetenek kazandığı bir etkinlikte, bazen de 60 yaşındaki insanların birbirine attığı paslardadır. Çünkü bu paslar, sadece sporun değil, toplumsal bağlılığın da dolaşımını sağlar. Bu dernekler sayesinde insanlar sadece anılarını değil, değerlerini de paylaşır. Her top çevirme, her maç planı, birlikte alınan her karar; aslında birlikte yaşamanın provasıdır.

Dönüş yolculuğunda otobüs hareket ettiğinde, yorgun ama huzurlu yüzlerde aynı cümle yankılandı:

“İyi ki geldik.”

Bu basit cümle, yaşanmış onlarca yılın, paylaşılan acıların ve mutlulukların sessiz özetiydi. O gün, sadece bir maç oynanmadı; bir dost hatırlandı, bir bağ güçlendirildi, özel bir topluluk kendine yakışanı yaptı.

Evet, skor 3-2 Bodrum lehineydi. Ama günün sonunda üç büyük galibiyet vardı:

Vefa kazandı. Dostluk kazandı. Hafıza kazandı.

Bazı maçlar biter. Tabeladaki rakamlar değişir, hakem düdüğü çalar, oyuncular sahayı terk eder. Ama bazı maçlar vardır ki hiç bitmez. Çünkü onlar sadece ayakla değil, yürekle oynanır. Bu maç da onlardan biriydi.

Mağusa Futbol Masterleri Derneği, Bodrum’daki bu karşılaşmayla sadece bir dernek olmadığını, bir yaşam biçimi, bir vicdan, bir bellek olduğunu gösterdi. Bazı maçlar sadece oynanmaz; yaşanır. Ve bazı organizasyonlar sadece yapılmaz; toplumun kalbine kazınır. Bu maç da işte öyleydi: Bir karşılaşmadan öte, güçlü bir mesajdı.

“Biz buradayız. Birbirimizi unutmadık. Hatıralarımızı, değerlerimizi ve dostluklarımızı yaşatmaya devam ediyoruz.”

Unutmak kolaydır, yaşatmak ise emek ister. Ne mutlu ki bu ülkede, vefayı omuzlayan dernekler ve insanlar var. Ve biz biliyoruz ki, sivil toplum yaşadıkça, bu gibi maçlar da asla bitmeyecek. Çünkü bazı galibiyetler tabelada değil, yürekte yazılır.

Bodrum ve Mağusa Masterleri Maç Öncesi

Mağusa Masterler Maç Öncesi

Plaket Töreni

Takım Kaptanları